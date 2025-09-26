Ωρωπός: Σύλληψη 54χρονου διευθυντή βρεφονηπιακού για κακοποίηση 2χρονου
Στον Ωρωπό, διευθυντής βρεφονηπιακού συνελήφθη για πρόκληση σωματικών βλαβών σε 2χρονο παιδί
Συνελήφθη 54χρονος διευθυντής βρεφονηπιακού σταθμού στον Ωρωπό κατηγορούμενος για πρόκληση σωματικών βλαβών σε 2χρονο παιδί.
Το παιδί μεταφέρθηκε για ιατρική εξέταση, ενώ οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση.
