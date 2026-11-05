59η Ημέρα Καριέρας: Το Σάββατο, τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 700 θέσεις εργασίας

Snapshot Η 59η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στα Ιωάννινα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, με συμμετοχή πάνω από 30 επιχειρήσεων και 700 διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Du Lac Congress Center & Spa από τις 10:00 έως τις 18:00.

Οι επιχειρήσεις προέρχονται από κλάδους όπως βιομηχανίες τροφίμων, ενέργειας, εκπαίδευσης, χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής, τηλεπικοινωνιών και τουρισμού.

Οι θέσεις καλύπτουν ειδικότητες σε μηχανικούς, τεχνικούς, εκπαιδευτικούς, οικονομικά, διοίκηση, εξυπηρέτηση πελατών και τουρισμό.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν και να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις εργασίας επιτόπου, με ελεύθερη είσοδο και δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής online. Snapshot powered by AI

Περισσότερες από 30 επιχειρήσεις, με πάνω από 700 διαθέσιμες θέσεις εργασίας, θα συμμετάσχουν στη 59η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στα Ιωάννινα, δίνοντας στους υποψηφίους τη δυνατότητα να συναντήσουν εκπροσώπους τους και να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις εργασίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο ξενοδοχείο Du Lac Congress Center & Spa (Κ. Παπούλια & Ίκκου, 452 21, Ιωάννινα).

Οι κλάδοι των επιχειρήσεων που συμμετέχουν

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους κλάδους:

βιομηχανίες εμφιαλωμένων νερών και ποτών

βιομηχανίες τροφίμων και πλαστικών

χονδρικό και λιανικό εμπόριο

ενεργειακά και τεχνικά έργα

εκπαίδευση

παροχή υπηρεσιών

χρηματοοικονομική και τεχνολογική συμβουλευτική

τηλεπικοινωνίες και τουρισμός.

Ποιες ειδικότητες αναζητούν

Οι διαθέσιμες θέσεις καλύπτουν ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, όπως:

Μηχανικοί και επιστήμονες: ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, τεχνολόγοι τροφίμων, χημικοί, γεωπόνοι

Τεχνικές και παραγωγικές ειδικότητες: ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, τυροκόμοι, εργατοτεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων

Εκπαίδευση, οικονομικά και διοίκηση: εκπαιδευτικοί, στελέχη χρηματοοικονομικών τμημάτων, λογιστές, υπάλληλοι γραφείου

Εξυπηρέτηση και εμπόριο: σύμβουλοι τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης, πωλητές, υπάλληλοι αποθήκης, οδηγοί

Τουρισμός: ειδικότητες σε όλο το φάσμα του τουρισμού.

Τι μπορούν να κάνουν οι υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν απευθείας από τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων για τις διαθέσιμες θέσεις και τις απαιτήσεις τους και να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις εργασίας επιτόπου.

Συμμετοχή

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση:

https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-loannina-2026?c=p

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ: https://dypa.gov.gr/

Πληροφορίες για τη ΜΕΜΜΕ: https://dypa.gov.gr/memme

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