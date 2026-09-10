Δάφνη: Έβαλαν απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφονηπιακού σταθμού

Ο Δήμος προχώρησε σε αναστολή των καθηκόντων του υπαλλήλου που εμπλέκεται στην παρασκευή του φαγητού

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Δάφνη: Έβαλαν απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφονηπιακού σταθμού
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σε βρεφονηπιακό σταθμό της Δάφνης χρησιμοποιήθηκε απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό.
  • Ο υπάλληλος τέθηκε σε αναστολή και η κουζίνα του σταθμού σφραγίστηκε για διενέργεια ελέγχου.
  • Εφαρμόστηκαν άμεσα πρωτόκολλα επικοινωνίας με το Κέντρο Δηλητηριάσεων και ενημερώθηκαν οι γονείς για παροχή ιατρικής βοήθειας.
  • Πραγματοποιήθηκε ιατρική αξιολόγηση και προληπτική νοσηλεία παιδιών και προσωπικού, με την κατάσταση υγείας να εξελίσσεται ομαλά.
  • Διεξάγεται Ένορκη Διοικητική Εξέταση για πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
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Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στον 6ο βρεφονηπιακό σταθμό του δήμου Δάφνης - Υμηττού, όταν διαπιστώθηκε πως σε φαγητό των παιδιών χρησιμοποιήθηκε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού αντί για ξύδι.

Το λάθος φαίνεται πως έγινε κατά την προετοιμασία του φαγητού, όταν υπάλληλος μπέρδεψε το απορρυπαντικό πιάτων με το ξύδι.

Ο δήμος Δάφνης - Υμηττού έθεσε τον εμπλεκόμενο υπάλληλο σε αναστολή και αποφάσισε τη σφράγιση της κουζίνας του σταθμού, καθώς και τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Η ανακοίνωση του δήμου Δάφνης - Υμηττού

«Την Τετάρτη 09.09.2026, κατά το μεσημεριανό γεύμα, διαπιστώθηκε αλλοίωση στην γεύση του φαγητού που σερβιρίστηκε στον 6ο Βρεφονηπιακό Σταθμό.

Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων αντί για ξύδι.

Επειδή ελάχιστη ποσότητα φαγητού είχε ήδη καταναλωθεί από κάποια παιδιά και μέλη του Προσωπικού, εφαρμόστηκε άμεσα το πρωτόκολλο επικοινωνίας με το Κέντρο Δηλητηριάσεων και έγινε άμεση ενημέρωση των γονέων για παροχή ιατρικής βοήθειας.

Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και πραγματοποιήθηκε ιατρική αξιολόγηση και νοσηλεία παιδιών και μελών του Προσωπικού για καθαρά προληπτικούς λόγους.

Η κατάσταση της υγείας όλων εξελίσσεται ομαλά και σχεδόν όλοι όσοι νοσηλεύτηκαν έλαβαν ήδη εξιτήριο.

Με εντολή του Δημάρχου εκδόθηκε απόφαση για τη λήψη άμεσων μέτρων, τα οποία αφορούν:

την αναστολή καθηκόντων του υπαλλήλου που εμπλέκεται στην παρασκευή του φαγητού,

τη σφράγιση της κουζίνας και τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου,

τη Διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Όλες οι απαραίτητες ενέργειες πραγματοποιούνται με τη δέουσα σοβαρότητα και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, μέχρι την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού».

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