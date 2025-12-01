 Πλεύρης για μεταναστευτικό: Τα σκληρά μέτρα αποδίδουν – Μειωμένες ροές κατά 50%

Στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ φιλοξενήθηκε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης όπου μίλησε για το ζήτημα της μετανάστευσης.

Ο κ. Πλεύρης ανέδειξε την αποτελεσματικότητα των νέων νομοθετικών παρεμβάσεων που έφεραν θεαματική μείωση των ροών καθώς και τη μεγάλη σημασία της προστασίας των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων.

«Πέρυσι οι ροές από τη θάλασσα τους τελευταίους 4 μήνες ήταν 27.324, από Αφγανιστάν, Πακιστάν, Μπανγκλαντές, Σουδάν, Αίγυπτο και υπήρχε ακόμη η Συρία. Δεν ήταν προσφυγικό πρόβλημα. Φέτος, έχουμε 13.857 στο ίδιο διάστημα. Στη μέση, μειωμένες κατά 50%, όταν τον Ιούλιο ήμασταν στα ίσα, δηλαδή έχουμε 50% μείωση των ροών μετά την ψήφιση των νέων μέτρων. Είναι φανερό ότι επηρέασαν τα νέα μέτρα», σημείωσε εξηγώντας στη συνέχεια: «βλέπουμε από τη σύνθεση των πληθυσμών πως τώρα πια κυρίαρχα έρχονται ροές που πιστεύουν ότι μπορούν να πάρουν άσυλο. Έχουν μειωθεί οι εθνότητες που γνωρίζουν ότι όταν έρχονται εδώ πια και ζητούν άσυλο, μπαίνουν σε καθεστώς κράτησης». Όπως ανέφερε αυτός είναι ο λόγος που οι αφίξεις έχουν αλλάξει χαρακτήρα από το καλοκαίρι και μετά.

Όπως διευκρίνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου όσοι εισέρχονται στη χώρα ενημερώνονται άμεσα ότι, εφόσον το αίτημά τους δεν δικαιολογείται, θα ακολουθηθεί διαδικασία επιστροφής, σημειώνοντας πως «το επόμενο στάδιο που έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε είναι η αύξηση των επιστροφών.

Όσον αφορά το πόσοι μετανάστες βρίσκονται στη χώρα, τόνισε με σαφήνεια ότι «οι νόμιμοι μετανάστες είναι 793 χιλιάδες» και πως οι πραγματικοί αριθμοί των μη νόμιμων δεν ανταποκρίνονται στις υπερβολικές εκτιμήσεις. Παράλληλα υπενθύμισε ότι από τη διαδικασία νομιμοποίησης της τελευταίας τετραετίας «ο κόσμος που νομιμοποιήθηκε ήταν 28 χιλιάδες», γεγονός που, όπως είπε, αποδεικνύει ότι «δεν είχαμε τον αριθμό τον οποίο πιστεύουν».

Ο κ. Πλεύρης καλούμενος να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώσεις της κυρίας Λατινοπούλου σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Αθήνα, απάντησε ότι η συζήτηση πρέπει να γίνεται με πραγματικά δεδομένα και όχι με εντυπώσεις, υπογραμμίζοντας: «Εγώ εκλέγομαι στην Α’ Αθηνών 10-15 χρόνια και όταν αναφερόμουν στον Άγιο Παντελεήμονα, υπήρχε κόσμος που δεν ήξερε ούτε τους δρόμους που ήταν γύρω-γύρω από την περιοχή». Υπενθύμισε επίσης ότι «τον Ιούλιο ψηφίσαμε την πιο αυστηρή μεταναστευτική πολιτική που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη».

Τέλος, σχολιάζοντας τις κατηγορίες περί pushbacks, ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι «η δουλειά μας είναι να φυλάμε τα σύνορα από τους παράνομους μετανάστες, από τη λαθρομετανάστευση. Θα κάνουμε τα πάντα να προστατεύουμε τα σύνορά μας και να προστατεύουμε τους Έλληνες πολίτες. Τελεία».

Διαβάστε επίσης