Συναγερμός στον Άγιο Δημήτριο για δοχείο με υδρόθειο σε κάδο - Συνελήφθη 62χρονος

Το δοχείο με το επικίνδυνο υλικό εντοπίστηκε τα ξημερώματα και προκάλεσε κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της 1ης ΕΜΑΚ

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Συναγερμός στον Άγιο Δημήτριο για δοχείο με υδρόθειο σε κάδο - Συνελήφθη 62χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Εντοπίστηκε δοχείο με υδρόθειο σε κάδο απορριμμάτων στον Άγιο Δημήτριο, προκαλώντας κινητοποίηση Πυροσβεστικής και 1ης ΕΜΑΚ.
  • Συνελήφθη 62χρονος ιδιοκτήτης εταιρείας καθαρισμού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση νομοθεσίας διαχείρισης αποβλήτων.
  • Στην επιχείρηση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ, ενώ κινητοποιήθηκε και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
  • Το υδρόθειο είναι τοξικό, εύφλεκτο αέριο με έντονη οσμή, που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία ακόμα και σε σύντομο χρόνο.
  • Ο χειρισμός του δοχείου απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και αυστηρή τήρηση μέτρων ασφαλείας λόγω του υψηλού κινδύνου έκθεσης.
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Στη σύλληψη ενός 62χρονου ιδιοκτήτη εταιρείας καθαρισμού προχώρησε η αστυνομία, μετά τον εντοπισμό δοχείου που περιείχε υδρόθειο σε κάδο απορριμμάτων στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων.

Το δοχείο εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη συμβολή των οδών Παπασκρέκα και Κονδύλη, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής στο σημείο

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ανέσυραν το δοχείο από τον κάδο ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας. Στη συνέχεια, το παρέλαβε ειδική ομάδα για τον χειρισμό του.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 7ο Πυροσβεστικό Σταθμό, καθώς και ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.

Παράλληλα, στο σημείο κινητοποιήθηκε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Το υδρόθειο είναι μια άχρωμη χημική ένωση, γνωστή για την έντονη οσμή της που θυμίζει κλούβιο αυγό. Πρόκειται για τοξικό και εύφλεκτο αέριο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, ακόμη και σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τη συγκέντρωση και τη διάρκεια έκθεσης.

Χρησιμοποιείται σε διάφορες βιομηχανικές και χημικές διεργασίες, ενώ μπορεί να παραχθεί και κατά την αποσύνθεση οργανικών υλικών. Η εισπνοή του σε υψηλές συγκεντρώσεις είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς μπορεί να επηρεάσει το αναπνευστικό και το νευρικό σύστημα.

Επιπλέον, σε μεγάλες συγκεντρώσεις, η χαρακτηριστική οσμή του μπορεί να μην γίνεται πλέον αντιληπτή, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο έκθεσης.Για τον λόγο αυτό, ο εντοπισμός δοχείου με υδρόθειο σε κάδο απορριμμάτων απαιτεί προσεκτικό χειρισμό από εξειδικευμένο προσωπικό και την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.

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