ΟΠΕΚΑ: Νωρίτερα το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα τον Δεκέμβριο - Ποιος ο λόγος

Δέκα μέρες νωρίτερα θα καταβληθεί στους δικαιούχους το ΕΕΕ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στις γιορτές των Χριστουγέννων

Ελένη Ευστρατίου

ΟΠΕΚΑ: Νωρίτερα το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα τον Δεκέμβριο - Ποιος ο λόγος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα για τον Δεκέμβριο δέκα μέρες νωρίτερα, στις 21 Δεκεμβρίου αντί για 31 Δεκεμβρίου.
  • Η πληρωμή αφορά όσους υποβάλλουν αίτηση έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 και ήδη έχει εγκριθεί από τον ΟΠΕΚΑ.
  • Το ποσό του ΕΕΕ διαμορφώνεται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, με ανώτατο όριο τα 972 ευρώ μηνιαίως.
  • Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι πλήρως αφορολόγητο, ακατάσχετο και προστατεύεται από συμψηφισμούς με χρέη προς το Δημόσιο ή τις τράπεζες.
  • Οι δικαιούχοι των οποίων το επίδομα λήγει μεταξύ Ιουνίου και Νοεμβρίου 2026 πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση έως τις 30 Νοεμβρίου για να συνεχίσουν να λαμβάνουν το ΕΕΕ.
Snapshot powered by AI

Δέκα μέρες νωρίτερα αναμένεται να καταβάλει ο ΟΠΕΚΑ το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) τον Δεκέμβριο, προκειμένου οι δικαιούχοι να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα χρήματα στις γιορτές των Χριστουγέννων.

Η καθορισμένη ημέρα πληρωμής αναμένεται να ήταν στις 31 Δεκεμβρίου, ωστόσο ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε την πληρωμή στις 21 του ίδιου μήνα. Η συγκεκριμένη πληρωμή αφορά όσους υποβάλλουν τη σχετική αίτηση έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 και αυτή έχει ήδη εγκριθεί από τον οργανισμό.

Πώς διαμορφώνονται τα ποσά

Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, προσφέροντας ένα βασικό δίκτυο προστασίας:

  • Για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το ποσό ανέρχεται στα 216 ευρώ τον μήνα.
  • Για κάθε επιπρόσθετο ενήλικο μέλος, το ποσό προσαυξάνεται κατά 108 ευρώ μηνιαίως.
  • Για κάθε ανήλικο μέλος, η μηνιαία προσαύξηση ορίζεται στα 54 ευρώ.
  • Ως ανώτατο όριο του συνολικού εγγυημένου ποσού ορίζονται τα 972 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως του πλήθους των μελών της οικογένειας.

Υπενθυμίζεται ότι το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα παραμένει πλήρως αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ προστατεύεται απόλυτα, καθώς δεν υπόκειται σε κανέναν συμψηφισμό με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή προς τις τράπεζες.

Ποιοι πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση

Σημειώνεται ότι για όσους πολίτες λήγει η διάρκεια ισχύος του επιδόματος κατά το διάστημα Ιουνίου-Νοεμβρίου 2026, θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση έως τις 30 Νοεμβρίου.

Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί εγκαίρως, διακόπτεται προσωρινά η παροχή έως ότου κατατεθεί και εγκριθεί εκ νέου η αίτηση. Σημειώνεται ότι το ΕΕΕ χορηγείται βάσει κανονισμού για αυστηρό διάστημα 6 μηνών, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την έγκαιρη ανανέωση του φακέλου από τους ενδιαφερόμενους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:54ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Προφυλακίστηκε η πρώην υπουργός Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά για το σκάνδαλο των επενδυτικών κεφαλαίων - Κέρδη άνω των 2,1 δισ. λιρών

11:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ύποπτα αντικείμενα στους δρόμους: Γιατί δεν αφήνει σακούλα για σακούλα η ΕΛΑΣ και στέλνει τα ΤΕΕΜ

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Δύο κρατούμενοι ανέβηκαν σε δεξαμενή νερού ως ένδειξη διαμαρτυρίας - Ο ένας έγραψε στη μπλούζα του «Ρακέλ, σ' αγαπώ»

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Η Ολλανδία δίνει 500 εκατ. δολάρια για να σωθούν τα τροπικά δάση - Πόσο μεγάλη έκταση μπορεί να προστατευτεί

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στην Πετρούπολη - Διακοπή κυκλοφορίας

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη εισβολή σε τράπεζα με δύο νεκρούς

11:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Να συνδυαστούν οι κλιματικοί στόχοι με τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων – Συνάντηση με Hoekstra

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αρνητική η απόφαση του δικαστηρίου για την αποτροπή της έξωσης παρά τις κινητοποιήσεις

11:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας και η πολική δίνη μπορούν να επηρεάσουν την Ελλάδα

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Κατεδαφίστηκε το σπίτι του Σωτήρη Μουστάκα στα Βριλήσσια

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Καμπανάκι Μαγιορκίνη για γρίπη: Νωρίτερα φέτος η έξαρση - Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν άμεσα

11:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Προχωράμε στην υλοποίηση μιας ακόμα αντιπλημμυρικής παρέμβασης, στο πλαίσιο της ολιστικής στρατηγικής μας, που θωρακίζει αποτελεσματικά τον Δήμο Πεντέλης»

10:55LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάχες για γερά νεύρα στην πρωινή ζώνη

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Σοκαριστικό τροχαίο με σχολικό λεωφορείο, αναφορές για δεκάδες τραυματίες - Επέβαιναν 70 άτομα

10:53ΚΑΙΡΟΣ

«Μια χώρα, δύο εποχές»: Έρχονται θερμοκρασίες άνω των 20 βαθμών – Πρόγνωση Μαρουσάκη

10:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

AKTOR4TheFuture: Για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Όμιλος AKTOR επενδύει στη νέα γενιά επιστημόνων και στο φυτώριο στελεχών του αύριο

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι μετέτρεψε υπόγειο διαμέρισμα σε παράνομο γηροκομείο με άθλιες συνθήκες

10:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδηγούμε το BYD Dolphin G DM-i στην Ελλάδα

10:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Νωρίτερα το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα τον Δεκέμβριο - Ποιος ο λόγος

10:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΛΕΞ: Επιστρέφει με νέο άλμπουμ και στήνει ένα μυστήριο γύρω από την κυκλοφορία του - Το επιτραπέζιο που έχει κατακλύσει τα social media

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:13ΕΛΛΑΔΑ

Κατεδαφίστηκε το σπίτι του Σωτήρη Μουστάκα στα Βριλήσσια

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Φιρινίδης: Γιατί εμφανίστηκε με μώλωπες και σπασμένη γνάθο στον ανακριτή - Η φωτό που έστελνε στους γονείς των παιδιών που εξαπατούσε

10:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θα ζούμε για να δουλεύουμε: Σύνταξη στα 68 από το 2030 και στα 70 από το 2055 -Τα σενάρια για τα όρια ηλικίας

09:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Χάκαραν το email του ανήμερα των γενεθλιών του και παρήγγειλαν 150 Porsche, 50 Mercedes και καραμπίνες - «Θα κινηθώ νομικά, ενημέρωσα τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος»

10:53ΚΑΙΡΟΣ

«Μια χώρα, δύο εποχές»: Έρχονται θερμοκρασίες άνω των 20 βαθμών – Πρόγνωση Μαρουσάκη

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Σοκαριστικό τροχαίο με σχολικό λεωφορείο, αναφορές για δεκάδες τραυματίες - Επέβαιναν 70 άτομα

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Μπαράζ ελέγχων για ύποπτες βαλίτσες σε Φάληρο, Μοναστηράκι και Εξάρχεια - Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Κασκαντέρ του Τσακ Νόρις ο νεκρός κρατούμενος στις φυλακές της Πάτρας - Πώς ο «Μπιλ ο Καναδός» έγινε αρχινονός στην Καλαμάτα

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ο φωτογράφος Σπύρος Σιμόπουλος ο 47χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο με το αγριογούρουνο

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Πώς η ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» μπλόκαρε τον ερανικό λογαριασμό για τη μικρή Μαριτίνα - «Η οικογένεια ελπίζει πλέον μόνο σε ένα θαύμα», λέει ο δικηγόρος

09:41ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Ποιος είναι ο 54χρονος συνεργάτης του Γιαννακόπουλου με το αιματοβαμένο παρελθόν

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στην Πετρούπολη - Διακοπή κυκλοφορίας

06:26ΚΑΙΡΟΣ

Η πρόγνωση του καιρού στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά: Ισχυροί βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας – Νέες βροχές από την Κυριακή

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη εισβολή σε τράπεζα με δύο νεκρούς

10:00ΥΓΕΙΑ

11 φορές περισσότερες αναφορές για καρδιακή ανακοπή: Τι έδειξε νέα έρευνα για τα ενεργειακά ποτά

11:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας και η πολική δίνη μπορούν να επηρεάσουν την Ελλάδα

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Haloween Hunt: Σοκάρουν οι καταγγελίες κακοποίησης των συμμετεχόντων στο πάρτι στο Γκάζι - Τους δάγκωσαν, τους χτύπησαν με αλυσίδες και τους έβρισαν

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Καμπανάκι Μαγιορκίνη για γρίπη: Νωρίτερα φέτος η έξαρση - Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν άμεσα

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αρνητική η απόφαση του δικαστηρίου για την αποτροπή της έξωσης παρά τις κινητοποιήσεις

08:35LIFESTYLE

Τηλεοπτικά δικαιώματα: Στην πλατφόρμα του ΣΠΟΡΤ FM TV Champions, Europa και Conference League της επόμενης πενταετίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ