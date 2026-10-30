ΟΠΕΚΑ: Σήμερα οι πληρωμές επιδομάτων σε σχεδόν 600.000 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά

Σήμερα θα πραγματοποιηθούν από τον ΟΠΕΚΑ οι πληρωμές των επιδομάτων και των παροχών στους δικαιούχους.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα οι πληρωμές επιδομάτων σε σχεδόν 600.000 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Ο ΟΠΕΚΑ καταβάλλει σήμερα, 30 Οκτωβρίου, κοινωνικά επιδόματα συνολικού ύψους 187.722.460,23 ευρώ σε 587.789 δικαιούχους.
  • Μεγαλύτερα ποσά καταβάλλονται στα αναπηρικά επιδόματα (100.345.698,95 ευρώ σε 214.974 δικαιούχους) και στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (33.168.974,39 ευρώ σε 143.635 δικαιούχους με προπληρωμένη κάρτα).
  • Πληρωμές γίνονται επίσης για το Επίδομα Γέννησης, το Επίδομα Στέγασης, τα επιδόματα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων και άλλα ειδικά επιδόματα.
  • Τα επιδόματα Α21, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών.
  • Πληροφορίες για τα επιδόματα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.
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Σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα για τον τρέχοντα μήνα, συνολικού ύψους 187.722.460,23 ευρώ σε 587.789 δικαιούχους, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον εποπτευόμενο οργανισμό ΟΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν:

  • Επίδομα Γέννησης: 9.563 δικαιούχοι – 12.580.728,15 ευρώ
  • Επίδομα Στέγασης: 153.594 δικαιούχοι – 18.153.248,55 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 143.635 δικαιούχοι – 33.168.974,39 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 582 δικαιούχοι – 136.818,27 ευρώ
  • Αναπηρικά: 214.974 δικαιούχοι – 100.345.698,95 ευρώ
  • Επίδομα Ομογενών: 4.807 δικαιούχοι – 171.239,63 ευρώ
  • Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.295 δικαιούχοι – 4.451.965,14 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 24.495 δικαιούχοι – 10.347.930,39 ευρώ
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 434 δικαιούχοι – 141.565,05 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 14.132 δικαιούχοι – 3.450.536,27 ευρώ
  • Έξοδα Κηδείας: 99 δικαιούχοι – 78.236 ευρώ
  • Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 3.808 δικαιούχοι – 1.991.700 ευρώ
  • Κόκκινα Δάνεια: 2.899 δικαιούχοι – 245.397,90 ευρώ
  • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 16 δικαιούχοι – 16.000 ευρώ
  • Πληγέντες από τρομοκρατική ενέργεια: 6 δικαιούχοι – 23.000 ευρώ
  • Ευάλωτοι Οφειλέτες: 436 δικαιούχοι – 45.751,89 ευρώ
  • Επίδομα Αναδοχής: 626 δικαιούχοι – 492.450,58 ευρώ
  • Επίδομα Επαγγελματικής Αναδοχής: 15 δικαιούχοι – 25.530 ευρώ
  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.373 δικαιούχοι – 1.855.689,07 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 587.789

Σύνολο καταβολών: 187.722.460,23 ευρώ

Να επισημανθεί ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.

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