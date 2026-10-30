Επίδομα ενοικίου: Πώς να κάνετε αίτηση στον ΟΠΕΚΑ για να το λάβετε

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ ή μέσω των Κέντρων Κοινότητας

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Επίδομα ενοικίου: Πώς να κάνετε αίτηση στον ΟΠΕΚΑ για να το λάβετε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η αίτηση για το Επίδομα Στέγασης υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ ή των Κέντρων Κοινότητας με χρήση κωδικών Taxisnet.
  • Απαιτούνται ηλεκτρονικό μισθωτήριο με διάρκεια τουλάχιστον 6 μηνών, ΑΜΚΑ όλων των μελών, λογαριασμός ΔΕΗ και ενεργό IBAN.
  • Η διαδικασία περιλαμβάνει είσοδο στην πλατφόρμα, συναίνεση άλλων ενηλίκων μελών, έλεγχο φορολογικών στοιχείων, καταχώρηση μισθωτηρίου, συμπλήρωση IBAN και επικοινωνίας, και οριστική υποβολή.
  • Η αίτηση απορρίπτεται αν το μισθωτήριο είναι μικρότερης διάρκειας, υπάρχουν αποκλίσεις στα εισοδήματα ή ο λογαριασμός ρεύματος δεν ανήκει σε μέλος νοικοκυριού.
  • Το επίδομα εγκρίνεται για 6 μήνες και απαιτείται νέα αίτηση για ανανέωση μετά τη λήξη της περιόδου.
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Το Επίδομα Στέγασης αποτελεί ένα προνοιακό πρόγραμμα για νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ (epidomastegasistaxis.gr) ή μέσω των Κέντρων Κοινότητας.

Τα απαραίτητα «κλειδιά» πριν ξεκινήσετε

  • Κωδικοί Taxisnet: Για την είσοδο στην εφαρμογή.

  • ΑΜΚΑ: Όλων των μελών του νοικοκυριού.

  • Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο: Πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής.

  • Λογαριασμός ΔΕΗ: Πρέπει να είναι στο όνομα του αιτούντος ή μέλους του νοικοκυριού.

  • IBAN: Ένας ενεργός τραπεζικός λογαριασμός όπου είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Τα 6 βήματα της διαδικασίας

  1. Είσοδος στην πλατφόρμα: Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ και συνδεθείτε με τους κωδικούς Taxisnet.

  2. Συναίνεση μελών: Αν στο σπίτι μένουν και άλλα ενήλικα άτομα (π.χ. σύζυγος, παιδιά άνω των 18), πρέπει να εισέλθουν και αυτοί με τους δικούς τους κωδικούς Taxisnet στην πλατφόρμα για να δώσουν τη συναίνεσή τους.

  3. Έλεγχος στοιχείων: Η εφαρμογή αντλεί αυτόματα στοιχεία από την τελευταία φορολογική δήλωση (εισοδήματα, ακίνητα, σύνθεση νοικοκυριού). Ελέγξτε αν είναι σωστά.

  4. Καταχώρηση Μισθωτηρίου: Συμπληρώστε τον αριθμό της ηλεκτρονικής δήλωσης μίσθωσης (μισθωτήριο). Το σύστημα θα διασταυρώσει αυτόματα τα στοιχεία με την ΑΑΔΕ.

  5. Συμπλήρωση IBAN & Επικοινωνίας: Εισάγετε το IBAN σας, το email και το κινητό σας τηλέφωνο για ενημερώσεις.

  6. Οριστική Υποβολή: Αφού βεβαιωθείτε ότι όλα τα πεδία είναι πράσινα (ένδειξη έγκρισης), πατήστε "Οριστική Υποβολή".

Πότε μπορεί να απορριφθεί η αίτηση

  • Αν το μισθωτήριο δεν έχει διάρκεια τουλάχιστον 6 μήνες.

  • Αν υπάρχουν αποκλίσεις στα δηλωθέντα εισοδήματα ή την περιουσία (υπάρχουν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια ανάλογα με τον αριθμό των μελών).

  • Αν ο λογαριασμός ρεύματος δεν ανήκει σε μέλος του νοικοκυριού.

Σημειώνεται ότι, η έγκριση του επιδόματος ισχύει για 6 μήνες και μετά το πέρας του εξαμήνου, ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση για την ανανέωση της επιδότησης.

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