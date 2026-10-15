Πετρέλαιο θέρμανσης: Από 739 ευρώ το γέμισμα στην Αθήνα - Πόσο κοστίζει σε άλλες περιοχές

Snapshot Η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται στα 1,55 ευρώ το λίτρο με την έναρξη διάθεσης στις 15 Οκτωβρίου, αλλά μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τις εξελίξεις στην αγορά.

Παρά τις επιδοτήσεις, η θέρμανση παραμένει ακριβή και επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ειδικά για νοικοκυριά με περιορισμένα εισοδήματα.

Πολλά νοικοκυριά δυσκολεύονται να προμηθευτούν πετρέλαιο λόγω οικονομικών περιορισμών, με ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση σε πολυκατοικίες όπου οι ένοικοι έχουν διαφορετικές οικονομικές δυνατότητες.

Οι οικογένειες με μικρά παιδιά, ηλικιωμένους ή άτομα με προβλήματα υγείας αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, ενώ προσπαθούν να περιορίσουν την κατανάλωση ενέργειας με διάφορους τρόπους.

Ο φετινός χειμώνας αναμένεται δύσκολος και απρόβλεπτος λόγω διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων, με την οικονομική πίεση στα νοικοκυριά να παραμένει υψηλή παρά τα μέτρα ενίσχυσης. Snapshot powered by AI

Με 1,55 ευρώ το λίτρο έκανε «πρεμιέρα» η διάθεση για το πετρέλαιο θέρμανσης, σήμερα 15 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τη Μαρία Ζάγκα, πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, η οποία μίλησε στο Newsbomb,η τιμή αυτή αποτελεί την αρχική εκτίμηση και δεν αποκλείεται να μεταβληθεί τις επόμενες ημέρες, ανάλογα με τις εξελίξεις στην αγορά.

Η ίδια χαρακτηρίζει την τιμή σαφώς υψηλότερη από αυτή που θα ήθελαν οι καταναλωτές, τονίζοντας ότι ακόμη και με τις επιδοτήσεις η θέρμανση παραμένει ακριβή για πολλά νοικοκυριά.

Η περσινή πορεία των τιμών και η αγωνία για φέτος

Η Μαρία Ζάγκα υπενθυμίζει ότι πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε περίπου από τα 1,10-1,13 ευρώ το λίτρο, αλλά η τιμή του έφτασε προς το τέλος της περιόδου ακόμη και στα 1,71-1,75 ευρώ. Με βάση αυτή την εμπειρία, εκτιμά ότι είναι δύσκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια πώς θα κινηθεί η αγορά τους επόμενους μήνες.

Όπως εξηγεί, η τιμή εκκίνησης στα 1,55 ευρώ είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα που φοβόταν ότι θα μπορούσε να φτάσει, παραμένει όμως επιβαρυντική για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Το βασικό ερώτημα είναι πόσο πετρέλαιο θα μπορέσει να αγοράσει κάθε οικογένεια και αν θα έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει το σπίτι της ζεστό όλο τον χειμώνα.

Οι μεγάλες διαφορές στις τιμές ανά περιοχή - Από 1,10 έως 2,43 ευρώ το λίτρο

Την ίδια ώρα, σημαντικές διακυμάνσεις καταγράφονται στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης ανά την Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης. Με βάση τον πίνακα τιμών που παρατίθεται για σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου η μέση τιμή κυμαίνεται από 1,105 ευρώ το λίτρο στην Καβάλα έως 2,429 ευρώ στη Μαγνησία, όπου καταγράφεται μόνο ένα πρατήριο. Στον νομό Ηρακλείου, η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 1,612 ευρώ το λίτρο, με τις τιμές στα 24 πρατήρια που περιλαμβάνονται στα στοιχεία να κυμαίνονται από 1,558 έως 1,619 ευρώ. Στην Αττική, η μέση τιμή ανέρχεται σε 1,478 ευρώ στον Νομό Αθηνών, 1,500 ευρώ στην Ανατολική Αττική και 1,531 ευρώ στη Δυτική Αττική.

Από 1,10 έως 2,43 ευρώ το λίτρο οι τιμές στην Ελλάδα

Για μια παραγγελία 500 λίτρων, το κόστος διαφοροποιείται αισθητά από περιοχή σε περιοχή. Με βάση τις μέσες τιμές του υπουργείου Ανάπτυξης, στο κέντρο της Αθήνας, το «γέμισμα» φτάνει στα 739 ευρώ στην Ανατολική Αττική τα 750 ευρώ και στη Δυτική Αττική τα 765,50 ευρώ. Στο Ηράκλειο η αγορά 500 λίτρων φτάνει τα 806 ευρώ, στις Κυκλάδες, όπου η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 1,772 ευρώ το λίτρο, το κόστος ανέρχεται στα 886 ευρώ, ενώ στη Θεσσαλονίκη, με μέση τιμή 1,705 ευρώ, φτάνει τα 852,50 ευρώ. Στην Αχαΐα, τα 500 λίτρα κοστίζουν κατά μέσο όρο 836,50 ευρώ. Στον αντίποδα, στην Καβάλα η αντίστοιχη δαπάνη υπολογίζεται στα 552,50 ευρώ.

«Κάποιοι έχουν πετρέλαιο από πέρυσι, άλλοι όμως δυσκολεύονται»

Όπως αναφέρει η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής, υπάρχουν καταναλωτές που είχαν προμηθευτεί πετρέλαιο από την προηγούμενη χρονιά, όταν οι τιμές ήταν χαμηλότερες. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για όλους, ενώ η οικονομική κατάσταση πολλών νοικοκυριών δεν επιτρέπει εύκολα την αγορά μεγάλων ποσοτήτων. Μέχρι στιγμής στο δικό της πρατήριο δεν υπάρχει παραγγελία για πετρέλαιο θέρμανσης.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση σε πολυκατοικίες με πολλά διαμερίσματα, όπου οι ένοικοι δεν έχουν όλοι την ίδια οικονομική δυνατότητα να συμμετέχουν στα έξοδα θέρμανσης. Η ενεργειακή αυτονομία μπορεί να δίνει σε κάθε νοικοκυριό μεγαλύτερο έλεγχο στην κατανάλωση, δεν αναιρεί όμως το υψηλό κόστος.

Η ίδια περιγράφει και περιστατικά που αποτυπώνουν την πίεση που δέχονται οι πολίτες. Όπως λέει, πελάτης της ανέφερε ότι είχε μόλις 13 ευρώ στην τσέπη του για να βγάλει τις επόμενες ημέρες «επομένως πώς να βάλει πετρέλαιο;», διερωτάται.

«Πώς θα ζεσταθούν τα σπίτια με παιδιά και ηλικιωμένους;»

Η Μαρία Ζάγκα εκφράζει την ανησυχία της για τις οικογένειες με μικρά παιδιά, ηλικιωμένους και ανθρώπους με προβλήματα υγείας, που χρειάζονται ζεστό σπίτι κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Όπως επισημαίνει, «οι πολίτες προσπαθούν να περιορίσουν τις απώλειες θερμότητας με κάθε τρόπο, χρησιμοποιώντας περισσότερα σκεπάσματα και κλιματιστικά ώστε να μειώσουν όσο γίνεται την κατανάλωση ενέργειας. Πώς θα ζεσταθούν τα σπίτια με παιδιά και ηλικιωμένους;»

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο το κόστος του πετρελαίου, αλλά συνολικά η δυσκολία των νοικοκυριών να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους υποχρεώσεις. Η ίδια θεωρεί ότι «απαιτείται μεγαλύτερη στήριξη για όσους βρίσκονται σε οικονομικά ευάλωτη θέση».

«Περιμένω δύσκολο χειμώνα»

Ερωτηθείσα για τις εκτιμήσεις της σχετικά με τον φετινό χειμώνα, η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής εμφανίστηκε επιφυλακτική, κάνοντας λόγο για μια δύσκολη και απρόβλεπτη περίοδο. Όπως εξηγεί, «οι διεθνείς εξελίξεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές της ενέργειας, καθιστώντας δύσκολη οποιαδήποτε ασφαλή πρόβλεψη».

Παράλληλα, εκτιμά ότι «η οικονομική πίεση στα νοικοκυριά θα παραμείνει μεγάλη και ότι τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης μπορούν να προσφέρουν κάποια ανακούφιση, χωρίς όμως να λύνουν συνολικά το πρόβλημα».

«Το βασικό ζητούμενο, είναι να μπορέσουν οι πολίτες να καλύψουν τις ανάγκες τους χωρίς να αναγκαστούν να περιορίσουν ακόμη και την απαραίτητη θέρμανση».

H πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα Φωτογραφία Αρχείου

Τα νέα εισοδηματικά όρια για το επίδομα θέρμανσης

Tο εισοδηματικό όριο για ένα μονομελές νοικοκυριό αυξάνεται από τις 12.000 ευρώ το 2019 στις 16.000 ευρώ το 2026. Πρόκειται για άνοδο 33,3%, η οποία διευρύνει το εισοδηματικό περιθώριο σε σχέση με τα επίπεδα της αρχικής χρονιάς σύγκρισης.

Για τα ζευγάρια χωρίς παιδιά, το αντίστοιχο όριο διαμορφώνεται στις 24.000 ευρώ, έναντι 20.000 ευρώ το 2019, καταγράφοντας αύξηση 20%.

Μεγαλύτερες είναι οι μεταβολές στις οικογένειες με παιδιά. Για ένα ζευγάρι με ένα παιδί, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τις 22.000 στις 29.000 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 31,8%. Για ζευγάρια με δύο παιδιά, το όριο ανεβαίνει από τις 24.000 στις 34.000 ευρώ, δηλαδή κατά 41,7%.

Η μεγαλύτερη αύξηση στην κατηγορία των ζευγαριών καταγράφεται στις οικογένειες με τρία παιδιά. Το εισοδηματικό όριο φτάνει τις 39.000 ευρώ το 2026, από 26.000 ευρώ το 2019, σημειώνοντας αύξηση 50%.

Ανάλογη είναι η εικόνα για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Για ένα παιδί, το όριο αυξάνεται από τις 24.000 στις 34.000 ευρώ, ενώ για δύο παιδιά διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, από 26.000 ευρώ το 2019. Οι αυξήσεις ανέρχονται σε 41,7% και 50% αντίστοιχα.

Οι μεταβολές αυτές δείχνουν ότι τα εισοδηματικά όρια του πίνακα αυξάνονται περισσότερο για νοικοκυριά με παιδιά. Ωστόσο, η αύξηση των ορίων δεν αρκεί από μόνη της για να επιβεβαιωθεί ότι κάθε νοικοκυριό με εισόδημα κάτω από αυτά θα λάβει την ενίσχυση, καθώς η επιλεξιμότητα εξαρτάται και από τα υπόλοιπα κριτήρια που προβλέπει κάθε φορά το ισχύον πλαίσιο.

Πώς διαμορφώνονται τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης

Αυξημένα εμφανίζονται και τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης στη σύγκριση των ετών 2019, 2025 και 2026.

Ειδικότερα, το ελάχιστο ποσό από 80 ευρώ το 2019 ανέρχεται σε 100 ευρώ το 2025 και σε 130 ευρώ το 2026, σύμφωνα με τον πίνακα. Η συνολική αύξηση σε σχέση με το 2019 φτάνει το 62,5%.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η μεταβολή στο μέγιστο βασικό ποσό. Από τα 350 ευρώ το 2019, το ποσό φτάνει τα 800 ευρώ το 2025 και τα 1.040 ευρώ το 2026. Σε σύγκριση με το 2019, η αύξηση ανέρχεται σε 197,1%.

Για τις περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, το ανώτατο ποσό εμφανίζεται να αυξάνεται από τα 350 ευρώ το 2019 στα 1.200 ευρώ το 2025 και στα 1.560 ευρώ το 2026. Η μεταβολή μεταξύ 2019 και 2026 αντιστοιχεί σε αύξηση 345,7%.

Οι διαφορές αυτές αποτυπώνουν την πορεία των ποσών που παρουσιάζονται στο γράφημα. Δεν σημαίνουν, ωστόσο, ότι όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν το μέγιστο ποσό, καθώς το τελικό ύψος της ενίσχυσης μπορεί να εξαρτάται από ειδικότερα κριτήρια, όπως η περιοχή κατοικίας, το είδος του καυσίμου και οι όροι της εκάστοτε απόφασης.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Για τα νοικοκυριά που σχεδιάζουν τον προϋπολογισμό τους ενόψει της χειμερινής περιόδου, η βασική παράμετρος είναι να διακρίνουν τα εισοδηματικά όρια από τα ποσά της επιδότησης.

Τα εισοδηματικά όρια καθορίζουν ένα μέρος των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, ενώ το ποσό της ενίσχυσης αφορά το ύψος της οικονομικής στήριξης που μπορεί να καταβληθεί σε όσους πληρούν τους όρους.

Παράλληλα, τα ποσά που αναφέρονται ως ελάχιστα, μέγιστα βασικά ή ανώτατα για περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες δεν πρέπει να συγχέονται με μια ενιαία παροχή για όλους. Για να προσδιοριστεί τι δικαιούται κάθε νοικοκυριό, απαιτείται έλεγχος των επίσημων όρων της αντίστοιχης περιόδου, των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, καθώς και των γεωγραφικών και λοιπών προϋποθέσεων.

Διαβάστε επίσης