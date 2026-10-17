Κυψέλη: Δίχρονα δίδυμα βρέθηκαν ολομόναχα σε σπίτι – Συνελήφθη η μητέρα τους

Snapshot Δίχρονα δίδυμα βρέθηκαν μόνα τους σε διαμέρισμα στην Κυψέλη χωρίς επίβλεψη ενήλικα.

Η 27χρονη μητέρα τους συνελήφθη για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο μετά την εμφάνισή της στο αστυνομικό τμήμα.

Τα παιδιά, με καταγωγή από το Κονγκό, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις και αξιολόγηση της υγείας τους.

Το διαμέρισμα όπου βρέθηκαν τα παιδιά κρίθηκε ακατάλληλο για ασφαλή διαβίωση.

Δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για το χρονικό διάστημα που τα παιδιά έμειναν μόνα τους ή για τους λόγους απουσίας της μητέρας. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές στην Κυψέλη, όταν δύο δίδυμα αδελφάκια, ηλικίας μόλις δύο ετών, εντοπίστηκαν μόνα τους μέσα σε διαμέρισμα, χωρίς να βρίσκεται κάποιος ενήλικος για να τα φροντίζει.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε χάρη στην παρατηρητικότητα ενός κατοίκου της περιοχής, ο οποίος αντίκρισε τα δύο μικρά παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, στο παράθυρο διαμερίσματος πρώτου ορόφου στην οδό Τήνου.

Ανησυχώντας ότι τα ανήλικα βρίσκονταν χωρίς επίβλεψη, ειδοποίησε την Άμεση Δράση, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αστυνομικές αρχές.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τα παιδιά χωρίς επίβλεψη

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, περιπολικό έφτασε στο σημείο και οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το διαμέρισμα ήταν ανασφάλιστο.

Μπαίνοντας στον χώρο, επιβεβαίωσαν ότι τα δύο παιδιά βρίσκονταν πράγματι μόνα τους, χωρίς να υπάρχει στο σπίτι κάποιος γονέας ή άλλος ενήλικος για την επίβλεψή τους. Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι συνθήκες που επικρατούσαν στο εσωτερικό του διαμερίσματος δεν θεωρήθηκαν κατάλληλες για την ασφαλή διαβίωση των ανηλίκων.

Τα δίδυμα, με καταγωγή από το Κονγκό, απομακρύνθηκαν από το διαμέρισμα και μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης.

Συνελήφθη η 27χρονη μητέρα

Το μεσημέρι της Παρασκευής (16/10), η 27χρονη μητέρα των παιδιών εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα, αναζητώντας τα δίδυμα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή της για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Παράλληλα, τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα παιδιά παρέμειναν μόνα τους στο διαμέρισμα, ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η μητέρα τους απουσίαζε από το σπίτι.

Διαβάστε επίσης