ΔΥΠΑ: Σε λειτουργία οι 27 από τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς – 1.394 παιδιά στη νέα σχολική χρονιά

Εντός του Σεπτεμβρίου η επαναλειτουργία του σταθμού στη Γιάννουλη Λάρισας

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

ΔΥΠΑ: Σε λειτουργία οι 27 από τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς – 1.394 παιδιά στη νέα σχολική χρονιά
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  • Από 1η Σεπτεμβρίου 2026 λειτουργούν 27 από τους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ, προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες σε 1.394 παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 4 ετών.
  • Οι θέσεις καλύφθηκαν με αυστηρά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, ενώ συνεχίζεται η εξέταση αιτήσεων επιλαχόντων λόγω ακυρώσεων.
  • Ο βρεφονηπιακός σταθμός της Γιάννουλης, που είχε υποστεί ζημιές από την κακοκαιρία Daniel, αναμένεται να επαναλειτουργήσει μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου με 22 παιδιά.
  • Όλοι οι σταθμοί έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες παρεμβάσεις πυροπροστασίας σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής, με συνεχή έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Προγραμματίζεται η ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού στη Σαλαμίνα δυναμικότητας 50-60 παιδιών, με παράδοση το 2028.
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Σε πλήρη λειτουργία βρίσκονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 οι 27 από τους συνολικά 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), παρέχοντας δωρεάν φιλοξενία, σίτιση και προσχολική αγωγή σε 1.394 βρέφη και νήπια σε ολόκληρη τη χώρα. Το εκτεταμένο αυτό δίκτυο, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, απευθύνεται σε οικογένειες εργαζομένων και ανέργων, διευκολύνοντας τους γονείς να συνδυάσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα με τη φροντίδα των παιδιών τους, ηλικίας από έξι μηνών έως τεσσάρων ετών.

Η εικόνα των εγγραφών και η επανέναρξη στη Γιάννουλη

Για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027, οι θέσεις καλύφθηκαν με βάση αυστηρά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Παρά τις 385 καταγεγραμμένες ακυρώσεις αιτήσεων από γονείς, η διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση αιτήσεων επιλαχόντων, με αποτέλεσμα ο αριθμός των ενεργών εγγραφών να αναμένεται ότι θα αυξηθεί περαιτέρω έως το τέλος του μήνα.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί ο προγραμματισμός για την επαναλειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού Γιάννουλης στη Λάρισα, ο οποίος είχε υποστεί εκτεταμένες ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας Daniel τον Σεπτέμβριο του 2023. Ο σταθμός αναμένεται να ανοίξει ξανά τις πύλες του μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, υποδεχόμενος αρχικά 22 παιδιά.

Ασφάλεια και αυστηρά μέτρα πυροπροστασίας

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από τη ΔΥΠΑ στον τομέα της ασφάλειας των εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με τη διοίκηση, σε όλους τους σταθμούς του δικτύου έχουν εφαρμοστεί πλήρως οι υποδείξεις της Πυροσβεστικής και έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες παρεμβάσεις πυροπροστασίας, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τους τακτικούς ελέγχους.

Στα σκαριά νέος σταθμός στη Σαλαμίνα

Παράλληλα με τη λειτουργία των υφιστάμενων δομών, δρομολογείται η επέκταση του δικτύου με την ανέγερση ενός νέου, σύγχρονου βρεφονηπιακού σταθμού στη Σαλαμίνα. Το έργο, η άδεια του οποίου βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης, προβλέπει τη δημιουργία ενός κτιρίου συνολικής επιφάνειας περίπου 820 τ.μ., δυναμικότητας 50 έως 60 παιδιών, με στόχο να παραδοθεί προς λειτουργία το 2028.

Η δήλωση της Γιάννας ΧορμόβαΜιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, υπογράμμισε τη σημασία της απρόσκοπτης λειτουργίας των δομών και την απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια των παιδιών:

«Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ στηρίζουν καθημερινά εργαζομένους, ανέργους και τις οικογένειές τους. Από την 1η Σεπτεμβρίου λειτουργούν οι 27 από τους 28 σταθμούς του δικτύου μας, ενώ, μέσα στον μήνα, προγραμματίζεται να επαναλειτουργήσει και ο σταθμός της Γιάννουλης. Η ασφάλεια των παιδιών είναι ευθύνη που δεν επιδέχεται εκπτώσεις. Για τον λόγο αυτό, προχωρήσαμε στις παρεμβάσεις που υποδείχθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και καταθέσαμε τους φακέλους για την ολοκλήρωση της πιστοποίησης πυροπροστασίας στους σταθμούς όπου η διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη, παρακολουθώντας καθημερινά την πορεία της μέχρι την έκδοση όλων των πιστοποιητικών. Στόχος μας είναι κάθε παιδί να βρίσκεται σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον και κάθε οικογένεια να έχει πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής».

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