Βρεφοκομείο Αθηνών: Ανοίγουν οι εγγραφές παιδιών με voucher ΕΣΠΑ στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Ποιοι έχουν δικαίωμα εγγραφής 

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Βρεφοκομείο Αθηνών: Ανοίγουν οι εγγραφές παιδιών με voucher ΕΣΠΑ στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
ΠΑΙΔΕΙΑ
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Την ερχόμενη Τετάρτη 26 Αυγούστου θα ξεκινήσουν στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (ΔΒΑ), οι εγγραφές βρεφών και προνηπίων, που είναι δικαιούχοι voucher ΕΣΠΑ.

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ωφελούμενων παιδιών, μπορούν να προχωρήσουν στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης και να επιλέξουν τον Βρεφονηπιακό Σταθμό που τους εξυπηρετεί ανάλογα με τη διαθεσιμότητα θέσεων.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν:

Βρέφη, ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών, που έχουν γεννηθεί από 01/04/2024 έως 31/03/2026.Προνήπια, ηλικίας από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, που έχουν γεννηθεί από 01/01/2023 έως 31/03/2024.Για την υπογραφή της σύμβασης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσέρχονται στα γραφεία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Ρόδου 181 στα Σεπόλια, αποκλειστικά κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού. Τα ραντεβού προγραμματίζονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας rantevou.dbda.gr

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας ηλεκτρονικών ραντεβού για τους δικαιούχους voucher θα πραγματοποιηθεί εντός των προσεχών ημερών, με την έναρξη υπογραφής των συμβάσεων να έχει οριστεί για την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Τη σύμβαση μπορεί να υπογράψει αποκλειστικά ο νόμιμος εκπρόσωπος του παιδιού, το όνομα του οποίου αναγράφεται στο voucher.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων και Παρακολούθησης Εγγραφών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών στα τηλέφωνα: 210 5102481, 210 5102482, 210 5102483, 210 5102484, 210 5102485, 210 5102496. E-mail: applications@dbda.gr. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται και στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (www.dbda.gr).

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