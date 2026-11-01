Προσωρινά κλειστές οι έξοδοι του κόμβου Ηρακλείου στην Αττική Οδό

Snapshot Προσωρινά κλειστές είναι οι έξοδοι του κόμβου Ηρακλείου στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο και Ελευσίνα.

Η διακοπή της κυκλοφορίας οφείλεται σε πορεία που πραγματοποιείται στη Λεωφόρο Ηρακλείου.

Η πορεία γίνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από την ένοπλη επίθεση έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής το 2013. Snapshot powered by AI

Προσωρινά κλειστές είναι οι έξοδοι του κόμβου Ηρακλείου της Αττικής Οδού (ρεύμα προς Αεροδρόμιο και Ελευσίνα) λόγω πορείας που πραγματοποιείται επί της Λεωφόρου Ηρακλείου.

Η πορεία πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από την ένοπλη επίθεση έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής το 2013.

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