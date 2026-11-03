ΔΥΠΑ: Oι αναμορφωμένοι προσωρινοί πίνακες του προγράμματος απασχόλησης για 1000 ανέργους πτυχιούχους

Από 4 Νοεμβρίου οι προσκλήσεις για συνεντεύξεις/ 

Γιάννης Φιλιππάκος

ΔΥΠΑ: Oι αναμορφωμένοι προσωρινοί πίνακες του προγράμματος απασχόλησης για 1000 ανέργους πτυχιούχους
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  • Αναρτήθηκαν οι αναμορφωμένοι προσωρινοί πίνακες κατάταξης για το πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 ανέργων πτυχιούχων ΠΕ και ΤΕ, ηλικίας 25-54 ετών.
  • Η διαδικασία πρόσκλησης σε συνεντεύξεις ξεκινά από τις 4 Νοεμβρίου 2026, με τους υποψηφίους να καλούνται σύμφωνα με τη μοριοδότησή τους.
  • Οι συνεντεύξεις θα γίνουν από Τριμελή Επιτροπή και ο αριθμός των καλουμένων θα είναι τριπλάσιος των διαθέσιμων θέσεων ανά υπηρεσία.
  • Οι υποψήφιοι μπορούν να ελέγξουν την κατάταξή τους στους πίνακες μέσω της ιστοσελίδας της ΔΥΠΑ με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.
  • Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 36 εκατ. ευρώ και το νομικό πλαίσιο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ.
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Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), οι αναμορφωμένοι προσωρινοί πίνακες κατάταξης ωφελουμένων και αποκλειομένων του ειδικού προγράμματος απασχόλησης 1.000 ανέργων πτυχιούχων ΠΕ και ΤΕ, ηλικίας 25 έως 54 ετών.

Οι αναμορφωμένοι πίνακες προέκυψαν μετά τον έλεγχο της ορθότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις.

Το πρόγραμμα προβλέπει την τοποθέτηση 1.000 εγγεγραμμένων ανέργων πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης σε θέσεις πλήρους απασχόλησης στη ΔΥΠΑ, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησής τους.

Η κατάταξη των υποψηφίων πραγματοποιήθηκε μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΔΥΠΑ, σύμφωνα με τα κριτήρια της Δημόσιας Πρόσκλησης, η οποία έχει εγκριθεί από το ΑΣΕΠ.

Από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026 ξεκινά η διαδικασία πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους αναμορφωμένους προσωρινούς πίνακες κατάταξης θα καλούνται, σύμφωνα με τη μοριοδότηση και τη σειρά κατάταξής τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφώνου.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της υπ’ αριθ. 18599/30.06.2026 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη θα είναι τριπλάσιος του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων ανά υπηρεσία τοποθέτησης.

Πού μπορούν να δουν οι υποψήφιοι τους πίνακες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτησή τους στον αναμορφωμένο προσωρινό πίνακα κατάταξης, χρησιμοποιώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, και να ενημερωθούν για τη μοριοδότησή τους.

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι στον σύνδεσμο ΕΔΩ.

Εναλλακτικά, μέσω της διαδρομής:

dypa.gov.gr → Προγράμματα Απασχόλησης → Κλειστά Προγράμματα → Προγράμματα για τα οποία υποβάλλουν αίτηση οι άνεργοι → Προγράμματα Απασχόλησης στον Δημόσιο Τομέα → Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους ΠΕ και ΤΕ, ηλικίας 25-54 ετών στη ΔΥΠΑ → Νομικό Πλαίσιο – Υποστηρικτικό Υλικό.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 36 εκατ. ευρώ.

Το ΦΕΚ του προγράμματος, καθώς και το σχετικό Παράρτημα με τις Υπηρεσίες Τοποθέτησης και τον αριθμό των διατιθεμένων θέσεων ανά κλάδο και ειδικότητα είναι προσβάσιμο στους ενδιαφερόμενους στον διαδικτυακό τόπο της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/active-employment-policies

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