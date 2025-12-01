Κυκλοφοριακό: Εξετάζεται απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό 7:00 με 10:00 το πρωί

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανακοίνωσε παρεμβάσεις στο δίκτυο τρόλεϊ σε Πειραιά και Αθήνα, καθώς και την επικείμενη επαναλειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης

Newsbomb

Κυκλοφοριακό: Εξετάζεται απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό 7:00 με 10:00 το πρωί

Κίνηση, μποτιλιάρισμα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την πιλοτική απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό από τις 7:00 έως τις 10:00 το πρωί, με στόχο την αποσυμφόρηση του οδικού άξονα και της Αττικής Οδού τις ώρες αιχμής.

Παράλληλα, ανακοίνωσε παρεμβάσεις στο δίκτυο τρόλεϊ σε Πειραιά και Αθήνα, καθώς και την επικείμενη επαναλειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης.​

Ρυθμίσεις για βαρέα οχήματα

Ο κ. Κυρανάκης μιλώντας στο Action24 εξήγησε ότι εξετάζεται η απαγόρευση των φορτηγών και λοιπών βαρέων οχημάτων στον Κηφισό από τις 7:00 έως τις 10:00, ως μέτρο που «ζητάει αρκετός κόσμος» και το οποίο προτείνεται να εφαρμοστεί πιλοτικά. Όπως ανέφερε, ήδη πραγματοποιούνται μετρήσεις με drones «για την ακριβή αποτύπωση του προβλήματος, πόσα κυκλοφορούν και πόσο χώρο πιάνουν», ώστε να διαπιστωθεί ποιο ποσοστό της κίνησης αντιστοιχεί στα βαρέα οχήματα.​

Ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε ότι τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου μέτρου είναι «λιγότερα οχήματα εκείνες τις ώρες στον Κηφισό και την Αττική Οδό», επισημαίνοντας όμως ότι «ακριβώς πριν και ακριβώς μετά θα δημιουργείται πάλι κυκλοφοριακό έμφραγμα», γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνολική διαχείριση των συνεπειών.​

Ωράριο τροφοδοσίας στο κέντρο


Αναφερόμενος στο κέντρο της Αθήνας, σημείωσε ότι στον δήμο Αθηναίων το ισχύον ωράριο τροφοδοσίας είναι 9:00–21:00, διευκρινίζοντας όμως ότι το μέτρο αυτό δεν τηρείται συστηματικά. Πρόσθεσε ότι υπάρχει συζήτηση, με συνεννόηση των εμπλεκομένων, για προσαρμογή του ωραρίου, με κατεύθυνση ένα πλαίσιο 9:00–19:00, ενώ χαρακτήρισε «δύσκολο» το κομμάτι μετά τις 10:00, όταν συσσωρεύεται μεγάλος αριθμός οχημάτων και αυξάνεται ο κίνδυνος «κυκλοφοριακού εμφράγματος» στο κέντρο.​

Αλλαγές στα τρόλεϊ

Για τα τρόλεϊ, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι «την Κυριακή ξεκινά το ξήλωμα των καλωδίων τρόλεϊ από το κέντρο του Πειραιά», σε περιοχή με ιδιαίτερα πυκνό δίκτυο, το οποίο –όπως είπε– «προκαλεί πλείστα προβλήματα». Υπενθύμισε πως το τραμ είχε σχεδιαστεί να καταλήγει στο λιμάνι του Πειραιά, κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα «επειδή μπλέκονται οι γραμμές» τραμ και τρόλεϊ, με αποτέλεσμα επιχειρησιακές δυσκολίες στο δίκτυο.​

Ο αναπληρωτής υπουργός διευκρίνισε ότι «στις γραμμές των τρόλεϊ που καταργούνται, αντικαθίστανται με ηλεκτρικά λεωφορεία», επισημαίνοντας πως «με το κόστος που γλιτώνουμε για κάθε 2 τρόλεϊ μπορούμε να αποκτούμε 3 ηλεκτρικά λεωφορεία». Τόνισε επίσης ότι θα ακολουθήσει αντίστοιχη παρέμβαση και στο κέντρο της Αθήνας, με διατήρηση ορισμένων ευθειών γραμμών, ενώ υπογράμμισε ότι «οι εργαζόμενοι συνεχίζουν κανονικά στα λεωφορεία και στα εναπομείναντα τρόλεϊ» και «δεν έχουν κάτι να ανησυχούν» για τη θέση τους.​

Μετρό Θεσσαλονίκης

Τέλος, ο κ. Κυρανάκης επισήμανε ότι «στις 11 Δεκεμβρίου ανοίγει ξανά το μετρό Θεσσαλονίκης», αφήνοντας να εννοηθεί ότι πρόκειται για ουσιαστική επανεκκίνηση της λειτουργίας του έργου. Συμπλήρωσε ότι «από τον Μάρτιο θα πηγαίνουμε με το μετρό από τη μία άκρη της Θεσσαλονίκης στην άλλη», περιγράφοντας ένα πλήρως λειτουργικό δίκτυο μέσου σταθερής τροχιάς που θα συνδέει την ανατολική με τη δυτική πλευρά της πόλης.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:20ΚΟΣΜΟΣ

Τα... κάλαντα κάνουν καλό στην υγεία μας: Γιατί το τραγούδι και μάλιστα σε χορωδίες, ειναι ευεργετικό για τους ανθρώπους

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τον έφαγε ζωντανό μπροστά στα μάτια των επισκεπτών - 19χρονος μπήκε σε κλουβί με λιοντάρι - Πολύ σκληρό βίντεο

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές» στην εξεταστική με «φορτωτή» και ο «Χασάπης» στη...Δικαιοσύνη

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Πλεύρης για μεταναστευτικό: Τα σκληρά μέτρα αποδίδουν – Μειωμένες ροές κατά 50%

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία - σοκ για το τροχαίο στη Λούτσα: Του είπαν ότι σκότωσε άνθρωπο και νευρίασε πως τον πονάει το αυτί του!

12:47LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Voice ή μυθοπλασία «ψήφισε» το κοινό;

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυκλοφοριακό: Εξετάζεται απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό 7:00 με 10:00 το πρωί

12:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το μιούζικαλ «Οικογένεια Άνταμς» έρχεται στη σκηνή του Θεάτρου Βέμπο

12:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυτές τις συσκευές πρέπει να βγάζετε από την πρίζα τη νύχτα

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Ένας στους 6 εφήβους αυτοτραυματίζεται - Δείτε live την παρουσίαση ειδικού προγράμματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Αυτοτραυματισμού σε Εφήβους

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Στο Παρίσι ο Ζελένσκι: Η θερμή αγκαλιά από τον Μακρόν- Εβδομάδα έντονης διπλωματίας για το Ουκρανικό

12:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Ο Γιόβιτς έδωσε όλες τις απαντήσεις σε μια ιστορική βραδιά – Από τον Θωμά Μαύρο και τα πέντε γκολ, στο χατ-τρικ στη Λεωφόρο

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Οι αγρότες έκλεισαν την Εθνική Οδό στα διόδια των Μαλγάρων

12:03WHAT THE FACT

Κλείστε την πόρτα του υπνοδωματίου - Ο λόγος που δεν πρέπει να την αφήνετε ανοιχτή όταν κοιμάστε

11:59ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το ArGOODaki των Goody’s Burger House κάνει «πετάλι» προς ένα ισότιμο μέλλον για τα παιδιά

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Πάργα: Αγνοείται 62χρονος ψαράς - Γλίστρησε από τη βάρκα και έπεσε στη θάλασσα

11:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σημαντικό «άνοιγμα» Ανδρουλάκη στα κόμματα της «δημοκρατικής αντιπολίτευσης» για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρός στο κελί του βρέθηκε κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο 76χρονου στην Κύπρο - Χωρίς την καρδιά παρέδωσαν τη σορό στη χήρα του

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Μαδούρο: «Φύγε τώρα από τη Βενεζουέλα, αλλιώς...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία - σοκ για το τροχαίο στη Λούτσα: Του είπαν ότι σκότωσε άνθρωπο και νευρίασε πως τον πονάει το αυτί του!

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροβομβίδες από το 1967, την εποχή του πολέμου της Κορέας, χρησιμοποιήθηκαν στην άσκηση που σκοτώθηκε ο 19χρονος Ραφαήλ - Τι λέει ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Γαλυφιανάκη

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: «Τρέχουν με χίλια, κάνουν ράλι» - Έκκληση των κατοίκων στο Newsbomb.gr - Νέο βίντεο

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Μαδούρο: «Φύγε τώρα από τη Βενεζουέλα, αλλιώς...»

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυκλοφοριακό: Εξετάζεται απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό 7:00 με 10:00 το πρωί

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Οι αγρότες έκλεισαν την Εθνική Οδό στα διόδια των Μαλγάρων

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Νέα κακοκαιρία «τύπου Adel» προ των πυλών - Χειμωνιάτικο σκηνικό

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές» στην εξεταστική με «φορτωτή» και ο «Χασάπης» στη...Δικαιοσύνη

10:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρόδος: Στο εδώλιο 32χρονος για τα βασανιστήρια των δύο ανηλίκων παιδιών της συντρόφου του

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο 76χρονου στην Κύπρο - Χωρίς την καρδιά παρέδωσαν τη σορό στη χήρα του

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τον έφαγε ζωντανό μπροστά στα μάτια των επισκεπτών - 19χρονος μπήκε σε κλουβί με λιοντάρι - Πολύ σκληρό βίντεο

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Νέα εποχή από σήμερα σε όλες τις πληρωμές – Οι παραβάτες κινδυνεύουν με πρόστιμα

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

12:03WHAT THE FACT

Κλείστε την πόρτα του υπνοδωματίου - Ο λόγος που δεν πρέπει να την αφήνετε ανοιχτή όταν κοιμάστε

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοφυία στα… 14: Σχεδίασε το πιο δυνατό σχέδιο οριγκάμι στον κόσμο και κέρδισε 25.000 δολάρια

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Πάργα: Αγνοείται 62χρονος ψαράς - Γλίστρησε από τη βάρκα και έπεσε στη θάλασσα

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Ένας στους 6 εφήβους αυτοτραυματίζεται - Δείτε live την παρουσίαση ειδικού προγράμματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Αυτοτραυματισμού σε Εφήβους

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Εκδόθηκε για 9,3 εκατομμύρια πολίτες - Ποιοι δεν έλαβαν και γιατί

09:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Δείτε γιατί μπορεί να τη χάσατε - Τα βασικά λάθη και οι «ευκαιρίες» ενοικίων με 5 και 10 ευρώ

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κομμένη στα δύο η Ελλάδα – Κλειστή η ΠΑΘΕ και ο αυτοκινητόδρομος Ε65

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ