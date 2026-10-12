ΔΥΠΑ: Δωρεάν προσχολική αγωγή για 1.541 παιδιά - Στήριξη σε 1.361 οικογένειες όλης της χώρας

Snapshot Η ΔΥΠΑ σχεδιάζει την ίδρυση τεσσάρων νέων βρεφονηπιακών σταθμών σε Αγρίνιο, Βόνιτσα, Πύργο και Σαλαμίνα με συνολική δυναμικότητα 206 θέσεων.

Στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ παρέχεται δωρεάν προσχολική αγωγή και φροντίδα σε 1.541 παιδιά, υποστηρίζοντας 1.361 οικογένειες σε όλη την Ελλάδα.

Το δίκτυο των σταθμών έχει πληρότητα 80% της κτιριακής δυναμικότητας και το 92,61% της δυναμικότητας βάσει προσωπικού, με συνολικά 411 εργαζόμενους.

Η φοίτηση στους σταθμούς είναι πλήρως δωρεάν και περιλαμβάνει παροχή γευμάτων, παιδαγωγικό υλικό και ασφαλές περιβάλλον με πιστοποιητικά πυρασφάλειας σε εξέλιξη ή ολοκληρωμένα.

Το οικονομικό έτος 2026 διατίθενται πάνω από 2,9 εκατ. ευρώ για τις δαπάνες των σταθμών, ενώ η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για το σχολικό έτος 2025–2026 ανήλθε σε 2.339.440,56 ευρώ. Snapshot powered by AI

Τη δημιουργία τεσσάρων νέων βρεφονηπιακών σταθμών προγραμματίζει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που θα προσθέσουν συνολικά 206 νέες θέσεις στο δίκτυο.

Πρόκειται για σταθμούς που θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις εξής περιοχές:

Αγρίνιο – 2ος Σταθμός: νέος αμιγώς βρεφικός σταθμός δυναμικότητας 36 βρεφών

– 2ος Σταθμός: νέος αμιγώς βρεφικός σταθμός δυναμικότητας 36 βρεφών Βόνιτσα : νέος βρεφονηπιακός σταθμός δυναμικότητας 61 παιδιών

: νέος βρεφονηπιακός σταθμός δυναμικότητας 61 παιδιών Πύργος : νέος βρεφονηπιακός σταθμός δυναμικότητας 49 παιδιών

: νέος βρεφονηπιακός σταθμός δυναμικότητας 49 παιδιών Σαλαμίνα: νέος βρεφονηπιακός σταθμός δυναμικότητας 60 παιδιών

Οι νέοι σταθμοί σε Αγρίνιο, Βόνιτσα και Πύργο είναι ήδη ενταγμένοι σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και με την ολοκλήρωση και λειτουργία των τεσσάρων νέων δομών, η συνολική κτιριακή δυναμικότητα του δικτύου θα αυξηθεί από 1.926 σε 2.132 θέσεις.

Παροχή φροντίδας σε πάνω από 1.500 παιδιά

Οι υπηρεσίες της ΔΥΠΑ παρέχουν δωρεάν προσχολική αγωγή και φροντίδα σε 1.541 παιδιά, στηρίζοντας 1.361 οικογένειες σε 28 ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθμούς που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.

Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ παρέχουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προσχολικής αγωγής, σε ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον για τα παιδιά, με υψηλές προδιαγραφές καθαριότητας και παιδαγωγικής φροντίδας και με συνεχή κατάρτιση του προσωπικού.

Που βρίσκονται οι βρεφονηπιακοί σταθμοί

Το δίκτυο της ΔΥΠΑ περιλαμβάνει:

10 σταθμούς στην Αττική: Αγία Βαρβάρα, Άνω Λιόσια, Ελευσίνα, Ίλιον, Κερατσίνι, Μενίδι, Μοσχάτο, Ολυμπιακό Χωριό, Περιστέρι και Χαϊδάρι.

18 σταθμούς στην υπόλοιπη Ελλάδα: Αγρίνιο, Άρτα, Βέροια (Νάουσα), Δράμα, Ηγουμενίτσα, Θεσσαλονίκη (Πυλαία), Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Καρδίτσα, Καρπενήσι, Κομοτηνή, Λάρισα, Μεσολόγγι, Ξάνθη, Πάτρα, Σέρρες και Τρίκαλα.

Σχεδόν 2.000 παιδιά εντάχθηκαν στο νέο σχολικό έτος

Όπως αναφέρει η ΔΥΠΑ, υποβλήθηκαν 3.177 αιτήσεις, ενώ 1.979 παιδιά κατατάχθηκαν στους οριστικούς πίνακες, συμπεριλαμβανομένων 292 παιδιών σε λίστα αναμονής.

Έτσι, κατά το σχολικό έτος 2026–2027:

1.541 παιδιά φιλοξενούνται συνολικά στις δομές, εκ των οποίων 874 βρέφη και 667 νήπια.

1.361 οικογένειες εξυπηρετούνται, μεταξύ των οποίων 47 μονογονεϊκές, 170 τρίτεκνες και 43 πολύτεκνες.

Ο αριθμός των παιδιών που φιλοξενήθηκαν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ από το 2019 διαμορφώθηκε ως εξής:

2019–2020: 1.056

2020–2021: 1.204

2021–2022: 1.250

2022–2023: 1.351

2023–2024: 1.360

2024–2025: 1.402

2025–2026: 1.658

2026–2027: 1.541.

Σημειώνεται ότι μόνο κατά το τελευταίο σχολικό έτος, ο αριθμός των φιλοξενούμενων παιδιών αυξήθηκε κατά 18,3% σε σχέση με το 2024–2025.

Στο 80% η πληρότητα

Η κτιριακή δυναμικότητα των σταθμών ανέρχεται σε 1.926 θέσεις, αυξημένη από 1.898 μετά τη λειτουργία των νέων ΒΝΣ Χαϊδαρίου και Ιλίου. Η εγκεκριμένη δυναμικότητα βάσει προσωπικού διαμορφώνεται σε 1.664 θέσεις, μετά και την ενίσχυση μέσω της προκήρυξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) 1/2026.

Η πληρότητα φθάνει το 80% της κτιριακής δυναμικότητας και το 92,61% της τρέχουσας δυναμικότητας βάσει προσωπικού, ενώ οι διαθέσιμες λειτουργικές θέσεις ανέρχονται σε 123.

Σημειώνεται ότι ο ΒΝΣ Λάρισας, ο οποίος παρέμεινε εκτός λειτουργίας από το 2023 λόγω των ζημιών από την κακοκαιρία «Daniel», επαναλειτούργησε στις αρχές Οκτωβρίου 2026, καθώς ολοκληρώθηκε πλήρης ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση, συνολικής δαπάνης 838.753,66 ευρώ.

Στους βρεφονηπιακούς σταθμούς απασχολούνται συνολικά 411 εργαζόμενοι: 209 μόνιμοι υπάλληλοι και 202 συμβασιούχοι ΣΟΧ μέσω ΕΣΠΑ.

Το προσωπικό περιλαμβάνει:

327 παιδαγωγούς,

31 μάγειρες,

38 διοικητικούς υπαλλήλους και

15 εργαζόμενους προσωπικού εστίασης/τραπεζοκόμους.

Ήδη ολοκληρώθηκαν 24 προσλήψεις μέσω της ΣΟΧ 1/2026 για την κάλυψη άμεσων αναγκών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς Ιλίου, Χαϊδαρίου και Λάρισας.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η προκήρυξη ΣΟΧ 2/2026 για την πρόσληψη επιπλέον 75 ατόμων, παιδαγωγικού και βοηθητικού προσωπικού, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των δομών.

Πλήρως δωρεάν υπηρεσίες για τις οικογένειες

Η φοίτηση και το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών στους σταθμούς της ΔΥΠΑ είναι εντελώς δωρεάν. Οι σταθμοί λειτουργούν από τις 06:45 έως τις 16:00, όλες τις εργάσιμες ημέρες, και παρέχουν πρωινό και μεσημεριανό γεύμα, καθώς και ελαφρύ γεύμα για τα παιδιά που αποχωρούν στις 16:00.

Δωρεάν παρέχεται επίσης όλο το αναλώσιμο παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό υλικό για τις καθημερινές δραστηριότητες, τα προγράμματα, τις εορταστικές εκδηλώσεις και τις δράσεις ενημέρωσης των γονέων.

Επίσης, η ΔΥΠΑ τονίζει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μελέτες πυρασφάλειας και για τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της σε όλη τη χώρα. Ήδη, οι μελέτες για 24 σταθμούς έχουν εγκριθεί, ενώ έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας για 20 σταθμούς.

Για τους υπόλοιπους 8 σταθμούς, η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες αυτοψίες, καθώς και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών ελέγχων και ενεργειών από τις αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις για την έκδοση ή ανανέωση πιστοποιητικών πυροπροστασίας στο σύνολο των σταθμών, συνολικού προϋπολογισμού 752.681,14 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι για το οικονομικό έτος 2026 διατίθενται συνολικά πάνω από 2,9 εκατ. ευρώ για τακτικές και έκτακτες δαπάνες των βρεφονηπιακών σταθμών.

Η ΔΥΠΑ συμμετέχει επίσης στη συγχρηματοδοτούμενη δράση για την προώθηση και υποστήριξη της πρόσβασης παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση και σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. Η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για το σχολικό έτος 2025–2026 ανήλθε σε 2.339.440,56 ευρώ.

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