ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2026: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις για τις 97 μόνιμες προσλήψεις ΕΕΠ– Ο πίνακας με τις θέσεις

Η προκήρυξη 3ΓΒ/2026 αφορά τους υποψηφίους του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2025 του ΑΣΕΠ.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ
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  • Η προκήρυξη 3ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ αφορά την πλήρωση 97 θέσεων μόνιμου Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και προσωπικού με συμβάσεις στον δημόσιο τομέα και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ έως τις 5 Νοεμβρίου 2026, ώρα 14:00.
  • Η προκήρυξη απευθύνεται σε υποψηφίους με πανεπιστημιακή εκπαίδευση που συμμετείχαν στον διαγωνισμό 1Γ/2025 του ΑΣΕΠ.
  • Οι θέσεις κατανέμονται σε διάφορους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως υπουργεία, ανεξάρτητες αρχές, δήμους και οργανισμούς.
  • Το ΦΕΚ της προκήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και στο Εθνικό Τυπογραφείο.
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Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 3ΓΒ/2026 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 59/05.10.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π. & 62/13.10.2026) που αφορά στην πλήρωση 97 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του Δημοσίου, καθώς και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 3 ετών στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Β΄ Στάδιο), από συμμετέχοντες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της 1Γ/2025 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 14, 15), σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 25 του ν. 4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία λήγει στις 5 Νοεμβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης και των δικαιολογητικών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΑΣΕΠ.

Το ΦΕΚ

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ και στο αρχείο που ακολουθεί.

Οι θέσεις της ως Προκήρυξης 2ΓΒ/2026 έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Οι ειδικότητες της 3ΓΒ/2026

Φορέας

Κωδικοί θέσεων

Θέσεις

Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή10001, 10002, 10003, 100044
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)10005, 10006, 100073
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών10008, 100094
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα10010, 10011, 1001217
Δήμος Ηρακλείου Κρήτης100131
Δήμος Πύλου – Νέστορος Μεσσηνίας100151
Δ.Ε.Υ.Α. Πύργου Ηλείας10016, 100172
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)10018, 10019, 100205
Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας100211
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου10022, 10023, 100243
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΝΠΙΔ)100251
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)100261
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ)10027, 10028, 10029, 10030, 10031, 10032, 100337
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.10034, 10035, 10036, 100385
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)10039, 100402
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας10041, 100422
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)100431
ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ – Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακισμένων100442
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας100451
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας100461
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)100472
Περιφέρεια Αττικής10048, 100492
Συνήγορος του Πολίτη10050, 100513
Υπουργείο Ανάπτυξης10052, 100532
Υπουργείο Δικαιοσύνης10054, 10055, 10056, 100578
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών100581
Υπουργείο Εσωτερικών10059, 100602
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου10061, 10062, 100633
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής100642
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών10065, 10066, 100673
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης10068, 10069, 100703
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