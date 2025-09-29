Επίδομα Παιδιού: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα Α21 για αιτήσεις

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το Επίδομα Παιδιού θα ανοίξει αύριο, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, στις 08:00 το πρωί, όπως ανακοίνωσαν το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο ΟΠΕΚΑ. Μέσω της πλατφόρμας οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν ήδη υπάρχουσες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση στο idika

ή opeka χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

Το ποσό του επιδόματος θα υπολογιστεί με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην Α21 για το έτος 2025 και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Μεταξύ των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 θα πρέπει οπωσδήποτε να καταχωρηθούν:

τα στοιχεία της σχολικής μονάδας,

η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του παιδιού.

Σε περίπτωση που όλα τα στοιχεία του μαθητή/της μαθήτριας διασταυρωθούν επιτυχώς, η αίτηση προχωρά κανονικά. Αν προκύψει ασυμφωνία, η πλατφόρμα θα εμφανίσει ειδοποίηση και ο αιτών θα πρέπει να επισυνάψει το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Η αίτηση θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο όταν υποβληθεί. Αιτήσεις που έχουν αποθηκευτεί προσωρινά δεν θεωρούνται υποβληθείσες και δεν λαμβάνονται υπόψη.