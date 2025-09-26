Ωρωπός: Σύλληψη 54χρονου διευθυντή βρεφονηπιακού για κακοποίηση 2χρονου

Το παιδί μεταφέρθηκε για ιατρική εξέταση, ενώ οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση.

Συνελήφθη 54χρονος διευθυντής βρεφονηπιακού σταθμού στον Ωρωπό κατηγορούμενος για πρόκληση σωματικών βλαβών σε 2χρονο παιδί.

