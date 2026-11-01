Συνελήφθησαν δύο άτομα με 32 κιλά κατεργασμένης κάνναβης - Διακινούσαν μεγάλες ποσότητες στην Αθήνα

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι κατά περίπτωση έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Συνελήφθησαν δύο άτομα με 32 κιλά κατεργασμένης κάνναβης - Διακινούσαν μεγάλες ποσότητες στην Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθησαν δύο νεαροί στην Αθήνα για κατοχή και διακίνηση 32 κιλών κατεργασμένης κάνναβης τύπου σοκολάτα.
  • Ο 22χρονος βρέθηκε στην Κυψέλη με 590 γραμμάρια ναρκωτικών σε 7 συσκευασίες, προερχόμενα από τον συνεργό του.
  • Ο δεύτερος κατηγορούμενος είχε κρυμμένες 31 αεροστεγείς συσκευασίες με συνολικό βάρος 32,32 κιλά κατεργασμένης κάνναβης.
  • Ο 22χρονος προέβαλε βίαιη αντίσταση κατά τη σύλληψή του.
  • Οι συλληφθέντες, με προγενέστερο ποινικό μητρώο, παραπέμφθηκαν σε εισαγγελέα.
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Χειροπέδες σε δύο νεαρούς, ηλικίας 22 και 23 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών και την έρευνα που έγινε, οι αστυνομικοί κατάφεραν να πιστοποιήσουν την εγκληματική δράση των δύο ατόμων, την κατοχή και διακίνηση κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Σε αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκε ο 22χρονος στην Κυψέλη, να κατέχει 590 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, διαμοιρασμένο σε 7 χάρτινες συσκευασίες, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, όπως διαπιστώθηκε, είχε παραλάβει τα ναρκωτικά, που βρέθηκαν στην κατοχή του, από τον δεύτερο κατηγορούμενο, λίγο πριν από τη σύλληψή του. Επιχείρησε,δε, να αποφύγει τη σύλληψη, προβάλλοντας σθεναρή αντίσταση και απωθώντας βίαια, με τα χέρια του, τους αστυνομικούς που επιχείρησαν να τον ελέγξουν.

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν αστυνομικοί σε χώρο - «καβάτζα», εντοπίστηκε ο δεύτερος εκ των κατηγορουμένων να κατέχει, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση 31 νάιλον αεροστεγείς συσκευασίες περιέχουσες η κάθε μια 10 χάρτινες συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), συνολικού μικτού βάρους 32 κιλών και 320 γραμμαρίων.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι κατά περίπτωση έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

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