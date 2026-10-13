Τηλεφωνικές απάτες με λεία 800.000 ευρώ: Εξοργιστικοί διάλογοι, εξαπάτησαν μέχρι και παιδί

Snapshot Οκτώ δράστες που είχαν συλληφθεί 63 φορές συνολικά, εξαπάτησαν πολίτες με τηλεφωνικές απάτες και απέσπασαν 800.000 ευρώ.

Η εγκληματική ομάδα εξαπάτησε ακόμη και ανήλικο, πείθοντάς τον να συγκεντρώσει τιμαλφή αξίας 10.000 ευρώ.

Χρησιμοποιούσαν ψυχολογικά τεχνάσματα, όπως την υπόθεση διαρροής ρεύματος, για να πείσουν τα θύματα να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα.

Εμφανίζονταν ως υπάλληλοι ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή εκπρόσωποι εταιρειών τηλεφωνίας και ενέργειας για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων.

Υπέδεικναν στα θύματα να αφήσουν τα αντικείμενα σε συγκεκριμένα σημεία, όπου άλλα μέλη της ομάδας τα παραλάμβαναν. Snapshot powered by AI

Ακόμη και μικρά παιδιά έπεσαν θύματα της νέας εγκληματικής οργάνωσης που έκανε τηλεφωνικές απάτες.

Οι οκτώ δράστες έχουν συλληφθεί στο παρελθόν συνολικά 63 φορές, αλλά είχαν καταφέρει να κυκλοφορούν όλοι τους, ελεύθεροι, ενώ η λεία τους ανέρχεται σε… 800.000 ευρώ.

Μάλιστα, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, στην Πετρούπολη, οι επιτήδειοι κατάφεραν να αποσπάσουν από σπίτι τιμαλφή αξίας 10.000 ευρώ, καθώς κατάφεραν να εξαπατήσουν ανήλικο:

Έχω έρθει στο δωμάτιο της μαμάς που έχει όλα τα κοσμήματα

Πρέπει ό,τι είναι κόσμημα, ρολόι χειρός, και λίρα να το τοποθετήσετε μέσα σε σακούλα

Κατάλαβα, ναι

Παρακαλώ πολύ, όπως έχετε κάνει με τα κοσμήματα, πρέπει να μπουν μέσα και τα χαρτονομίσματα. Παντού, όπου υπάρχουν χαρτονομίσματα

Ναι θα τα βάλω

Οι απατεώνες χρησιμοποιούσαν και ψυχολογικά τεχνάσματα για να πείσουν τα θύματά τους να αφήσουν τα τιμαλφή. Μάλιστα, κατάφεραν να πείσουν τον ανήλικο να δώσει τα τιμαλφή, λέγοντάς του πως υπάρχει διαρροή ρεύματος και πως θα γίνει ο… ήρωας της οικογένειας:

Λοιπόν είχαμε μιλήσει ήδη με τη μαμά να φτιάξουμε το ρεύμα. Τώρα θέλω να γίνεις ο ήρωας του σπιτιού. Θέλω να πας στο χώρο της κουζίνας

Ναι, πήγα.

Για να μην κόψουμε το ρεύμα πρέπει πρώτα να φτιάξουμε κάποια πράγματα. Πρέπει να μαζέψουμε κάποια τα πράγματα γιατί το ρεύμα είναι πολύ επικίνδυνο. Το γνωρίζεις αυτό, σωστά;

Ναι.

Είσαι έξυπνο παιδί, θέλω να μου βρεις μια σακούλα… ακόμα και των σκουπιδών.

Πώς έστηναν τις τηλεφωνικές απάτες

Τα μέλη της ομάδας φέρεται να είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία για να προσεγγίζουν ανυποψίαστους πολίτες. Εντόπιζαν πιθανά θύματα μέσω τηλεφωνικών καταλόγων και διαδικτυακών υπηρεσιών αναζήτησης αριθμών και πραγματοποιούσαν καθημερινά μεγάλο αριθμό κλήσεων.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών εμφανίζονταν ψευδώς ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή εκπρόσωποι εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και ενέργειας. Με διάφορες δικαιολογίες, όπως υποτιθέμενες διαρροές ηλεκτρικού ρεύματος, τεχνικά προβλήματα ή ζητήματα φορολογικών δηλώσεων, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα.

Στη συνέχεια, τους υποδείκνυαν να αφήσουν τα αντικείμενα σε σημεία εντός ή έξω από τις κατοικίες τους, στα οποία μπορούσαν να έχουν εύκολη πρόσβαση. Αλλα μέλη της ομάδας αναλάμβαναν να μεταβούν στα συγκεκριμένα σημεία και να αφαιρέσουν τα χρήματα και τα τιμαλφή.

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