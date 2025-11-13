Πλεύρης: «Αντιδρούν γιατί τώρα αντιλαμβάνονται τη νέα πραγματικότητα»

Την αντίδραση που προκάλεσε η εξέγερση στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στις Σέρρες το απόγευμα της Τετάρτης σχολίασε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι η εξέγερση αποτελεί συνέπεια της εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο αφορά όσους δεν πληρούν τα κριτήρια πρόσφυγα και προβλέπει ταχεία εξέταση αιτήσεων ασύλου, απόρριψη, απέλαση και, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, κράτηση.

Στην ίδια ανάρτηση, ο υπουργός επεσήμανε ότι η καθημερινότητα στις δομές αλλάζει, καθώς πλέον εφαρμόζονται αυστηρότεροι κανόνες για τους αιτούντες άσυλο που δεν δικαιούνται προστασία. «Αυτή είναι η πραγματικότητα που πλέον βιώνουν και αντιδρούν», τόνισε ο κ. Πλεύρης, υποδηλώνοντας ότι η εξέγερση ήταν μια έκφραση δυσαρέσκειας απέναντι στις νέες συνθήκες.

Επιπλέον, ο υπουργός Μετανάστευσης επεσήμανε ότι η τέλεση ποινικών αδικημάτων εντός των δομών επιβαρύνει τη θέση των εμπλεκόμενων και επιταχύνει την διαδικασία απέλασης. Παράλληλα, το μήνυμα που έστειλε ήταν σαφές και κατηγορηματικό: «Καμία ανοχή στη λαθρομετανάστευση».