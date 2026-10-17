Απόφαση σταθμός: 10.000€ για κάθε ανεπιθύμητη κλήση που δέχεστε αν έχετε γραφτεί στο Άρθρο 11

Τι πρέπει να κάνετε για να προστατευτείτε από τις διαφημιστικές κλήσεις και ποια δικαιολογητικά χρειάζεστε για να διεκδικήσετε αποζημίωση

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Απόφαση σταθμός: 10.000€ για κάθε ανεπιθύμητη κλήση που δέχεστε αν έχετε γραφτεί στο Άρθρο 11
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι κατανατές που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο του άρθρου 11 μπορούν να διεκδικήσουν αποζημίωση έως 10.000 ευρώ για κάθε ανεπιθύμητη διαφημιστική κλήση που λαμβάνουν παρά την εγγραφή τους.
  • Η εγγραφή στο Μητρώο του άρθρου 11 γίνεται μέσω του παρόχου τηλεφωνίας και δηλώνει την άρνηση του συνδρομητή να λαμβάνει προωθητικές κλήσεις.
  • Για να διεκδικήσει αποζημίωση κάποιος πρέπει να έχει βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο, αποδεικτικά στοιχεία κλήσεων και, ιδανικά, μάρτυρα που επιβεβαιώνει τις κλήσεις.
  • Η προθεσμία για δικαστική διεκδίκηση είναι πέντε χρόνια, αλλά η ακριβής έναρξη και διάρκεια εξαρτώνται από την υπόθεση και απαιτείται νομική συμβουλή.
  • Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που επιδίκαζαν αποζημιώσεις έως 20.000 ευρώ για δύο κλήσεις και ακόμη υψηλότερα ποσά για περισσότερες κλήσεις, ανάλογα με τα στοιχεία και την κρίση του δικαστηρίου.
Snapshot powered by AI

Οι ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών αποτελούν καθημερινό πονοκέφαλο για πολλούς πολίτες. Ωστόσο, όταν μια εταιρεία παραβιάζει τους κανόνες που προστατεύουν τους συνδρομητές από τις διαφημιστικές κλήσεις, μπορεί να προκύψει δικαίωμα διεκδίκησης αποζημίωσης που φτάνει τις 10.000 ευρώ ανά κλήση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία.

Το ζήτημα παρουσιάστηκε μέσα από θέμα του Άγγελου Βουράκη στην εκπομπή «Μια χαρά παρέα» του OPEN, με τον δικηγόρο Βασίλη Σωτηρόπουλο να εξηγεί τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες που εξακολουθούν να δέχονται προωθητικά τηλεφωνήματα, παρότι έχουν ζητήσει να εξαιρεθούν από τέτοιου είδους επικοινωνία.

Τι είναι το Μητρώο του άρθρου 11

Το πρώτο βήμα για όποιον δεν επιθυμεί να δέχεται διαφημιστικές κλήσεις είναι να εγγραφεί στο λεγόμενο «Μητρώο Άρθου 11», το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 11 του νόμου 3471/2006.

Πρόκειται για ειδικό μητρώο που τηρεί κάθε πάροχος τηλεφωνίας και στο οποίο μπορούν να καταχωρίζονται οι συνδρομητές που δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να δέχονται κλήσεις για απευθείας εμπορική προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών και για διαφημιστικούς σκοπούς.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απευθυνθεί στον πάροχό του και να ζητήσει την εγγραφή του. Με αυτόν τον τρόπο δηλώνει την αντίθεσή του στις συγκεκριμένες κλήσεις, ενώ οι εταιρείες που πραγματοποιούν προωθητικές ενέργειες οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη το μητρώο και να τηρούν τις σχετικές υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόμος.

Τι μπορείτε να κάνετε αν συνεχίσετε να δέχεστε κλήσεις

Τι γίνεται, όμως, αν κάποιος έχει εγγραφεί στο Μητρώο του άρθρου 11 και εξακολουθεί να δέχεται τηλεφωνήματα για την προώθηση προϊόντων, όπως προγράμματα ηλεκτρικού ρεύματος ή υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας;

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δικηγόρος Βασίλης Σωτηρόπουλος, υπάρχουν δύο βασικές δυνατότητες: η υποβολή καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και η δικαστική διεκδίκηση αποζημίωσης με τη συνδρομή δικηγόρου.

Η αποζημίωση δεν καταβάλλεται αυτόματα με την πραγματοποίηση μιας κλήσης. Χρειάζεται να εξεταστεί αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και να τεκμηριωθεί η υπόθεση με τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται

Για να μπορέσει ένας πολίτης να στηρίξει τη διεκδίκησή του, είναι σημαντικό να έχει συγκεντρώσει στοιχεία που αποδεικνύουν τόσο την εγγραφή του στο μητρώο όσο και τις ανεπιθύμητες κλήσεις που δέχθηκε.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρουσιάστηκαν, χρειάζεται να ζητήσει από τον πάροχό του:

Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο του άρθρου 11, ώστε να αποδεικνύεται ότι είχε δηλώσει πως δεν επιθυμεί τέτοιου είδους κλήσεις.

Κατάσταση εισερχόμενων κλήσεων, προκειμένου να τεκμηριωθούν τα τηλεφωνήματα που δέχθηκε.

Παράλληλα, ο δικηγόρος αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης μάρτυρα, όπως ενός συγγενικού προσώπου, που να μπορεί να επιβεβαιώσει ότι πραγματοποιήθηκε η κλήση και τις σχετικές περιστάσεις.

Με τα στοιχεία αυτά, ο πολίτης μπορεί να απευθυνθεί σε δικηγόρο, ο οποίος θα αξιολογήσει την υπόθεση και θα εξετάσει τη δυνατότητα άσκησης αγωγής κατά της εταιρείας.

Πότε μπορεί να φτάσει η αποζημίωση τις 20.000 ευρώ

Όπως ανέφερε ο Βασίλης Σωτηρόπουλος, έχουν υπάρξει δικαστικές αποφάσεις που επιδίκασαν αποζημιώσεις 10.000 ευρώ για κάθε ανεπιθύμητη διαφημιστική κλήση, όταν συνέτρεχαν οι σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις.

Στο παράδειγμα που παρουσιάστηκε, δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη επιδίκασε συνολικά 20.000 ευρώ σε πολίτη ο οποίος είχε δεχθεί δύο κλήσεις για την προώθηση νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, παρότι είχε εγγραφεί στο σχετικό μητρώο.

Ο δικηγόρος αναφέρθηκε επίσης σε περίπτωση πολίτη που δέχθηκε πέντε κλήσεις και διεκδίκησε συνολικά 50.000 ευρώ.

Τα ποσά αυτά αφορούν συγκεκριμένες υποθέσεις και δεν σημαίνουν ότι κάθε ανεπιθύμητη κλήση οδηγεί αυτομάτως σε αποζημίωση. Η έκβαση εξαρτάται από τα πραγματικά περιστατικά, τα αποδεικτικά στοιχεία και την κρίση του αρμόδιου δικαστηρίου.

Πόσος χρόνος υπάρχει για τη διεκδίκηση

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο θέμα, ο πολίτης έχει περιθώριο πέντε ετών για να κινηθεί δικαστικά. Επειδή, ωστόσο, η προθεσμία και η αφετηρία της μπορεί να εξαρτώνται από τη νομική βάση και τα δεδομένα κάθε υπόθεσης, είναι σκόπιμο να ζητήσει εγκαίρως εξατομικευμένη συμβουλή από δικηγόρο.

Το βασικό πρακτικό βήμα είναι να απευθυνθεί κανείς στον τηλεφωνικό του πάροχο και να ζητήσει την εγγραφή του στο Μητρώο του άρθρου 11. Αν, παρά την εγγραφή, συνεχίσει να δέχεται προωθητικές κλήσεις, καλό είναι να κρατήσει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και να ενημερωθεί για τις διαθέσιμες επιλογές καταγγελίας και δικαστικής διεκδίκησης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ αυτή την εβδομάδα

12:39LIFESTYLE

Θοδωρής Αθερίδης: «Προκάλεσα άθελά μου φασαρία» - Η ανάρτηση μετά τις δηλώσεις για την υπόθεση Μαζωνάκη

12:22ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Σε σημείο μηδέν οι σχέσεις Τραμπ με Ζελένσκι - Πώς φτάσαμε στα πρόθυρα της ρήξης

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Λεβέντης: Το άγνωστο τηλεφώνημα πριν βρεθεί νεκρός στο 251 ΓΝΑ

12:15LIFESTYLE

Πασχάλης Τσαρούχας και Κατερίνα Νοτοπούλου: Το επόμενο βήμα στη σχέση τους και τα σενάρια γάμου

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Katie Zacharia: Το πρώτο μήνυμά της μετά την απομπή της από τον Λευκό Οίκο

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση σταθμός: 10.000€ αποζημίωση για κάθε ανεπιθύμητη κλήση που δέχεστε αν έχετε γραφτεί στο Άρθρο 11

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε ψευδοροφή στο νοσοκομείο της Λέρου - Τραυματίστηκε ασθενής

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Νέες μαρτυρίες για τη δηλητηρίαση του γιατρού - «Δεν του επέτρεπε να δει το παιδί»

11:35ΕΥ ΖΗΝ

Το καθημερινό λούσιμο αυξάνει την τριχόπτωση; Τι απαντούν οι δερματολόγοι

11:13LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: Εσπευσμένα στο νοσκομείο η τραγουδίστρια - «Καθημερινά χειροτερεύω»

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ενώ μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές, αυξάνουμε τα φορολογικά έσοδα

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2027: Πώς θα είναι τα φετινά Χριστούγεννα - Πότε θα πέσουν χιόνια

10:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οδυσσέας Ελύτης: 50 έργα τέχνης στην έκθεση «Θήλεις Άγγελοι» στο σπίτι του στην Πλάκα

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής: Αγώνας δρόμου από την Περιφέρεια για έργα 250 εκατ. ευρώ

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Η συγκλονιστική ιστορία του δίχρονου Kole - Δίνει μάχη με την θανατηφόρα και σπάνια «παιδική άνοια»

10:44TRAVEL

Φθινοπωρινό road trip στη Νότια Πελοπόννησο: Η αριστοκρατική πλευρά της Ελλάδας

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Ντέμπι Ματενόπουλος: Η παρουσιάστρια που θέλει να γίνει η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα 

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός ανασύρθηκε 57χρονος από θαλάσσια περιοχή στη Γεωργιούπολη

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητες εικόνες στη Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός άφησε το όπλο του κάτω για να τσακωθεί με πολίτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:58ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση σταθμός: 10.000€ αποζημίωση για κάθε ανεπιθύμητη κλήση που δέχεστε αν έχετε γραφτεί στο Άρθρο 11

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Λεβέντης: Το άγνωστο τηλεφώνημα πριν βρεθεί νεκρός στο 251 ΓΝΑ

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται μίνι... θερμή εισβολή και μετά ξανά κρύο - Η πρόγνωση του GFS για τη νέα εβδομάδα

11:13LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: Εσπευσμένα στο νοσκομείο η τραγουδίστρια - «Καθημερινά χειροτερεύω»

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τα χιόνια στην Ελλάδα - Η δυσοίωνη πρόβλεψη του ECMWF

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Χρόνος: Αλλάζει η παγκόσμια ρύθμιση μέτρησης της ώρας από το 2027 - Ποιοι είναι οι λόγοι

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Ντέμπι Ματενόπουλος: Η παρουσιάστρια που θέλει να γίνει η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα 

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητες εικόνες στη Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός άφησε το όπλο του κάτω για να τσακωθεί με πολίτη

11:35ΕΥ ΖΗΝ

Το καθημερινό λούσιμο αυξάνει την τριχόπτωση; Τι απαντούν οι δερματολόγοι

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα βάθη της Τουρκίας με Έλληνα μοναχό από τα Γιαννιτσά - Αγνοείται από τον Ιούλιο

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Μεσαρά για την Γιωργία Νινιδάκη - Πέθανε σε ηλικία 44 ετών

21:09ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Παιδιά που έχουν συλληφθεί μέσω εξωσωματικής έχουν διαφορoποίηση στο DNA

20:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η εξέλιξη μέχρι το τέλος του μήνα - Πώς θα κάνουμε παρέλαση την 28η Οκτωβρίου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Καραγκούνηδες: O αγροτικός πληθυσμός της Θεσσαλίας με τη μακραίωνη ιστορία

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ακάλυπτο πολυκατοικίας - Είχε αφήσει σημείωμ

12:15LIFESTYLE

Πασχάλης Τσαρούχας και Κατερίνα Νοτοπούλου: Το επόμενο βήμα στη σχέση τους και τα σενάρια γάμου

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Η συγκλονιστική ιστορία του δίχρονου Kole - Δίνει μάχη με την θανατηφόρα και σπάνια «παιδική άνοια»

06:55ΕΛΛΑΔΑ

«Φως στο τούνελ»:Θρίλερ με το θάνατο του Νίκου Λεβέντη - Βρέθηκε νεκρός σε στρατιωτική εγκατάσταση -Το πτώμα στο 251 ΓΝΑ, οι 50 κάμερες και ο μυστηριώδης καταστροφέας εγγράφων

09:01LIFESTYLE

Βικτώρια Δέλλα: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Το έντονο πάθος στο αυτοκίνητο κατέληξε σε θανατηφόρο τροχαίο: Την εγκατέλειψε γυμνή στα συντρίμμια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ