Επίδομα θέρμανσης: Οι αλλαγές στα εισοδηματικά όρια και τα ποσά από το 2019 έως σήμερα

Αυξημένα εισοδηματικά όρια για περισσότερα νοικοκυριά και υψηλότερα ποσά ενίσχυσης αποτυπώνει η σύγκριση της περιόδου 2019-2026. Πώς διαμορφώνονται τα όρια για άγαμους, ζευγάρια και οικογένειες με παιδιά και ποια είναι η μεταβολή στο ύψος του επιδόματος θέρμανσης

Μίλτος Τσεκούρας

Επίδομα θέρμανσης: Οι αλλαγές στα εισοδηματικά όρια και τα ποσά από το 2019 έως σήμερα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τα εισοδηματικά όρια για το επίδομα θέρμανσης αυξήθηκαν σημαντικά από το 2019 έως το 2026, με μεγαλύτερες αυξήσεις για οικογένειες με παιδιά και μονογονεϊκά νοικοκυριά.
  • Το εισοδηματικό όριο για μονομελές νοικοκυριό ανέβηκε από 12.000 ευρώ το 2019 σε 16.000 ευρώ το 2026, ενώ για ζευγάρια με τρία παιδιά έφτασε τις 39.000 ευρώ από 26.000 ευρώ το 2019.
  • Τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης αυξήθηκαν επίσης, με το ελάχιστο ποσό να φτάνει τα 130 ευρώ το 2026 και το μέγιστο βασικό ποσό να φτάνει τα 1.040 ευρώ το ίδιο έτος.
  • Για περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, το ανώτατο ποσό επιδόματος αυξήθηκε από 350 ευρώ το 2019 σε 1.560 ευρώ το 2026.
  • Η επιλεξιμότητα και το τελικό ποσό ενίσχυσης εξαρτώνται από πολλαπλά κριτήρια, όπως γεωγραφική περιοχή, τύπο καυσίμου και άλλες προϋποθέσεις, και δεν εγγυώνται όλοι οι δικαιούχοι το μέγιστο ποσό.
Snapshot powered by AI

Η εξέλιξη των εισοδηματικών κριτηρίων και των ποσών του επιδόματος θέρμανσης κατά την περίοδο 2019-2026 αναδεικνύει σημαντικές μεταβολές στο πλαίσιο χορήγησης της ενίσχυσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της σύγκρισης, τα εισοδηματικά όρια εμφανίζονται αυξημένα για όλες τις βασικές κατηγορίες νοικοκυριών, ενώ παράλληλα καταγράφεται άνοδος στα ποσά του επιδόματος.

Οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις στα εισοδηματικά όρια αφορούν οικογένειες με παιδιά, καθώς και μονογονεϊκά νοικοκυριά. Την ίδια στιγμή, η σύγκριση των ποσών για το 2019, το 2025 και το 2026 παρουσιάζει σημαντικές διαφορές τόσο στην ελάχιστη ενίσχυση όσο και στο μέγιστο βασικό ποσό και στο ανώτατο όριο για περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες.

Τα νέα εισοδηματικά όρια για το επίδομα θέρμανσης

Tο εισοδηματικό όριο για ένα μονομελές νοικοκυριό αυξάνεται από τις 12.000 ευρώ το 2019 στις 16.000 ευρώ το 2026. Πρόκειται για άνοδο 33,3%, η οποία διευρύνει το εισοδηματικό περιθώριο σε σχέση με τα επίπεδα της αρχικής χρονιάς σύγκρισης.

Για τα ζευγάρια χωρίς παιδιά, το αντίστοιχο όριο διαμορφώνεται στις 24.000 ευρώ, έναντι 20.000 ευρώ το 2019, καταγράφοντας αύξηση 20%.

Μεγαλύτερες είναι οι μεταβολές στις οικογένειες με παιδιά. Για ένα ζευγάρι με ένα παιδί, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τις 22.000 στις 29.000 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 31,8%. Για ζευγάρια με δύο παιδιά, το όριο ανεβαίνει από τις 24.000 στις 34.000 ευρώ, δηλαδή κατά 41,7%.

Η μεγαλύτερη αύξηση στην κατηγορία των ζευγαριών καταγράφεται στις οικογένειες με τρία παιδιά. Το εισοδηματικό όριο φτάνει τις 39.000 ευρώ το 2026, από 26.000 ευρώ το 2019, σημειώνοντας αύξηση 50%.

Ανάλογη είναι η εικόνα για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Για ένα παιδί, το όριο αυξάνεται από τις 24.000 στις 34.000 ευρώ, ενώ για δύο παιδιά διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, από 26.000 ευρώ το 2019. Οι αυξήσεις ανέρχονται σε 41,7% και 50% αντίστοιχα.

Οι μεταβολές αυτές δείχνουν ότι τα εισοδηματικά όρια του πίνακα αυξάνονται περισσότερο για νοικοκυριά με παιδιά. Ωστόσο, η αύξηση των ορίων δεν αρκεί από μόνη της για να επιβεβαιωθεί ότι κάθε νοικοκυριό με εισόδημα κάτω από αυτά θα λάβει την ενίσχυση, καθώς η επιλεξιμότητα εξαρτάται και από τα υπόλοιπα κριτήρια που προβλέπει κάθε φορά το ισχύον πλαίσιο.

oria.png

Πώς διαμορφώνονται τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης

Αυξημένα εμφανίζονται και τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης στη σύγκριση των ετών 2019, 2025 και 2026.

Ειδικότερα, το ελάχιστο ποσό από 80 ευρώ το 2019 ανέρχεται σε 100 ευρώ το 2025 και σε 130 ευρώ το 2026, σύμφωνα με τον πίνακα. Η συνολική αύξηση σε σχέση με το 2019 φτάνει το 62,5%.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η μεταβολή στο μέγιστο βασικό ποσό. Από τα 350 ευρώ το 2019, το ποσό φτάνει τα 800 ευρώ το 2025 και τα 1.040 ευρώ το 2026. Σε σύγκριση με το 2019, η αύξηση ανέρχεται σε 197,1%.

Για τις περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, το ανώτατο ποσό εμφανίζεται να αυξάνεται από τα 350 ευρώ το 2019 στα 1.200 ευρώ το 2025 και στα 1.560 ευρώ το 2026. Η μεταβολή μεταξύ 2019 και 2026 αντιστοιχεί σε αύξηση 345,7%.

Οι διαφορές αυτές αποτυπώνουν την πορεία των ποσών που παρουσιάζονται στο γράφημα. Δεν σημαίνουν, ωστόσο, ότι όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν το μέγιστο ποσό, καθώς το τελικό ύψος της ενίσχυσης μπορεί να εξαρτάται από ειδικότερα κριτήρια, όπως η περιοχή κατοικίας, το είδος του καυσίμου και οι όροι της εκάστοτε απόφασης.

posa.png

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Για τα νοικοκυριά που σχεδιάζουν τον προϋπολογισμό τους ενόψει της χειμερινής περιόδου, η βασική παράμετρος είναι να διακρίνουν τα εισοδηματικά όρια από τα ποσά της επιδότησης.

Τα εισοδηματικά όρια καθορίζουν ένα μέρος των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, ενώ το ποσό της ενίσχυσης αφορά το ύψος της οικονομικής στήριξης που μπορεί να καταβληθεί σε όσους πληρούν τους όρους.

Παράλληλα, τα ποσά που αναφέρονται ως ελάχιστα, μέγιστα βασικά ή ανώτατα για περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες δεν πρέπει να συγχέονται με μια ενιαία παροχή για όλους. Για να προσδιοριστεί τι δικαιούται κάθε νοικοκυριό, απαιτείται έλεγχος των επίσημων όρων της αντίστοιχης περιόδου, των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, καθώς και των γεωγραφικών και λοιπών προϋποθέσεων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:51WHAT THE FACT

Οδοντόκρεμες: Τι σημαίνουν πραγματικά τα έγχρωμα τετράγωνα στα σωληνάρια

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι αλλάζει στο Tesla Model 3 που έρχεται Ευρώπη

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άρπαξαν 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα από ηλικιωμένη - «Είμαστε από τη ΔΕΗ»

10:34WHAT THE FACT

Κρυφή πέμπτη διάσταση: Οι αρχέγονες μαύρες τρύπες ίσως αποκαλύψουν το μυστικό του Σύμπαντος

10:20LIFESTYLE

«Είναι ο πιο εργατικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει» - Ο Μπεν Άφλεκ αποθεώνει την Τζένιφερ Λόπεζ και μιλά για όσα έμαθε από εκείνη

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Η Ελλάδα έχασε έναν πολύτιμο σύμμαχό της για την κατάργηση του τουρκολιβυκού μνημονίου - Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης Σάλεχ

10:17LIFESTYLE

Κέιλι Κουόκο: Η Πένι του «Big Bang Theory» έγινε μητέρα για δεύτερη φορά - Δείτε τις γλυκές φωτογραφίες

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Του έβαζε πρόκες στα λάστιχα πριν του ρίξει ατροπίνη στο φαγητό - Νέες αποκαλύψεις

10:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έφοδος στις φυλακές Μαλανδρίνου: Ναρκωτικά, αυτοσχέδια μαχαίρια και κινητά εντοπίστηκαν στα κελιά

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Νεκρή 75χρονη σε τροχαίο στα Σελιανίτικα - Το αυτοκίνητό της προσέκρουσε σε μάντρα

10:01ΥΓΕΙΑ

Θριάσιο νοσοκομείο: Ακυρώνονται τα χειρουργεία λόγω λιγοστών αποθεμάτων αίματος

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Θα βρει πλούσιο Ευρωπαίο να παντρευτεί ή θα γυρίσει στη Φλόριντα» - New York Post και Page Six «αναζητούν» το μέλλον της

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Ποιος τόνος σε κονσέρβα περιέχει λιγότερο υδράργυρο; Τι να προσέξετε στην ετικέτα

09:51ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

METLEN: Εγκαινίασε στη Λάρισα τη μεγαλύτερη μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες στην Ελλάδα

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την κλινική Χανίων: «Έχω εμβρυάκι, μπορείς να μου βρεις παρένθετη να της το χώσουμε;»

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε σχολείο στο Πακιστάν: Κατέρρευσε οροφή - 21 μαθητές και μια καθηγήτρια νεκροί

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Leapmotor B03: Η κινεζική απάντηση στα ευρωπαϊκά σούπερ μίνι

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε χρωματοπωλείο στην Τήνο: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

09:34ΥΓΕΙΑ

Αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα: Γιατί η περίπτωση του Πάπα Λέοντα αποτελεί πρόκληση για την Ογκολογία

09:33LIFESTYLE

Χίλαρι Σουάνκ: Έγκυος για δεύτερη φορά η 52χρονη ηθοποιός, περιμένει το τρίτο της παιδί - Το βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή στον φετινό χειμώνα - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα και ο ρόλος του El Nino

09:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε ξεκινάει η νέα κακοκαιρία - Πρόγνωση Μαρουσάκη για «αέρια ψυχρή μάζα»

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Η Γκίλφοϊλ ήξερε την ημέρα που ήρθε ο Ρούμπιο στην Ελλάδα ότι είναι θέμα χρόνου να απομακρυνθεί – Έρχονται και άλλες αποκαλύψεις

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Ποιος τόνος σε κονσέρβα περιέχει λιγότερο υδράργυρο; Τι να προσέξετε στην ετικέτα

08:36LIFESTYLE

Πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 73 ετών ο David Surkamp, ιδρυτής των Pavlov’s Dog

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την κλινική Χανίων: «Έχω εμβρυάκι, μπορείς να μου βρεις παρένθετη να της το χώσουμε;»

21:52ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Νέα ψυχρή εισβολή με βροχές και χιόνια - Πότε έρχεται η επόμενη κακοκαιρία

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Παντρεμένος, πολύτεκνος και με εγγόνια ο 70χρονος ιερέας που κατηγορείται για revenge porn σε βάρος της πρώην συντρόφου του

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Η Ελλάδα έχασε έναν πολύτιμο σύμμαχό της για την κατάργηση του τουρκολιβυκού μνημονίου - Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης Σάλεχ

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Θα βρει πλούσιο Ευρωπαίο να παντρευτεί ή θα γυρίσει στη Φλόριντα» - New York Post και Page Six «αναζητούν» το μέλλον της

08:56LIFESTYLE

Βασίλης Τερλέγκας: «Αόρατες σκοτεινές δυνάμεις σκότωσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη»

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε χέρια πολυεθνικών ομίλων, fund και αλυσίδων πουλιέται η ελληνική διατροφή

09:29ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν την «μητέρα όλων των βομβών» κατά του Ιράν

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Κλιματολόγος προειδοποιεί: Πιθανός ένας ακραίος χειμώνας με El Niño πρωτοφανούς έντασης

08:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτούνται... «σύντομα» από τη Βουλή κάποιοι από τους ανεξάρτητους

09:33LIFESTYLE

Χίλαρι Σουάνκ: Έγκυος για δεύτερη φορά η 52χρονη ηθοποιός, περιμένει το τρίτο της παιδί - Το βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Του έβαζε πρόκες στα λάστιχα πριν του ρίξει ατροπίνη στο φαγητό - Νέες αποκαλύψεις

09:34ΥΓΕΙΑ

Αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα: Γιατί η περίπτωση του Πάπα Λέοντα αποτελεί πρόκληση για την Ογκολογία

10:17LIFESTYLE

Κέιλι Κουόκο: Η Πένι του «Big Bang Theory» έγινε μητέρα για δεύτερη φορά - Δείτε τις γλυκές φωτογραφίες

07:10ΕΛΛΑΔΑ

«Ούτε οι φροντιστές δεν μπαίνουμε στον χώρο της τίγρης» - Γιατί η εισβολή νεαρού ήταν αυτοκτονία, ειδικός εξηγεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ