Μυτιλήνη: Κτηνοτρόφοι με τα παιδιά τους πήραν τη θέση των επισήμων στην παρέλαση για τα 114 χρόνια

Snapshot Η παρέλαση για την 114η επέτειο απελευθέρωσης της Μυτιλήνης καθυστέρησε και διεξήχθη με ένταση λόγω διαμαρτυρίας κτηνοτρόφων και αγροτών.

Οι κτηνοτρόφοι κατέλαβαν την εξέδρα των επισήμων ζητώντας την αποχώρηση των πολιτικών και εκφράζοντας προβλήματα όπως ο αφθώδης πυρετός και η ευλογιά.

Η παρουσία εκπροσώπου της κυβέρνησης και άλλων πολιτικών ακυρώθηκε ως προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της παρέλασης.

Τελικά παρέλασαν μόνο ο δήμαρχος Μυτιλήνης και στελέχη της δημοτικής αρχής, ενώ τα στρατιωτικά τμήματα αποσύρθηκαν μετά από εντολή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Οι κτηνοτρόφοι και τα παιδιά τους πήραν τη θέση των επισήμων στην εξέδρα κατά τη διάρκεια της παρέλασης. Snapshot powered by AI

Με καθυστέρηση και εντάσεις πραγματοποιήθηκε η παρέλαση για την 114η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού της Μυτιλήνης, λόγω της προγραμματισμένης διαμαρτυρίας κτηνοτρόφων και αγροτών.

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου είχε ανακοινώσει από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου ότι θα διεξάγει διαμαρτυρία στον χώρο της παρέλασης στις 12:00 μ.μ. Λίγο μετά τις 10:00 το πρωί είχαν ξεκινήσει να συγκεντρώνονται έξω από το κτήριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπως αναφέρει το stonisi.gr, κρατώντας πανό με τα αιτήματά τους και μαύρες σημαίες, ενώ στη συνέχεια μετακινήθηκαν προς την εξέδρα των επισήμων.

Μερικής κλίμακας ένταση επικράτησε στο σημείο, με τους κτηνοτρόφους να παίρνουν το μικρόφωνο του εκφωνητή και να εκφράζουν τα προβλήματά τους λόγω του αφθώδη πυρετού, της ευλογιάς και τον αποκλεισμό της παραγωγής, ενώ ζήτησαν και από τους επισήμους να αποχωρήσουν από την εξέδρα, ώστε να μείνουν μόνο οι στρατιωτικοί.

Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

Η παρέλαση καθυστέρησε και η διεξαγωγή της έφτασε να αμφισβητείται. Λίγο πριν την έναρξη της παρέλασης, οι διαδηλωτές έκλεισαν και το δρόμο, ενώ ανέβηκαν και πάνω στη εξέδρα των επισήμων. Όπως δήλωσαν η παρέλαση θα γινόταν μόνο υπό τον όρο της μη παρακολούθησής της από τον παριστάμενο εκπρόσωπο της Κυβέρνησης υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαιωάννου και τους παρόντες στις εκδηλώσεις πολιτικούς.

Τελικά η παρέλαση ξεκίνησε κατά τις 13:30 με παρόντα μόνο τον δήμαρχο Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα και στελέχη της δημοτικής αρχής, οι οποίοι μάλιστα στάθηκαν από τη μεριά των διαμαρτυρόμενων κτηνοτρόφων. Τη θέση των επισήμων στην εξέδρα πήραν οι κτηνοτρόφοι και τα παιδιά τους, ενώ τα στρατιωτικά τμήματα και η Στρατονομία αποσύρθηκαν και δεν παρέλασαν, σύμφωνα με πληροφορίες, κατόπιν εντολής του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

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