Ε-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο οδικός χάρτης των πληρωμών την εβδομάδα που έρχεται
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ για το διάστημα 19-23 Οκτωβρίου
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- Από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου 2026 καταβληθούν συνολικά 71.780.000 ευρώ σε 83.420 δικαιούχους από τον eΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
- Ο eΕΦΚΑ θα καταβάλει 15.200.000 ευρώ σε 30.300 δικαιούχους για επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας στις 21 Οκτωβρίου.
- Από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου, ο eΕΦΚΑ θα καταβάλει 16.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για πληρωμές εφάπαξ.
- Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και άλλες παροχές.
- Επιπλέον, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 1.000.000 ευρώ σε 1.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και 80.000 ευρώ σε 120 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
Συνολικά 71.780.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 83.420 δικαιούχους επιδομάτων, από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- στις 21 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 15.200.000 ευρώ σε 30.300 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας) και
- από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 23 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 16.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για πληρωμές εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 1.000.000 ευρώ σε 1.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
- 80.000 ευρώ σε 120 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
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