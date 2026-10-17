The Voice: Ο εγγονός του Ζαμπέτα «τρέλανε» τους κριτές - Η άγνωστη ιστορία με τον Πάνο Μουζουράκη

Snapshot Ο Γιώργος Ζαμπέτας, εγγονός του θρυλικού δημιουργού, εμφανίστηκε στα Blind Auditions του The Voice of Greece και κέρδισε το ενδιαφέρον των coaches Πάνου Μουζουράκη και Ελένης Παπαρίζου.

Ο Πάνος Μουζουράκης πάτησε ταυτόχρονα το buzzer και το block, εξασφαλίζοντας τον Γιώργο Ζαμπέτα για την ομάδα του.

Ο Γιώργος Ζαμπέτας αποκάλυψε ότι το πρώτο τραγούδι που έγραψε το 2013 ήταν αφιερωμένο στον Πάνο Μουζουράκη και προσπάθησε να συνεργαστεί μαζί του.

Ο Πάνος Μουζουράκης αντέδρασε με χιούμορ και στη συνέχεια χαιρέτησε προσωπικά τον Γιώργο στη σκηνή, όπου έγινε και ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο με αγκαλιά και περιστροφή. Snapshot powered by AI

Μια απρόσμενη αποκάλυψη, αλλά και ένα ιδιαίτερα χιουμοριστικό σκηνικό, επιφύλασσε η εμφάνιση του Γιώργου Ζαμπέτα, γνωστού καλλιτεχνικά ως G Zeus, στα Blind Auditions του The Voice of Greece.

Ο εγγονός του θρυλικού λαϊκού δημιουργού Γιώργου Ζαμπέτα βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου (17/10) στη σκηνή του μουσικού talent show κάνοντας τον Πάνο Μουζουράκη και την Ελένη Παπαρίζου να πατήσουν το buzzer για να τον διεκδικήσουν. Μόνο που ο Μουζουράκης πάτησε παράλληλα και το block. Οπότε ο δρόμος για το #teampanos ήταν ο μόνος.

Η άγνωστη ιστορία με τον Πάνο Μουζουράκη: «Το πρώτο τραγούδι μου το είχα γράψει για εσένα»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με τους coaches, ο G Zeus αποκάλυψε μια ιστορία από το παρελθόν που αφορούσε τον Πάνο Μουζουράκη.

Όπως εξήγησε, το πρώτο τραγούδι που συνέθεσε στη ζωή του, το 2013, το είχε γράψει ειδικά για τον γνωστό τραγουδιστή, με τον οποίο μάλιστα είχε προσπαθήσει να συνεργαστεί.

«Θα κάναμε μεγάλα πράγματα μαζί. Το 2013 έγραψα το πρώτο τραγούδι στη ζωή μου και το έγραψα για σένα, bro», ανέφερε ο Γιώργος Ζαμπέτας, αιφνιδιάζοντας τον Πάνο Μουζουράκη.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι είχε επικοινωνήσει τόσο με τον ίδιο όσο και με τον αδελφό του, προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας.

«Σε πήρα τηλέφωνο, πήρα τον αδεlφό σου, μιλήσαμε λίγο αλλά έκανες κάτι άλλο και τελικά το αφήσαμε. Και είναι το “Πού να ’σαι τώρα δε θέλω να ξέρω”», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Πάνος Μουζουράκης, εμφανώς ξαφνιασμένος από την αναφορά στον αδελφό του, αντέδρασε με χιούμορ, ρωτώντας τον: «Πού ξέρεις τον αδερφό μου;»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Πάνος Μουζουράκης σηκώθηκε από την καρέκλα του και κατευθύνθηκε προς τη σκηνή, προκειμένου να χαιρετήσει από κοντά τον G Zeus.

Οι δυο τους αντάλλαξαν χειραψία και αγκαλιάστηκαν, ενώ στη συνέχεια ο Γιώργος Ζαμπέτας σήκωσε τον Πάνο Μουζουράκη στα χέρια του και άρχισε να τον στριφογυρίζει επί σκηνής, προκαλώντας γέλια στο πλατό.

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