Ταυτοποιήθηκε 64χρονος οδηγός που αναρτούσε βίντεο να τρέχει σε λεωφόρους με πάνω από 290χλμ/ώρα

Snapshot Ταυτοποιήθηκε 64χρονος οδηγός που ανέβαζε βίντεο με το πολυτελές αυτοκίνητό του να οδηγεί επικίνδυνα σε λεωφόρους της Αττικής με ταχύτητες έως 293 χλμ/ώρα.

Ο οδηγός διατηρούσε ανοιχτούς λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Instagram και TikTok, όπου αναρτούσε επανειλημμένα τα επικίνδυνα βίντεο του.

Τα βίντεο ήταν δημόσια προσβάσιμα και θεωρήθηκαν από την αστυνομία ως πιθανή προτροπή για μίμηση επικίνδυνης οδήγησης από άλλους χρήστες.

Η Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ προχώρησε σε έρευνα και ταυτοποίηση του δράστη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατ’ εξακολούθηση επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος. Snapshot powered by AI

Στην ταυτοποίηση οδηγού, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο που αναρτούσε σε δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να οδηγεί επικίνδυνα σε περιοχές της Αττικής, αναπτύσσοντας ιλιγγιώδη ταχύτητα, προχώρησαν αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 64χρονος οδηγός δραστηριοποιούνταν έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναρτώντας κατ' επανάληψη βίντεο με τον ίδιο να οδηγεί πολυτελές αυτοκίνητο και κινούμενος σε λεωφόρους στην Αττική, όπως στη Λεωφόρο Αθηνών, τη Λεωφόρο Σχιστού - Σκαραμαγκά, αλλά και στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, να προβαίνει σε επικίνδυνους ελιγμούς και να αναπτύσσει υπερβολική ταχύτητα που σε ορισμένες περιπτώσεις έφθανε και τα 293 χλμ.

Τα βίντεο ήταν προσιτά στους χρήστες του διαδικτύου, καθώς διατηρούσε ανοιχτά προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διεγείροντας, σύμφωνα με την αστυνομία, με αυτόν τον τρόπο την πιθανότητα μίμησης από άλλους χρήστες, να προβούν σε ανάλογες πράξεις επικίνδυνης οδήγησης.

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί της ειδικής ομάδας της ΟΕΠΤΑ κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 64χρονο οδηγό και διαχειριστή των λογαριασμών στο «Instagram» και το «TikTok».

Δείτε παρακάτω ορισμένα από τα βίντεο που αναρτούσε ο κατηγορύμενος στα οποία αποτυπώνεται ξεκάθαρα ο επικίνδυνος τρόπος που οδηγούσε. Σημειώνεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο 64χρονος προέβαινε σε επικίνδυνους ελιγμούς με κίνδυνο να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα καθώς ανέπτυσσε μεγάλες ταχύτητες εν μέσω κίνησης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση κατ' εξακολούθηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος.

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