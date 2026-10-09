Μεξικό: Σύλληψη άνδρα που άλλαζε τη φωνή του με ΑΙ και διέπραττε απάτες

Snapshot Συνελήφθησαν στο Μεξικό ο πρώην Θησαυροφύλακας της Πολιτείας Μιτσοακάν Λουίς Μιράντα Κοντρέρας, η οικογένειά του και ένας σωματοφύλακας για απάτες με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Χρησιμοποιούσαν τεχνητή νοημοσύνη για να μιμούνται τη φωνή δικαστών, κυβερνητικών αξιωματούχων και στελεχών της προεδρίας προκειμένου να εξαπατούν τα θύματά τους.

Από το 2021, απέσπασαν σημαντικά χρηματικά ποσά, εκβιάζοντας και απειλώντας, καθώς και θέσεις εργασίας ή συμβάσεις σε κυβερνητικές υπηρεσίες.

Οι απάτες με συνθετική φωνή αυξήθηκαν δραματικά με την ανάπτυξη της τεχνολογίας της τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το FBI, στις ΗΠΑ το 2025 χάθηκαν πάνω από 890 εκατομμύρια δολάρια λόγω απάτης που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη. Snapshot powered by AI

Οι αρχές του Μεξικού συνέλαβαν έναν πρώην πολιτειακό αξιωματούχο και στενούς συγγενείς του με την κατηγορία ότι «υποδύονταν» δικαστές, κυβερνήτες και στελέχη της προεδρίας, χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη για να «κλωνοποιεί» τη φωνή του.

Το υπουργείο Ασφάλειας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι συνελήφθησαν ο πρώην Θησαυροφύλακας της Πολιτείας Μιτσοακάν, η σύζυγός του, τα παιδιά τους και ένας από τους σωματοφύλακές του, με την υποψία ότι εμπλέκονται σε αυτό το κύκλωμα απάτης.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι πρόκειται για τον Λουίς Μιράντα Κοντρέρας, που έχει καταδικαστεί ήδη για κατάχρηση σε άλλη υπόθεση. Σύμφωνα με τις αρχές, ο ύποπτος και η οικογένειά του υποδύονταν «μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κυβερνήτες, δημάρχους και δημόσιους λειτουργούς της Προεδρίας της Δημοκρατίας».

Επικοινωνούσαν με τα θύματά τους και από το 2021, συνέλεξαν «σημαντικά χρηματικά ποσά», κάποιες φορές εκβιάζοντας και απειλώντας. Για να πείθουν ευκολότερα τα θύματά τους, χρησιμοποιούσαν Τεχνητή Νοημοσύνη για να μιμούνται τη φωνή πολιτικών ή άλλων προσώπων.

Εκτός από χρήματα, ζητούσαν θέσεις εργασίας σε κυβερνητικές υπηρεσίες ή σύναψη συμβάσεων για συνεργάτες τους. Οι απάτες με χρήση «συνθετικής» φωνής εκτινάχθηκαν με την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Μόνο στις ΗΠΑ το 2025 «χάθηκαν» περισσότερα από 890 εκατομμύρια δολάρια σε απάτες που κατέστησε εφικτές αυτή η τεχνολογία, σύμφωνα με μια έκθεση του FBI.