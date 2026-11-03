Μυτιλήνη: Σε 8,5 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε Τούρκος πλοιοκτήτης για διακίνηση ναρκωτικών

Σε κάθειρξη οχτώ ετών και έξι μηνών κατά συγχώνευση, καταδικάστηκε σήμερα, Τρίτη 3 Οκτωβρίου, από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων βορείου Αιγαίου, 75χρονος Τούρκος πλοιοκτήτης δραστηριοποιούμενος στη γραμμή Μυτιλήνη - Αϊβαλί, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Αύγουστο μέσα στο σκάφος του στη Μυτιλήνη κατηγορούμενος για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε για συμμετοχή σε συμμορία και απλή διακίνηση ενός κιλού κοκαΐνης, αρνήθηκε ελαφρυντικά, καθώς και κατ' οίκον περιορισμό στη Μυτιλήνη με «βραχιολάκι», λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει ο καταδικασθείς. Ως εκ τούτου οδηγήθηκε στις φυλακές έως εκδίκασης της έφεσης που υπέβαλε.