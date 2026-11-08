Σέρρες: Στο Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά ο Μητσοτάκης - «Όραμά μας ο τουρισμός 12 μήνες τον χρόνο»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά στις Σέρρες και παρέστη στον αγιασμό για τις νέες και αναβαθμισμένες υποδομές που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, οι οποίες επιτρέπουν χιονοδρομικές δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και υλοποιήθηκαν χάρη σε επενδύσεις ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Αυτό το οποίο βλέπετε αποτελούσε, πιστεύω, ένα όραμα, όχι μόνο για τους εμπλεκόμενους στον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Σερρών, αλλά και για την ελληνική χιονοδρομία συνολικά, διότι η αναβάθμιση του χιονοδρομικού κέντρου μας δίνει την δυνατότητα -και δίνει τη δυνατότητα στους αθλητές μας- να μπορούν να κάνουν τις προπονήσεις τους 12 μήνες τον χρόνο», επισήμανε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος νωρίτερα είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με παιδιά που δοκίμαζαν τη νέα πίστα dry slope.

«Το όραμα του ελληνικού τουρισμού θα πρέπει να είναι τουρισμός 12 μήνες τον χρόνο, ανάπτυξη νέων τουριστικών προορισμών και κυρίως αξιοποίηση του ορεινού τουρισμού, αυτού του απίστευτου πλούτου ορεινών όγκων που έχουμε στην πατρίδα μας, πολλοί εκ των οποίων δεν είναι ακόμα γνωστοί στους επισκέπτες οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό. Και τέτοιες επενδύσεις ακριβώς, μας βοηθούν να αναπτύξουμε και αυτή την πτυχή του τουριστικού μας προϊόντος», προσέθεσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε και την αναπτυξιακή συμβολή του Χιονοδρομικού Κέντρου Λαϊλιά μαζί με το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, το οποίο επίσης επισκέφθηκε σήμερα, για την περιοχή. «Αθροιστικά, μιλάμε για 25 εκατομμύρια ευρώ σε δύο πολύ σημαντικές υποδομές, έτσι ώστε και οι Σέρρες να μπορέσουν να αναπτυχθούν τουριστικά και να διεκδικήσουν αυτό το οποίο πραγματικά αξίζει ο τόπος, ο οποίος είναι τόσο ευλογημένος με φυσικές ομορφιές», υπογράμμισε.

Οι επενδύσεις που έγιναν στο Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά περιλαμβάνουν dry slope πίστα προσομοίωσης χιονιού, σύστημα τεχνητής χιόνωσης, αναβατήρες, παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτηριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου, δράσεις με περιβαλλοντικό αποτύπωμα όπως κεντρική θέρμανση με αντλία θερμότητας, εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων καταγραφής και μέτρησης ενεργειακών καταναλώσεων και δράσεις εξοικονόμησης ύδατος. Διασφαλίστηκε επίσης η προσβασιμότητα μέσω της εγκατάστασης ράμπας για ΑμεΑ.

Η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Κυρία και κύριοι συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο, κυρία Δήμαρχε, αγαπητέ Πρόεδρε του ΕΟΣ Σερρών, αγαπητέ Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας, φίλες και φίλοι, πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος ως Πρωθυπουργός αλλά και ως χιονοδρόμος ο ίδιος, που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας να εγκαινιάσουμε και επίσημα αυτή την τόσο σημαντική επένδυση που κάνουμε σε ένα ιστορικό χιονοδρομικό κέντρο, αυτό του Λαϊλιά.

Πράγματι, αυτό το οποίο βλέπετε πίσω σας αποτελούσε, πιστεύω, ένα όραμα, όχι μόνο για τους εμπλεκόμενους στον ΕΟΣ Σερρών, αλλά και για την ελληνική χιονοδρομία συνολικά. Διότι η αναβάθμιση του χιονοδρομικού κέντρου μας δίνει την δυνατότητα -και δίνει τη δυνατότητα στους αθλητές μας- να μπορούν να κάνουν τις προπονήσεις τους 12 μήνες τον χρόνο.

Αυτό το οποίο βλέπετε πίσω σας -και μπορεί να φαντάζει σε όλους μας λίγο ξένο, που έχουμε συνηθίσει πάντα το βουνό χιονισμένο- δίνει τη δυνατότητα ουσιαστικά να μπορεί κάποιος να κάνει σκι 12 μήνες τον χρόνο. Αυτό είναι το dry slope, το βλέπετε, και ήδη είχα την χαρά να δω πολλά νέα παιδιά να το δοκιμάζουν. Προσωπικά δεν έχω κάνει ακόμα σκι σε dry slope, επιφυλάσσομαι λοιπόν την επόμενη φορά, όταν θα είμαι και κατάλληλα ενδεδυμένος, να έρθω να το δοκιμάσω.

Είναι μια μεγάλη επένδυση αυτή την οποία κάνουμε για τις Σέρρες. Θέλω να σταθώ ειδικά στον Πρόεδρο, στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και σε όσους από τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Σερρών αγωνίστηκαν για να μπορέσουν να τρέξουν όλες τις διαδικασίες με πολύ μεγάλη ταχύτητα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού. Ευχαριστώ την Όλγα Κεφαλογιάννη, διότι από την πρώτη στιγμή "αγκάλιασε" αυτό το προσωπικό μου όραμα, να επενδύσουμε στον ορεινό τουρισμό στην πατρίδα μας και ειδικά στα χιονοδρομικά μας κέντρα.

Ανταποκριθήκατε και με το παραπάνω στις πολύ αυστηρές απαιτήσεις και στα πολύ ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, για να φτάσουμε σήμερα στο σημείο να πούμε με ικανοποίηση «ναι, παραπάνω από 10 εκατομμύρια ευρωπαϊκοί πόροι επενδύθηκαν σε αυτό το χιονοδρομικό ώστε να μπορούμε να το ετοιμάσουμε, να το εξοπλίσουμε για τις επόμενες δεκαετίες».

Η Όλγα είπε -και σωστά- ότι όραμα του ελληνικού τουρισμού θα πρέπει να είναι τουρισμός 12 μήνες τον χρόνο, ανάπτυξη νέων τουριστικών προορισμών και κυρίως αξιοποίηση του ορεινού τουρισμού, αυτού του απίστευτου πλούτου ορεινών όγκων που έχουμε στην πατρίδα μας, πολλοί εκ των οποίων δεν είναι ακόμα γνωστοί στους επισκέπτες οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό. Τέτοιες επενδύσεις, ακριβώς, μας βοηθούν να αναπτύξουμε και αυτή την πτυχή του τουριστικού μας προϊόντος.

Για τις Σέρρες, προφανώς, αυτή είναι μια πολύ σημαντική επένδυση, όπως πολύ σημαντική θα είναι και η επένδυση την οποία θα ολοκληρώσουμε πολύ σύντομα στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, το οποίο είχα τη χαρά να επισκεφτώ σήμερα το πρωί.

Αθροιστικά, μιλάμε για 25 εκατομμύρια ευρώ σε δύο πολύ σημαντικές υποδομές, έτσι ώστε και οι Σέρρες να μπορέσουν να αναπτυχθούν τουριστικά και να διεκδικήσουν αυτό το οποίο πραγματικά αξίζει ο τόπος, ο οποίος είναι τόσο ευλογημένος με φυσικές ομορφιές.

Όμως, κλείνοντας, η μεγαλύτερη χαρά μου είναι όταν βλέπω τους νέους χιονοδρόμους, τα νέα παιδιά τα οποία θα αγαπήσουν τον αθλητισμό και τα οποία θα μπορέσετε να προσελκύσετε στο βουνό 12 μήνες τον χρόνο.

Θεωρώ ότι οι επενδύσεις στις αθλητικές υποδομές είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε στη νέα γενιά. Ειδικά σε μια εποχή που προσπαθούμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας μακριά από τις οθόνες των κινητών και τους εθιστικούς αλγόριθμους, που τα θέλουν «κολλημένα» σε εφαρμογές που ουσιαστικά δεν τους προσφέρουν τίποτα, το να μπορούμε να τους δώσουμε ουσιαστικές εναλλακτικές άθλησης είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Σήμερα προσθέτουμε μία ακόμα πολύ σημαντική υποδομή.

Να κλείσω, λοιπόν, και πάλι με τις θερμές μου ευχαριστίες σε αυτούς οι οποίοι δούλεψαν πολύ σκληρά για να γίνει πράξη αυτό το έργο, στο Υπουργείο και στην Υπουργό προσωπικά, αλλά κυρίως στους ανθρώπους του ΕΟΣ Σερρών.

Χαρείτε το βουνό στη νέα του μορφή 12 μήνες τον χρόνο και επιφυλάσσομαι να έρθω ξανά όταν το βουνό θα είναι χιονισμένο, για να το απολαύσω και εγώ, όχι ως Πρωθυπουργός, αλλά ως ένας απλός χιονοδρόμος.

Να είστε καλά, καλή επιτυχία». Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη επισήμανε από την πλευρά της:

«Εξοχότατε κ. Πρωθυπουργέ, κ. συνάδελφε στην κυβέρνηση, κ. Τάσο Χατζηβασιλείου, κα συνάδελφε Φωτεινή Αραμπατζή, κ. συνάδελφε Θεόφιλε Λεονταρίδη, κ. Αντιπεριφερειάρχη, κα Δήμαρχε, αγαπητά μέλη της χιονοδρομικής κοινότητας.

Με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε σήμερα εδώ στις Σέρρες για την τελετή αγιασμού και παράδοσης του αναβαθμισμένου χιονοδρομικού κέντρου Λαϊλιά. Η σημερινή ημέρα ανήκει πρώτα στους ανθρώπους του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Σερρών, που φροντίζουν το βουνό και γνωρίζουν τις ανάγκες του. Από τη συνεργασία τους με το Υπουργείο Τουρισμού προέκυψε ένα έργο ουσιαστικής σημασίας για τις Σέρρες, για την ευρύτερη περιοχή και για τον ορεινό τουρισμό της χώρας μας.

Κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνέπεια με την οποία στηρίζετε την ελληνική περιφέρεια. Ακούσατε τους Δημάρχους των ορεινών περιοχών και ανταποκριθήκατε στο αίτημά τους να αποκτήσουν μέσα από την Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών έναν σταθερό συνομιλητή στην κυβέρνηση. Αυτή η προσωπική σας προσήλωση έχει ξεχωριστή αξία για τους ανθρώπους που επιλέγουν να μείνουν στον τόπο τους, να εργαστούν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους.

Κυρίες και κύριοι, η επένδυση στον Λαϊλιά υπηρετεί τους στρατηγικούς μας στόχους για τη βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. Δημιουργεί ευκαιρίες στην περιφέρεια, εμπλουτίζει όσα προσφέρει η χώρα μας μέσα από ειδικές μορφές τουρισμού και βοηθά την τουριστική δραστηριότητα να επεκταθεί σε περισσότερους προορισμούς και περισσότερους μήνες του χρόνου.

Για το Υπουργείο Τουρισμού, η ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού αποτελεί κεντρική προτεραιότητα. Το ορεινό ανάγλυφο της Ελλάδας, τα δάση, τα χωριά και η πολιτιστική μας κληρονομιά, δίνουν στη χώρα μας ένα σημαντικό, συγκριτικό πλεονέκτημα. Θέλουμε η ορεινή Ελλάδα να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο και να αποτελεί αυτοτελή, ολοκληρωμένη ταξιδιωτική επιλογή για όλο τον χρόνο.

Τα οφέλη για την τοπική κοινωνία είναι πολλαπλά. Κάθε εποχή δίνει στον επισκέπτη έναν διαφορετικό λόγο να έρθει στον Λαϊλιά. Όταν το βουνό υποδέχεται κόσμο όλο τον χρόνο, ο οδηγός βουνού έχει περισσότερες ευκαιρίες να εργαστεί, ο ξενώνας να φιλοξενήσει επισκέπτες και το εστιατόριο να στηρίξει με τις παραγγελίες του τον τοπικό παραγωγό.

Με αυτό το σκεπτικό, αναλάβαμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για τη στήριξη των ορεινών περιοχών και με επίγνωση των προκλήσεων που φέρνει η κλιματική κρίση.

Όταν η διάρκεια της χιονοδρομικής περιόδου γίνεται πιο αβέβαιη, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία η δυνατότητα ενός προορισμού να υποδέχεται επισκέπτες και τις τέσσερις εποχές. Δώσαμε λοιπόν, με νόμο, τη δυνατότητα στα χιονοδρομικά κέντρα να λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, έτσι ώστε να αξιοποιούν τους αναβατήρες τους και τους 12 μήνες και να αναπτύσσουν δραστηριότητες πέρα από τη χιονοδρομία.

Θεσμοθετήσαμε επίσης τον προορισμό βιώσιμου ορεινού τουρισμού με πυρήνα το χιονοδρομικό κέντρο, έτσι ώστε στην έκταση ενός τέτοιου προορισμού να μπορούν με τους προβλεπόμενους όρους να αναπτύσσονται ορειβατικά καταφύγια, καθώς και ξενοδοχεία ήπιας δόμησης ή οργανωμένες εγκαταστάσεις glamping. Έτσι, ο επισκέπτης μπορεί να μείνει στο βουνό και να αφιερώσει περισσότερο χρόνο για να το γνωρίσει.

Κατευθύναμε σημαντικό μέρος των πόρων του Υπουργείου Τουρισμού από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο έργο για την ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού. Υλοποιήσαμε για πρώτη φορά στη χώρα μας ειδικό πρόγραμμα προβολής της ορεινής Ελλάδας, ώστε περισσότεροι ταξιδιώτες να γνωρίσουν τα βουνά μας και να τα επιλέξουν για τις διακοπές τους.

Στο ίδιο έργο εντάσσεται η αναβάθμιση υποδομών, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και την ΕΤΑΔ, σε τέσσερα χιονοδρομικά κέντρα: στο Ανήλιο Μετσόβου, στον Παρνασσό, στα 3-5 Πηγάδια και εδώ, στον Λαϊλιά στις Σέρρες.

Ειδικά για τον Λαϊλιά, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται σε 9.983.000 ευρώ, σχεδόν 10 εκατομμύρια ευρώ. Η επένδυση περιλαμβάνει εκσυγχρονισμό κτηριακών εγκαταστάσεων, προμήθεια νέου εξοπλισμού, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα.

Οι παρεμβάσεις αυτές υπηρετούν έναν σαφή στόχο: ένα κέντρο πιο λειτουργικό, πιο φιλικό προς το περιβάλλον, με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και δυνατότητες καινοτομίας για τη χώρα μας. Στέκομαι ιδιαίτερα στην προσβασιμότητα, γιατί ένας άνθρωπος με περιορισμένη κινητικότητα πρέπει να μπορεί να χαρεί το βουνό μαζί με την οικογένειά του.

Κυρίες και κύριοι, επενδύουμε στον ορεινό τουρισμό για να διαμορφώσουμε μια ταξιδιωτική εμπειρία βιώσιμη, ανταγωνιστική και αντάξια του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της χώρας μας. Για εμάς, η επιτυχία αυτής της επένδυσης θα φανεί εδώ, στις Σέρρες, στους επισκέπτες που θα γνωρίσουν τον Λαϊλιά και θα θέλουν να επιστρέψουν, στους επαγγελματίες που θα έχουν δουλειά περισσότερους μήνες τον χρόνο και στους νέους που μπορούν να σχεδιάσουν το μέλλον τους στον τόπο τους.

Ευχαριστώ θερμά τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Σερρών για την εξαιρετική συνεργασία, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού και προσωπικά την προϊσταμένη κα Αλεξάνδρα Παπαλιάκου που παρίσταται, η Διευθύντρια της αρμόδιας διεύθυνσης, και, βεβαίως, όλους όσοι συνέβαλαν ώστε να πραγματοποιηθεί μέσα σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα αυτό το έργο.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στο Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά στο νέο του ξεκίνημα και καλή δύναμη στους ανθρώπους που φροντίζουν καθημερινά αυτό το βουνό.

Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνετε να είστε εδώ σήμερα στον αγιασμό, στα εγκαίνια, στην παράδοση αυτού του πολύ σημαντικού έργου. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό ότι η παρουσία σας εδώ στις Σέρρες δίνει ένα μήνυμα για την περιφέρεια».