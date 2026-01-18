Λιβύη: Έκλειναν επί χρόνια μετανάστες σε υπόγεια φυλακή - «Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας»

Οι αρχές ασφαλείας της Λιβύης απελευθέρωσαν περισσότερους από 200 μετανάστες από μυστική φυλακή στην πόλη Κούφρα, στη νοτιοανατολική χώρα, όπου κρατούνταν επί χρόνια σε απάνθρωπες συνθήκες, σύμφωνα με δύο πηγές ασφαλείας που μίλησαν στο Reuters.

Όπως ανέφεραν, εντοπίστηκε υπόγεια φυλακή βάθους σχεδόν τριών μέτρων, η οποία φέρεται να λειτουργούσε από Λίβυο διακινητή ανθρώπων, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί. Ορισμένοι από τους μετανάστες κρατούνταν αιχμάλωτοι έως και δύο χρόνια, με μία πηγή να κάνει λόγο για «ένα από τα σοβαρότερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που έχουν αποκαλυφθεί στην περιοχή».

Οι απελευθερωθέντες προέρχονται κυρίως από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, όπως η Σομαλία και η Ερυθραία, και περιλαμβάνουν γυναίκες και παιδιά. Η Κούφρα βρίσκεται περίπου 1.700 χιλιόμετρα ανατολικά της Τρίπολης.

Η Λιβύη έχει εξελιχθεί σε βασική χώρα διέλευσης μεταναστών προς την Ευρώπη μετά την ανατροπή του Μουαμάρ Καντάφι το 2011, με την έλλειψη ασφάλειας να καθιστά τους μετανάστες ιδιαίτερα ευάλωτους σε κακοποιήσεις και εκμετάλλευση.

Την περασμένη εβδομάδα εντοπίστηκαν τουλάχιστον 21 σοροί μεταναστών σε ομαδικό τάφο στην ανατολική Λιβύη, ενώ επιζώντες έφεραν ενδείξεις βασανιστηρίων. Ο γενικός εισαγγελέας της χώρας ανακοίνωσε ότι παραπέμφθηκε κατηγορούμενος σε δίκη για σοβαρές παραβιάσεις κατά μεταναστών.

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο του 2024 είχαν βρεθεί 39 σοροί σε δεκάδες ομαδικούς τάφους στην Κούφρα, περιοχή που φιλοξενεί χιλιάδες πρόσφυγες από το Σουδάν.