Τι μπορεί να κάνει μια μπανάνα στη χοληδόχο κύστη; Τι να φάτε αν έχετε πέτρες στη χολή

Οι πέτρες στη χολή μπορούν να σας δυσκολεύουν στο φαγητό, ειδικά όταν ένα μεγάλο ή λιπαρό γεύμα προκαλεί πόνο.

Μια ισορροπημένη διατροφή μπορεί να βοηθήσει ορισμένους να διαχειριστούν τα συμπτώματα, αλλά καμία μεμονωμένη τροφή δεν μπορεί να διαλύσει τις υπάρχουσες πέτρες.

Γιατί ορισμένες τροφές μπορούν να προκαλέσουν πόνο στη χοληδόχο κύστη;

Η χοληδόχος κύστη αποθηκεύει χολή, ένα πεπτικό υγρό που βοηθά στη διάσπαση του λίπους. Μετά το φαγητό, ειδικά ένα λιπαρό γεύμα, συστέλλεται για να απελευθερώσει χολή στο έντερο.

Εάν ένας χολόλιθος μπλοκάρει προσωρινά τη ροή της χολής, αυτή η συστολή μπορεί να προκαλέσει πόνο στο άνω δεξί ή στο μέσον της κοιλιάς, που μερικές φορές συνοδεύεται από ναυτία. Ωστόσο, δεν συμβαίνει κάθε κρίση μετά από ένα γεύμα και κάθε άτομο ανέχεται διαφορετικά το κάθε τρόφιμο.

Τι πρέπει να τρώτε εάν έχετε πέτρες στη χολή

Στόχος είναι μια ποικίλη, θρεπτική διατροφή και όχι κάποια αυστηρή λίστα με υποτιθέμενα θεραπευτικές τροφές. Χρήσιμες καθημερινές επιλογές:

Φρούτα και λαχανικά : Τα φρέσκα φρούτα, τα μαγειρεμένα λαχανικά και άλλα προϊόντα παρέχουν φυτικές ίνες χωρίς απαραίτητα να προσθέτουν πολύ λίπος.

: Τα φρέσκα φρούτα, τα μαγειρεμένα λαχανικά και άλλα προϊόντα παρέχουν φυτικές ίνες χωρίς απαραίτητα να προσθέτουν πολύ λίπος. Δημητριακά ολικής αλέσεως : Η βρώμη, το καστανό ρύζι και το ψωμί ολικής αλέσεως προσφέρουν φυτικές ίνες και κάνουν τα γεύματα πιο χορταστικά.

: Η βρώμη, το καστανό ρύζι και το ψωμί ολικής αλέσεως προσφέρουν φυτικές ίνες και κάνουν τα γεύματα πιο χορταστικά. Άπαχες πρωτεΐνες : Τα ψάρια, τα πουλερικά χωρίς πέτσα, οι φακές, τα φασόλια και το τόφου προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις στο λιπαρό κρέας.

: Τα ψάρια, τα πουλερικά χωρίς πέτσα, οι φακές, τα φασόλια και το τόφου προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις στο λιπαρό κρέας. Γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλών λιπαρών : Το γιαούρτι και το γάλα με λιγότερα λιπαρά μπορεί να είναι πιο εύκολα ανεκτά εάν τα πλούσια γαλακτοκομικά προϊόντα σας προκαλούν δυσφορία.

: Το γιαούρτι και το γάλα με λιγότερα λιπαρά μπορεί να είναι πιο εύκολα ανεκτά εάν τα πλούσια γαλακτοκομικά προϊόντα σας προκαλούν δυσφορία. Μέτριες ποσότητες ακόρεστων λιπαρών: Το ελαιόλαδο και άλλα υγιή λιπαρά μπορούν αν είναι μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής, ανάλογα με την ατομική σας ανοχή.

Εάν τα μεγάλα γεύματα προκαλούν δυσφορία, δοκιμάστε μικρότερες μερίδες και πιο συχνά. Ένα ημερολόγιο τροφίμων και συμπτωμάτων μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό προσωπικών παραγόντων, που προκαλούν δυσφορία χωρίς περιττούς περιορισμούς.

Ποιες τροφές πρέπει να περιορίσετε

Τα τηγανητά τρόφιμα, τα λιπαρά κρέατα, τα λουκάνικα, οι πλούσιες σάλτσες, η κρέμα γάλακτος και τα αρτοσκευάσματα μπορεί να προκαλέσουν δυσφορία σε ορισμένα άτομα. Η αντικατάσταση του τηγανίσματος με ψήσιμο στο φούρνο, στη σχάρα ή στον ατμό μπορεί να μειώσει την περιεκτικότητα σε λιπαρά ενός γεύματος.

Αλλά η χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά δεν σημαίνει ότι είναι χωρίς λιπαρά. Υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία ότι όλοι όσοι έχουν χολόλιθους ωφελούνται από τον αυστηρό περιορισμό των λιπαρών. Το σώμα εξακολουθεί να χρειάζεται διαιτητικό λίπος και η υπερβολικά περιοριστική διατροφή μπορεί να προκαλέσει διατροφικά προβλήματα.

Αντί να απαγορεύσετε όλα τα αυγά, τους ξηρούς καρπούς ή το ελαιόλαδο, δώστε προσοχή στις μερίδες και στο αν ένα συγκεκριμένο τρόφιμο προκαλεί συστηματικά συμπτώματα. Η μείωση των επεξεργασμένων υδατανθράκων και των προστιθέμενων σακχάρων υποστηρίζει, επίσης, ένα γενικά πιο υγιεινό διατροφικό πρότυπο.

Τι το ιδιαίτερο συμβαίνει με τις μπανάνες στην ηρεμία της χοληδόχου κύστης;

Οι μπανάνες έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και παρέχουν φυτικές ίνες, καθιστώντας τες μια λογική επιλογή φρούτων για πολλά άτομα με χολόλιθους. Μπορούν να καταναλωθούν μόνες τους, να προστεθούν σε χυλό ή να σερβιριστούν με γιαούρτι χαμηλών λιπαρών.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν πειστικά κλινικά στοιχεία ότι οι μπανάνες καταπραΰνουν ειδικά τη χοληδόχο κύστη, βελτιώνουν τη ροή της χολής ή αποτρέπουν τις κρίσεις. Δεν μπορούν να διαλύσουν τους χολόλιθους και η κατανάλωση μιας κατά τη διάρκεια έντονου πόνου δεν υποκαθιστά τη θεραπεία.

Πότε η διατροφή δεν επαρκεί;

Οι περισσότεροι με χολόλιθους δεν έχουν συμπτώματα. Όταν οι πέτρες προκαλούν υποτροπιάζουσες κρίσεις ή επιπλοκές, μπορεί να είναι απαραίτητη η ιατρική περίθαλψη ή και η αφαίρεση της χοληδόχου κύστης. Η διατροφή δεν μπορεί να εξαλείψει αξιόπιστα τους ήδη υπάρχοντες χολόλιθους.

Ζητήστε επείγουσα ιατρική αξιολόγηση για κοιλιακό πόνο που διαρκεί περισσότερο από 30 λεπτά. Ο ξαφνικός έντονος πόνος, ειδικά με επαναλαμβανόμενους εμετούς, πυρετό, ρίγη ή κιτρίνισμα του δέρματος ή των ματιών, χρήζει επείγουσας περίθαλψης. Αυτά μπορεί να υποδηλώνουν απόφραξη, λοίμωξη ή παγκρεατίτιδα.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η παράλειψη γευμάτων να επιδεινώσει τους χολόλιθους;

Η παρατεταμένη νηστεία μειώνει τη συχνότητα κένωσης της χοληδόχου κύστης, συμβάλλοντας, ενδεχομένως, στον σχηματισμό ή τη διεύρυνση των λίθων. Τα τακτικά γεύματα είναι γενικά προτιμότερα από τις επαναλαμβανόμενες μεγάλες περιόδους χωρίς φαγητό. Η ταχεία/απότομη απώλεια βάρους και οι εξαντλητικές δίαιτες μπορούν επίσης να αυξήσουν τον κίνδυνο χολόλιθου.

Χρειάζομαι ειδική δίαιτα εάν οι χολόλιθοι δεν προκαλούν συμπτώματα;

Συνήθως όχι. Οι χολόλιθοι που ανακαλύπτονται τυχαία, χωρίς συμπτώματα συχνά δεν χρειάζονται θεραπεία. Μια ισορροπημένη διατροφή, η βιώσιμη διαχείριση βάρους και η τακτική δραστηριότητα παραμένουν λογικές, αλλά δεν υπάρχει αποδεδειγμένα ειδικό μενού που θα απομακρύνει τους «σιωπηλούς» λίθους.

Συμπέρασμα

Η πιο χρήσιμη δίαιτα για τους χολόλιθους είναι ποικίλη, μέτρια σε λιπαρά και προσαρμοσμένη σε μεμονωμένους παράγοντες που προκαλούν τους ιούς. Οι μπανάνες μπορούν να ενταχθούν άνετα σε αυτήν, αλλά ούτε αυτές ούτε άλλες τροφές θεραπεύουν τους χολόλιθους. Ο επίμονος πόνος και τα προειδοποιητικά συμπτώματα απαιτούν ιατρική φροντίδα.

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