Κυκλοφοριακό: Εξετάζεται απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό 7:00 με 10:00 το πρωί

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την πιλοτική απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό από τις 7:00 έως τις 10:00 το πρωί, με στόχο την αποσυμφόρηση του οδικού άξονα και της Αττικής Οδού τις ώρες αιχμής.

Παράλληλα, ανακοίνωσε παρεμβάσεις στο δίκτυο τρόλεϊ σε Πειραιά και Αθήνα, καθώς και την επικείμενη επαναλειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης.​

Ρυθμίσεις για βαρέα οχήματα

Ο κ. Κυρανάκης μιλώντας στο Action24 εξήγησε ότι εξετάζεται η απαγόρευση των φορτηγών και λοιπών βαρέων οχημάτων στον Κηφισό από τις 7:00 έως τις 10:00, ως μέτρο που «ζητάει αρκετός κόσμος» και το οποίο προτείνεται να εφαρμοστεί πιλοτικά. Όπως ανέφερε, ήδη πραγματοποιούνται μετρήσεις με drones «για την ακριβή αποτύπωση του προβλήματος, πόσα κυκλοφορούν και πόσο χώρο πιάνουν», ώστε να διαπιστωθεί ποιο ποσοστό της κίνησης αντιστοιχεί στα βαρέα οχήματα.​

Ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε ότι τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου μέτρου είναι «λιγότερα οχήματα εκείνες τις ώρες στον Κηφισό και την Αττική Οδό», επισημαίνοντας όμως ότι «ακριβώς πριν και ακριβώς μετά θα δημιουργείται πάλι κυκλοφοριακό έμφραγμα», γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνολική διαχείριση των συνεπειών.​

Ωράριο τροφοδοσίας στο κέντρο



Αναφερόμενος στο κέντρο της Αθήνας, σημείωσε ότι στον δήμο Αθηναίων το ισχύον ωράριο τροφοδοσίας είναι 9:00–21:00, διευκρινίζοντας όμως ότι το μέτρο αυτό δεν τηρείται συστηματικά. Πρόσθεσε ότι υπάρχει συζήτηση, με συνεννόηση των εμπλεκομένων, για προσαρμογή του ωραρίου, με κατεύθυνση ένα πλαίσιο 9:00–19:00, ενώ χαρακτήρισε «δύσκολο» το κομμάτι μετά τις 10:00, όταν συσσωρεύεται μεγάλος αριθμός οχημάτων και αυξάνεται ο κίνδυνος «κυκλοφοριακού εμφράγματος» στο κέντρο.​

Αλλαγές στα τρόλεϊ

Για τα τρόλεϊ, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι «την Κυριακή ξεκινά το ξήλωμα των καλωδίων τρόλεϊ από το κέντρο του Πειραιά», σε περιοχή με ιδιαίτερα πυκνό δίκτυο, το οποίο –όπως είπε– «προκαλεί πλείστα προβλήματα». Υπενθύμισε πως το τραμ είχε σχεδιαστεί να καταλήγει στο λιμάνι του Πειραιά, κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα «επειδή μπλέκονται οι γραμμές» τραμ και τρόλεϊ, με αποτέλεσμα επιχειρησιακές δυσκολίες στο δίκτυο.​

Ο αναπληρωτής υπουργός διευκρίνισε ότι «στις γραμμές των τρόλεϊ που καταργούνται, αντικαθίστανται με ηλεκτρικά λεωφορεία», επισημαίνοντας πως «με το κόστος που γλιτώνουμε για κάθε 2 τρόλεϊ μπορούμε να αποκτούμε 3 ηλεκτρικά λεωφορεία». Τόνισε επίσης ότι θα ακολουθήσει αντίστοιχη παρέμβαση και στο κέντρο της Αθήνας, με διατήρηση ορισμένων ευθειών γραμμών, ενώ υπογράμμισε ότι «οι εργαζόμενοι συνεχίζουν κανονικά στα λεωφορεία και στα εναπομείναντα τρόλεϊ» και «δεν έχουν κάτι να ανησυχούν» για τη θέση τους.​

Μετρό Θεσσαλονίκης

Τέλος, ο κ. Κυρανάκης επισήμανε ότι «στις 11 Δεκεμβρίου ανοίγει ξανά το μετρό Θεσσαλονίκης», αφήνοντας να εννοηθεί ότι πρόκειται για ουσιαστική επανεκκίνηση της λειτουργίας του έργου. Συμπλήρωσε ότι «από τον Μάρτιο θα πηγαίνουμε με το μετρό από τη μία άκρη της Θεσσαλονίκης στην άλλη», περιγράφοντας ένα πλήρως λειτουργικό δίκτυο μέσου σταθερής τροχιάς που θα συνδέει την ανατολική με τη δυτική πλευρά της πόλης.