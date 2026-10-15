Επίδομα θέρμανσης: Οι αλλαγές στα εισοδηματικά όρια και τα ποσά από το 2019 έως σήμερα

Snapshot Τα εισοδηματικά όρια για το επίδομα θέρμανσης αυξήθηκαν σημαντικά από το 2019 έως το 2026, με μεγαλύτερες αυξήσεις για οικογένειες με παιδιά και μονογονεϊκά νοικοκυριά.

Το εισοδηματικό όριο για μονομελές νοικοκυριό ανέβηκε από 12.000 ευρώ το 2019 σε 16.000 ευρώ το 2026, ενώ για ζευγάρια με τρία παιδιά έφτασε τις 39.000 ευρώ από 26.000 ευρώ το 2019.

Τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης αυξήθηκαν επίσης, με το ελάχιστο ποσό να φτάνει τα 130 ευρώ το 2026 και το μέγιστο βασικό ποσό να φτάνει τα 1.040 ευρώ το ίδιο έτος.

Για περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, το ανώτατο ποσό επιδόματος αυξήθηκε από 350 ευρώ το 2019 σε 1.560 ευρώ το 2026.

Η επιλεξιμότητα και το τελικό ποσό ενίσχυσης εξαρτώνται από πολλαπλά κριτήρια, όπως γεωγραφική περιοχή, τύπο καυσίμου και άλλες προϋποθέσεις, και δεν εγγυώνται όλοι οι δικαιούχοι το μέγιστο ποσό. Snapshot powered by AI

Η εξέλιξη των εισοδηματικών κριτηρίων και των ποσών του επιδόματος θέρμανσης κατά την περίοδο 2019-2026 αναδεικνύει σημαντικές μεταβολές στο πλαίσιο χορήγησης της ενίσχυσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της σύγκρισης, τα εισοδηματικά όρια εμφανίζονται αυξημένα για όλες τις βασικές κατηγορίες νοικοκυριών, ενώ παράλληλα καταγράφεται άνοδος στα ποσά του επιδόματος.

Οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις στα εισοδηματικά όρια αφορούν οικογένειες με παιδιά, καθώς και μονογονεϊκά νοικοκυριά. Την ίδια στιγμή, η σύγκριση των ποσών για το 2019, το 2025 και το 2026 παρουσιάζει σημαντικές διαφορές τόσο στην ελάχιστη ενίσχυση όσο και στο μέγιστο βασικό ποσό και στο ανώτατο όριο για περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες.

Τα νέα εισοδηματικά όρια για το επίδομα θέρμανσης

Tο εισοδηματικό όριο για ένα μονομελές νοικοκυριό αυξάνεται από τις 12.000 ευρώ το 2019 στις 16.000 ευρώ το 2026. Πρόκειται για άνοδο 33,3%, η οποία διευρύνει το εισοδηματικό περιθώριο σε σχέση με τα επίπεδα της αρχικής χρονιάς σύγκρισης.

Για τα ζευγάρια χωρίς παιδιά, το αντίστοιχο όριο διαμορφώνεται στις 24.000 ευρώ, έναντι 20.000 ευρώ το 2019, καταγράφοντας αύξηση 20%.

Μεγαλύτερες είναι οι μεταβολές στις οικογένειες με παιδιά. Για ένα ζευγάρι με ένα παιδί, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τις 22.000 στις 29.000 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 31,8%. Για ζευγάρια με δύο παιδιά, το όριο ανεβαίνει από τις 24.000 στις 34.000 ευρώ, δηλαδή κατά 41,7%.

Η μεγαλύτερη αύξηση στην κατηγορία των ζευγαριών καταγράφεται στις οικογένειες με τρία παιδιά. Το εισοδηματικό όριο φτάνει τις 39.000 ευρώ το 2026, από 26.000 ευρώ το 2019, σημειώνοντας αύξηση 50%.

Ανάλογη είναι η εικόνα για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Για ένα παιδί, το όριο αυξάνεται από τις 24.000 στις 34.000 ευρώ, ενώ για δύο παιδιά διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, από 26.000 ευρώ το 2019. Οι αυξήσεις ανέρχονται σε 41,7% και 50% αντίστοιχα.

Οι μεταβολές αυτές δείχνουν ότι τα εισοδηματικά όρια του πίνακα αυξάνονται περισσότερο για νοικοκυριά με παιδιά. Ωστόσο, η αύξηση των ορίων δεν αρκεί από μόνη της για να επιβεβαιωθεί ότι κάθε νοικοκυριό με εισόδημα κάτω από αυτά θα λάβει την ενίσχυση, καθώς η επιλεξιμότητα εξαρτάται και από τα υπόλοιπα κριτήρια που προβλέπει κάθε φορά το ισχύον πλαίσιο.

Πώς διαμορφώνονται τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης

Αυξημένα εμφανίζονται και τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης στη σύγκριση των ετών 2019, 2025 και 2026.

Ειδικότερα, το ελάχιστο ποσό από 80 ευρώ το 2019 ανέρχεται σε 100 ευρώ το 2025 και σε 130 ευρώ το 2026, σύμφωνα με τον πίνακα. Η συνολική αύξηση σε σχέση με το 2019 φτάνει το 62,5%.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η μεταβολή στο μέγιστο βασικό ποσό. Από τα 350 ευρώ το 2019, το ποσό φτάνει τα 800 ευρώ το 2025 και τα 1.040 ευρώ το 2026. Σε σύγκριση με το 2019, η αύξηση ανέρχεται σε 197,1%.

Για τις περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, το ανώτατο ποσό εμφανίζεται να αυξάνεται από τα 350 ευρώ το 2019 στα 1.200 ευρώ το 2025 και στα 1.560 ευρώ το 2026. Η μεταβολή μεταξύ 2019 και 2026 αντιστοιχεί σε αύξηση 345,7%.

Οι διαφορές αυτές αποτυπώνουν την πορεία των ποσών που παρουσιάζονται στο γράφημα. Δεν σημαίνουν, ωστόσο, ότι όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν το μέγιστο ποσό, καθώς το τελικό ύψος της ενίσχυσης μπορεί να εξαρτάται από ειδικότερα κριτήρια, όπως η περιοχή κατοικίας, το είδος του καυσίμου και οι όροι της εκάστοτε απόφασης.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Για τα νοικοκυριά που σχεδιάζουν τον προϋπολογισμό τους ενόψει της χειμερινής περιόδου, η βασική παράμετρος είναι να διακρίνουν τα εισοδηματικά όρια από τα ποσά της επιδότησης.

Τα εισοδηματικά όρια καθορίζουν ένα μέρος των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, ενώ το ποσό της ενίσχυσης αφορά το ύψος της οικονομικής στήριξης που μπορεί να καταβληθεί σε όσους πληρούν τους όρους.

Παράλληλα, τα ποσά που αναφέρονται ως ελάχιστα, μέγιστα βασικά ή ανώτατα για περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες δεν πρέπει να συγχέονται με μια ενιαία παροχή για όλους. Για να προσδιοριστεί τι δικαιούται κάθε νοικοκυριό, απαιτείται έλεγχος των επίσημων όρων της αντίστοιχης περιόδου, των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, καθώς και των γεωγραφικών και λοιπών προϋποθέσεων.

Διαβάστε επίσης