Ντόναλντ Τραμπ: «Ένα γιγαντιαίο βήμα πίσω στην Ιστορία» των ΗΠΑ η νίκη των Δημοκρατικών

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ έκαναν ένα «γιγαντιαίο βήμα πίσω στην Ιστορία» με την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, ενώ υποσχέθηκε ότι το κόμμα του θα επιστρέψει «μεγαλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ».

«Η Αμερική έκανε ένα γιγαντιαίο βήμα πίσω στην Ιστορία με τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Αλλά μην φοβάστε, θα επιστρέψουμε ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ», πρόσθεσε.

Το «μπλε κύμα» των ενδιάμεσων εκλογών, το εύρος του οποίου κατέλαβε εξαπίνης πολιτικούς παρατηρητές, αποθάρρυνε τους Ρεπουμπλικάνους και ενεθάρρυνε τους Δημοκρατικούς. Παρέσυρε προχθές ακόμα και οχυρά της αμερικανικής δεξιάς, όπως το Τέξας και το Κάνσας, κυρίως λόγω της αγανάκτησης για την αύξηση του κόστους ζωής.

Το ρεπουμπλικανικό κόμμα απώλεσε τον έλεγχο και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου, κάτι που σημαίνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα έχει τη δυνατότητα να προωθεί διά νόμων το πρόγραμμά του τα δυο χρόνια που του απομένουν στον Λευκό Οίκο.

Μετά την εκλογική ήττα, ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος έχει υιοθετήσει μια μαχητική στάση απέναντι στην επερχόμενη πλειοψηφία των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο.

Την Παρασκευή, διόρισε τον σύμβουλό του Στίβεν Μίλερ, έναν εκπρόσωπο της άκρας δεξιάς, στη στρατηγική θέση του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου.

Χθες Σάββατο, ανακοίνωσε επίσης ότι πρόσφερε τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου στον Ντάνα Γουάιτ, πρόεδρο UFC, του κορυφαίου οργανισμού μικτών πολεμικών τεχνών (MMA) στον κόσμο.