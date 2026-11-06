ΟΠΕΚΑ: Νωρίτερα το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα τον Δεκέμβριο - Ποιος ο λόγος

Snapshot Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα για τον Δεκέμβριο δέκα μέρες νωρίτερα, στις 21 Δεκεμβρίου αντί για 31 Δεκεμβρίου.

Η πληρωμή αφορά όσους υποβάλλουν αίτηση έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 και ήδη έχει εγκριθεί από τον ΟΠΕΚΑ.

Το ποσό του ΕΕΕ διαμορφώνεται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, με ανώτατο όριο τα 972 ευρώ μηνιαίως.

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι πλήρως αφορολόγητο, ακατάσχετο και προστατεύεται από συμψηφισμούς με χρέη προς το Δημόσιο ή τις τράπεζες.

Οι δικαιούχοι των οποίων το επίδομα λήγει μεταξύ Ιουνίου και Νοεμβρίου 2026 πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση έως τις 30 Νοεμβρίου για να συνεχίσουν να λαμβάνουν το ΕΕΕ. Snapshot powered by AI

Δέκα μέρες νωρίτερα αναμένεται να καταβάλει ο ΟΠΕΚΑ το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) τον Δεκέμβριο, προκειμένου οι δικαιούχοι να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα χρήματα στις γιορτές των Χριστουγέννων.

Η καθορισμένη ημέρα πληρωμής αναμένεται να ήταν στις 31 Δεκεμβρίου, ωστόσο ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε την πληρωμή στις 21 του ίδιου μήνα. Η συγκεκριμένη πληρωμή αφορά όσους υποβάλλουν τη σχετική αίτηση έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 και αυτή έχει ήδη εγκριθεί από τον οργανισμό.

Πώς διαμορφώνονται τα ποσά

Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, προσφέροντας ένα βασικό δίκτυο προστασίας:

Για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το ποσό ανέρχεται στα 216 ευρώ τον μήνα.

Για κάθε επιπρόσθετο ενήλικο μέλος, το ποσό προσαυξάνεται κατά 108 ευρώ μηνιαίως.

Για κάθε ανήλικο μέλος, η μηνιαία προσαύξηση ορίζεται στα 54 ευρώ.

Ως ανώτατο όριο του συνολικού εγγυημένου ποσού ορίζονται τα 972 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως του πλήθους των μελών της οικογένειας.

Υπενθυμίζεται ότι το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα παραμένει πλήρως αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ προστατεύεται απόλυτα, καθώς δεν υπόκειται σε κανέναν συμψηφισμό με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή προς τις τράπεζες.

Ποιοι πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση

Σημειώνεται ότι για όσους πολίτες λήγει η διάρκεια ισχύος του επιδόματος κατά το διάστημα Ιουνίου-Νοεμβρίου 2026, θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση έως τις 30 Νοεμβρίου.

Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί εγκαίρως, διακόπτεται προσωρινά η παροχή έως ότου κατατεθεί και εγκριθεί εκ νέου η αίτηση. Σημειώνεται ότι το ΕΕΕ χορηγείται βάσει κανονισμού για αυστηρό διάστημα 6 μηνών, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την έγκαιρη ανανέωση του φακέλου από τους ενδιαφερόμενους.

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