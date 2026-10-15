Λάρισα: Συναγερμός στις Αρχές για 15χρονο κορίτσι – Απειλούσε να κάνει κακό στον εαυτό της

Άμεσα σήμανε συναγερμός και ειδοποιήθηκαν αστυνομία και ΕΚΑΒ

Δημήτρης Δρίζος, Επιμέλεια

Λάρισα: Συναγερμός στις Αρχές για 15χρονο κορίτσι – Απειλούσε να κάνει κακό στον εαυτό της
ΕΛΛΑΔΑ
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Αναταραχή υπήρξε χθες νωρίς το βράδυ της Τετάρτης στη Λάρισα ύστερα από ένα τηλεφώνημα που σήμανε συναγερμό στις Αρχές.

Ειδικότερα ένα νεαρό κορίτσι μόλις 15 ετών σε κακή ψυχολογική κατάσταση τηλεφώνησε μόνη της γύρω στις 9 μ.μ., στο 112 κάνοντας γνωστό ότι δεν είναι καλά και πως σκοπεύει να κάνει κακό στον εαυτό της.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και ειδοποιήθηκαν αστυνομία και ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο, σε συνοικία κοντά στο κέντρο της πόλης προκειμένου να προλάβουν τα χειρότερα…

Πηγή: onlarissa.gr

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