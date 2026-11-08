ΔΥΠΑ: Ξεκινά το νέο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων άνω των 30 ετών με τη δημιουργία 27.494 θέσεων

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

ΔΥΠΑ: Ξεκινά το νέο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων άνω των 30 ετών με τη δημιουργία 27.494 θέσεων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ΔΥΠΑ ξεκινά νέο πρόγραμμα με 27.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης για ανέργους άνω των 30 ετών, με επιδότηση ενός έτους.
  • Το πρόγραμμα δίνει έμφαση σε άνεργες γυναίκες άνω των 30 και άνεργους άνδρες άνω των 50, με αυξημένη επιδότηση 75% του μισθολογικού κόστους.
  • Η επιδότηση καλύπτει μέρος του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για 12 μήνες και απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.
  • Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν δεν πρέπει να έχουν μειώσει προσωπικό το τελευταίο τρίμηνο πριν την αίτηση χρηματοδότησης.
  • Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 279,6 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+.
Snapshot powered by AI

Εντός της εβδομάδας ανοίγουν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) που αναμένεται να δημιουργήσει 27.494 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, με επιδότηση για ένα έτος.

Πρόκειται για πρόγραμμα που αφορά σε ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε κατηγορίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες πρόσβασης και επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Με συνολικό προϋπολογισμό 279,6 εκατ. ευρώ, η δράση καλύπτει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και φιλοδοξεί να ενισχύσει ουσιαστικά τις δυνατότητες απασχόλησης, αλλά και να στηρίξει τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να διευρύνουν το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, μέσω του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Ποιοι συμμετέχουν - Ποσά επιδότησης

Το πρόγραμμα εστιάζει σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια επανένταξης και ειδικότερα σε άνεργες γυναίκες ηλικίας 30 ετών και άνω και σε άνεργους άνδρες ηλικίας 50 ετών και άνω. Για τις δύο αυτές κατηγορίες προβλέπεται αυξημένο ποσοστό επιδότησης.

Το ύψος της επιχορήγησης διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία και το φύλο του ανέργου, με στόχο την ενισχυμένη στήριξη των ομάδων στις οποίες εστιάζει η δράση.

Συγκεκριμένα, με βάση μοναδιαίο κόστος 1.313 ευρώ τον μήνα, η επιδότηση διαμορφώνεται ως εξής:

  • Άνεργες γυναίκες ηλικίας 30 ετών και άνω και άνεργοι άνδρες ηλικίας 50 ετών και άνω: Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 75% του μοναδιαίου κόστους, φτάνοντας τα 984,75 ευρώ μηνιαίως.
  • Άνεργοι άνδρες ηλικίας 30-49 ετών: Η επιχορήγηση διαμορφώνεται στο 50% του μοναδιαίου κόστους, δηλαδή στα 656,50 ευρώ μηνιαίως.

Με τον τρόπο αυτό, το πρόγραμμα ενσωματώνει αυξημένη επιδότηση για ομάδες που χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε σταθερές θέσεις εργασίας, ενθαρρύνοντας παράλληλα τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό.

Η επιχορήγηση καλύπτει μέρος του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους της νέας θέσης για 12 μήνες πλήρους απασχόλησης. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται οι μικτές μηνιαίες αποδοχές, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν από ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξή τους στη δράση είναι να μην έχουν προχωρήσει σε μείωση του προσωπικού τους κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης χρηματοδότησης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκινά το νέο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων άνω των 30 ετών με τη δημιουργία 27.494 θέσεων

18:21ΚΟΣΜΟΣ

«Το Ισραήλ δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει χρόνο»: Δέσμευση Άιζενκοτ για κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης

18:19LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Η εγκυμοσύνη στον 8ο μήνα, το Q&A στο Instagram και η πρώτη γνωριμία με τον Φάνη Μπότση

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Κατέρρευσαν καθίσματα εξέδρας με οπαδούς της Μπόντο Γκλιμτ στο ντέρμπι με την Τρόμσο - Ένα άτομο στο νοσοκομείο

18:00ΥΓΕΙΑ

ΔΕΠΥ: Τα 4 «αόρατα» σημάδια που δείχνουν ότι μπορεί να πάσχετε, αλλά δεν το γνωρίζετε

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Αίγυπτο: 4 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από σφοδρή σύγκρουση αμαξοστοιχιών

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Έλαβε και επίσημα εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ο Άιζενκοτ

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Στον Ταξιάρχη φωταγωγήθηκε το πρώτο χριστουγεννιάτικο έλατο της χώρας

17:32TRAVEL

Χριστούγεννα στο Λονδίνο: Η απόλυτη γιορτινή εμπειρία της Ευρώπης

17:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος εκπέμπει φως σε όλο τον πλανήτη»

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Παπαγάλος που εξαφανίστηκε στη θύελλα βρέθηκε σώος μέσα σε υπόνομο

17:09ΕΛΛΑΔΑ

43oς Αυθεντικός Μαραθώνιος: Σούπερμαν, μηνύματα αλληλεγγύης και το πανό του Λαμπράκη - Οι δρομείς που ξεχώρισαν

17:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 57χρονη στον Κολωνό με ευρωπαϊκό ένταλμα από την Πολωνία – Κατηγορείται για απάτη 18.600

16:44ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Η «Φοιτητική Λίστα» αυξάνει τις στρατιωτικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Σύγκρουση τρένων στην Γκίζα - Τουλάχιστον 4 νεκροί - 88 τραυματίες

16:28LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: Η ανάρτηση και οι ευχές στον γιο του, Μιχάλη

16:28LIFESTYLE

Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Το αποκαλυπτικό Gucci φόρεμα που επέλεξε για το LACMA Art + Film Gala

16:23ΕΛΛΑΔΑ

«Το πιο σκοτεινό σημείο εμφανίζεται όταν η γνώση αντιμετωπίζεται ως ατομικό τρόπαιο ή ως μέσο εξουσίας»

16:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σέρρες: Στο Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά ο Μητσοτάκης - «Όραμά μας ο τουρισμός 12 μήνες τον χρόνο»

16:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εθνικό Αστεροσκοπείο: Έως 1,8 TWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως μπορούν να παράγουν οι στέγες της Αθήνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

14:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταύρος Ξαρχάκος: Ακύρωσε την παρουσία του στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης λόγω προβλήματος υγείας

09:00ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά: Αλλάζει το σκηνικό - Επιδείνωση από σήμερα - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: «Καλό ταξίδι καπετάνιε» - Θλίψη για τον 21χρονο Άγγελο που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον Ασπρόπυργο - Ήταν στη Σχολή Πλοιάρχων

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο 24χρονος δράστης της φονικής επίθεσης στην Κρακοβία - Ξεκλήρισε τους γονείς και την αδερφή του ενώ κοιμόντουσαν

18:00ΥΓΕΙΑ

ΔΕΠΥ: Τα 4 «αόρατα» σημάδια που δείχνουν ότι μπορεί να πάσχετε, αλλά δεν το γνωρίζετε

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 29χρονη που έπεσε από μπαλκόνι 5ου ορόφου

17:09ΕΛΛΑΔΑ

43oς Αυθεντικός Μαραθώνιος: Σούπερμαν, μηνύματα αλληλεγγύης και το πανό του Λαμπράκη - Οι δρομείς που ξεχώρισαν

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Ερρίκος Πετιλόν: Από την Ούρσουλα Άντρες και τα σαλόνια της Αθήνας στους «αχυρανθρώπους» της Θεσσαλονίκης - Η διπολική διαταραχή και οι απόπειρες αυτοκτονίας

15:56ΕΘΝΙΚΑ

Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Κατέρρευσαν καθίσματα εξέδρας με οπαδούς της Μπόντο Γκλιμτ στο ντέρμπι με την Τρόμσο - Ένα άτομο στο νοσοκομείο

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος έπειτα από κατανάλωση άγριων μανιταριών

16:23ΕΛΛΑΔΑ

«Το πιο σκοτεινό σημείο εμφανίζεται όταν η γνώση αντιμετωπίζεται ως ατομικό τρόπαιο ή ως μέσο εξουσίας»

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Κρακοβία: Η στιγμή που ήρωας-αστυνομικός ακινητοποιεί τον 24χρονο δράστη της επίθεσης με τους εννιά νεκρούς πριν καταρρεύσει - Νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Αίγυπτο: 4 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από σφοδρή σύγκρουση αμαξοστοιχιών

09:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης από πίστα Σερρών: «Να τρέχουμε σε πίστες με ασφάλεια κι όχι στους δρόμους»

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Στον Ταξιάρχη φωταγωγήθηκε το πρώτο χριστουγεννιάτικο έλατο της χώρας

16:28LIFESTYLE

Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Το αποκαλυπτικό Gucci φόρεμα που επέλεξε για το LACMA Art + Film Gala

03:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Εγκεφαλικό: Ποιες ώρες είναι υψηλότερο το ρίσκο - Τι αυξάνει τον κίνδυνο ενός επεισοδίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ