Ωρωπός: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το 2χρονο αγοράκι που του ξερίζωσαν τα μαλλιά στον βρεφονηπιακό

Αναστατωμένοι παραμένουν οι συγγενείς του 2χρονου αγοριού που υπέστη σωματική βλάβη από εκπαιδευτικό την ώρα που βρισκόταν σε βρεφονηπιακό σταθμό ο οποίος φέραται πως του ξερίζωσε μία ολόκληρη τούφα από τα μαλλιά του παιδιού επειδή δεν έτρωγε.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης του βρεφονηπιακού σταθμού εντοπίστηκε από αστυνομικούς οι οποίοι τον συνέλαβαν με την κατηγορία της σωματικής βλάβης.

Μάλιστα σύμφωνα με την οικογένεια, το παιδί πήγαινε στον συγκεκριμένο σταθμό περίπου έναν μήνα. Τελευταία, είχε περίεργη συμπεριφορά. Όπως λένε, πεταγόταν στον ύπνο του και έκλαιγε, έκανε εμετό στο αμάξι όταν το πήγαιναν στο σχολείο.

Συγγενής το παιδιού, μίλησε σήμερα Δευτέρα στον τηλεοπτικό σταθμό του Mega αναφέροντας:

«Όταν σε ένα παιδί λείπουν τα μαλλιά από το κεφάλι, σημαίνει ότι κάποιος τα έχει τραβήξει με δύναμη. Για ποιον λόγο να γίνει αυτό σε ένα παιδάκι 2 χρόνων; Δεν φεύγουν τα μαλλιά από το κεφάλι έτσι εύκολα, έχει τραβήξει με βία το παιδί. Δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός να πιάνει ένα παιδί από τα μαλλιά. Όλη η κατάσταση αυτή έχει στεναχωρήσει πολύ όλη την οικογένεια. Έχουμε σφιχτεί, τόσες ημέρες τρέμουμε. Περιγράφω τι έγινε και με πιάνει ταχυκαρδία, ταράζομαι».

Στο Mega μίλησε και η γιαγιά του 2χρονου παιδιού που υπέστη την κακοποίηση.

«Το πας εκεί, τάχα να έχεις το κεφάλι σου πιο ήσυχο και να του λείπει ολόκληρη τούφα… για όνομα του Θεού», ανέφερε χαρακτηριστικά η γιαγιά του παιδιού την ώρα που οι γονείς είναι αποφασισμένοι να δικαιωθούν για την βάναυση κακοποίηση που υπέστη το παιδί τους στον βρεφονηπιακό σταθμό.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις της γιαγιάς του 2χρονου:

«Το παιδί έτρεχε και…»- Τι ανέφερε ο ιδιοκτήτης βρεφονηπιακού σταθμού

Στο Mega μίλησε για το περιστατικό και ο ιδιοκτήτης του βρεφονηπιακού σταθμού που συνελήφθη για σωματική κακοποίηση. Ο 54χρονος άνδρας αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Ο ίδιος δεν είναι παιδαγωγός, ωστόσο ήταν στο παιδικό σταθμό την ώρα του περιστατικού. Όπως ισχυρίστηκε στις δηλώσεις του: «Το παιδί έτρεχε και στην προσπάθειά του να το συγκρατήσει για να μην τραυματιστεί όπως το έπιασε, αφαιρέθηκε χωρίς να υπάρχει πρόθεση η τούφα από τα μαλλιά».

«Προσήλθα αυτοβούλως στην Αστυνομία. Δεν κρύφτηκα για το αυτόφωρο, ταλαιπωρήθηκα και εγώ και η γυναίκα μου γιατί πήραμε την ευθύνη του περιστατικού. Ενημερώσαμε την μαμά, η οποία μαμά δεν έχει κανένα άδικο, από την άποψη ότι έχει ενοχληθεί, γιατί ήταν ένα συμβάν και την καταλαβαίνουμε», ανέφερε αρχικά ο 54χρονος, συνεχίζοντας:

«Ενημερώθηκε από το σχολείο κανονικά όπως έπρεπε, προσπάθησα να επικοινωνήσω και εγώ μαζί της, υπάρχουν οι τηλεφωνικές κλήσεις. Δεν απάντησε, της έστειλα και μήνυμα ότι εμείς είμαστε στη διάθεσή της για ό,τι χρειαστεί».

Όπως εξήγησε στη συνέχεια ο 54χρονος:

«Ήταν ένα ατυχές συμβάν. Θα μπορούσε να γίνει στην αυλή, να του τραβήξει μία παιδαγωγός το χέρι, αφήστε εμένα, και να του το βγάλει. Πάλι την ίδια κατάληξη θα είχαμε. Έτσι λειτουργεί το σύστημα στους παιδικούς σταθμούς. Δεν βρίσκεις άκρη. Έχει γίνει ένα μικρό λάθος, γιατί πήγαμε να κάνουμε καλό και να προστατεύσουμε κάτι. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Δέκα χρόνια σχολείο, που δεν έχει ακουστεί κιχ. Δεν έχω κάνει τίποτα 10 χρόνια, είμαστε πρότυπο σχολείου. Έχω κάνει 15 σεμινάρια πρώτων βοηθειών για να βοηθάω τα παιδιά και υπάρχουν τα χαρτιά και οι φωτογραφίες που είμαι στα σεμινάρια».

Η οικογένεια του παιδιού που κατήγγειλε την κακοποίησή του θέλει να τιμωρηθεί κάθε υπεύθυνος στον παιδικό σταθμό.

«Η μητέρα πήγε να πάρει το παιδί και η υπεύθυνη, που είναι η σύζυγος του ιδιοκτήτη, της είπε ότι δεν ήταν καλή ημέρα στον βρεφονηπιακό γιατί το παιδί χτύπησε και του λείπουν μαλλιά από το κεφάλι. Της είπαν ότι για να μην πέσει το παιδί, το έπιασε ο ιδιοκτήτης από τα μαλλιά και του έμειναν τα μαλλιά στο χέρι. Ήταν και χτυπημένο το παιδί στα χείλη. Ρωτάει η μητέρα πώς έγινε αυτό. Της λένε ήταν στο μπάνιο το παιδί, πήγε να το αλλάξει η δασκάλα και χτύπησε το κουδούνι της πόρτας και έφυγε ο μικρός και για να μην χτυπήσει, τον έπιασε ο ιδιοκτήτης από τα μαλλιά και του έμειναν τα μαλλιά στο χέρι», αναφέρει η οικογένεια του παιδιού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μαζί με τον ιδιοκτήτη συνελήφθη και η σύζυγός του, η οποία εργάζεται και αυτή στον παιδικό. Είναι η υπεύθυνη παιδαγωγός του σταθμού και κατηγορείται πως προσπάθησε να συγκαλύψει το περιστατικό.

Δικαίωση ζητά η οικογένεια του 2χρονου

Η οικογένεια από την άλλη, έχει στο πλευρό της άλλη εργαζόμενου του σταθμού η οποία υποστηρίζει ότι το παιδί δεν έτρωγε και πως ο ιδιοκτήτης προσφέρθηκε να το πάρει σε άλλο χώρο για να το ταΐσει, ωστόσο όταν επέστρεψαν το κεφάλι του αγοριού ήταν βρεγμένο και έλειπε εμφανώς από τα μαλλιά του μία τούφα.

«Κάλεσε τους γονείς μία βρεφονηπιοκόμος και τους είπε ότι τα πράγματα δεν έγιναν έτσι. Τα παιδιά λέει ήταν στην τραπεζαρία και το δικό μας το πήρε ο ιδιοκτήτης μέσα για να το ταΐσει, να το ηρεμήσει, επειδή έκλαιγε. Και το έφερε μετά από περίπου μισή ώρα. Το παιδί ήταν πολύ συγχυσμένο, του έλειπαν τα μαλλιά από το κεφάλι. Έτσι είπε η βρεφονηπιοκόμος. Ότι γύρισε φοβισμένο, πελαγωμένο, κίτρινο, βρεγμένο και χωρίς μαλλιά στο κεφάλι. Μετά από λίγο φώναζε η διευθύντρια του σταθμού τι μαλλιά είναι αυτά στην τουαλέτα. Η βρεφονηπιοκόμος την ίδια ημέρα παραιτήθηκε».

