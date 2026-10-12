Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ αυτή την εβδομάδα

Snapshot Από 9 έως 16 Οκτωβρίου θα καταβληθούν συνολικά 63.782.008,50 ευρώ σε 61.636 δικαιούχους από τον eΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Ο eΕΦΚΑ θα καταβάλει 18 εκατ. ευρώ σε 900 δικαιούχους για εφάπαξ και 182.008,50 ευρώ σε 136 δικαιούχους παροχών τ. ΟΑΕΕ.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 22 εκατ. ευρώ σε 36.000 δικαιούχους επιδομάτων ανεργίας και άλλων επιδομάτων.

Επιπλέον, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 3 εκατ. ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 19 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει επίσης 1,6 εκατ. ευρώ σε 2.600 δικαιούχους φορείς για εισφορές προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Snapshot powered by AI

Το χρηματικό ποσό των 63.782.008,50 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 61.636 δικαιούχων επιδομάτων, από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 14 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 182.008,50 ευρώ σε 136 δικαιούχους παροχών τ. ΟΑΕΕ.

Από 12 έως 16 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1.600.000 ευρώ σε 2.600 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή στο πλαίσιο εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

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