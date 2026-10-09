Ιεράπετρα: Σε μεζεδοπωλείο συνελήφθη 60χρονος για απάτες - Πώς παγίδευαν τους ηλικιωμένους

Ο συλληφθείς φέρεται να παραλάμβανε χρήματα και κοσμήματα από ηλικιωμένους, τους οποίους εξαπατούσαν άτομα που εμφανίζονταν ως αστυνομικοί

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Ιεράπετρα: Σε μεζεδοπωλείο συνελήφθη 60χρονος για απάτες - Πώς παγίδευαν τους ηλικιωμένους
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη 60χρονος στην Ιεράπετρα για συμμετοχή σε τουλάχιστον 20 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένων.
  • Ο συλληφθείς παραλάμβανε χρήματα και κοσμήματα που οι ηλικιωμένοι άφηναν έξω από τα σπίτια τους μετά από απάτες με τηλεφωνικές απειλές από άτομα που παρουσιαζόταν ως αστυνομικοί.
  • Η πιο πρόσφατη απόπειρα απάτης σημειώθηκε στις 8 Οκτωβρίου στα Μανωλιανά Ιεράπετρας.
  • Σε βάρος του 60χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λασιθίου.
  • Η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για τον εντοπισμό και άλλων μελών της ομάδας και τη διερεύνηση της εμπλοκής τους σε απάτες.
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Τουλάχιστον 20 περιπτώσεις τηλεφωνικής εξαπάτησης ηλικιωμένων τους τελευταίους μήνες εξετάζουν οι αστυνομικοί στην Ιεράπετρα, μετά τη σύλληψη ενός 60χρονου την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.

Ο άνδρας εντοπίστηκε σε μεζεδοπωλείο της πόλης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας, οι οποίοι είχαν αξιοποιήσει πληροφορίες για τη δράση του, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Ο 60χρονος, κάτοικος Ιεράπετρας και πρώην τεχνίτης οικοδομικών εργασιών, φέρεται να είχε αναλάβει την παραλαβή των χρημάτων και των κοσμημάτων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, άλλα μέλη της ομάδας τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένους, προσποιούνταν τους αστυνομικούς και τους εκφόβιζαν. Οι άνθρωποι που εξαπατούνταν άφηναν χρήματα ή αντικείμενα αξίας έξω από τα σπίτια τους, από όπου φέρεται να τα παραλάμβανε ο συλληφθείς.

Η πιο πρόσφατη απόπειρα καταγράφηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, με στόχο ηλικιωμένο στα Μανωλιανά Ιεράπετρας.

Σε βάρος του 60χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λασιθίου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, φέρεται να έχει παραδεχθεί ορισμένες από τις πράξεις που του αποδίδονται.

Η προανάκριση συνεχίζεται, με τους αστυνομικούς να αναζητούν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και να διερευνούν την εμπλοκή της στις υποθέσεις απάτης.

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