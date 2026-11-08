E-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο οδικός χάρτης των πληρωμών την εβδομάδα που έρχεται

Snapshot Από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 64.500.000 ευρώ σε 59.600 δικαιούχους από τον eΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Ο eΕΦΚΑ θα πληρώσει 20.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους για εφάπαξ.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

Επιπλέον, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 3.000.000 ευρώ σε 4.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα. Snapshot powered by AI

Συνολικά 64.500.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 59.600 δικαιούχους επιδομάτων, από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθούν 20.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους για πληρωμές εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

3.000.000 ευρώ σε 4.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

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