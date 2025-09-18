Προειδοποίηση για φάρμακα GLP-1: Ιστότοποι πωλούν παράνομα τα δημοφιλή σκευάσματα απώλειας βάρους

Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk Ελλάς ενημερώνει το κοινό ότι δεν διαθέτει τα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά της προϊόντα μέσω μη εξουσιοδοτημένων ιστοσελίδων ή παρόχων και ότι δεν έχει καμία σχέση με ιστότοπους που φέρονται να πωλούν συνταγογραφούμενα προϊόντα της στο διαδίκτυο.

Η προειδοποίηση αφορά τα σκευάσματα κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη τύπου 2. Πρόκειται κυρίως για τα φάρμακα της κατηγορίας GLP-1, για τα οποία το ενδιαφέρον του κοινού είναι μεγάλο.

Παραδείγματα ιστοσελίδων, που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι, είναι τα εξής:

https://ozempic-greece247.com/

https://ozempic-greece.com/

https://pharmako24.com/ozempic/

https://pharmako24.com/wegovy/

https://pharmako24.com/saxenda/

https://www.panaceafarmakeio.com/product/ozempic

https://ozempicwegovy.com/product/ozempic-1-mg-αγορα-online/

https://www.killspill.eu/wegovy/

https://www.killspill.eu/ozempic/

https://www.killspill.eu/saxenda/

https://www.killspill.eu/rybelsus/

Όπως τονίζει η εταιρεία, η ελληνική νομοθεσία επιτρέπει τη λιανική πώληση συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων μόνο από νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία.

Η αγορά φαρμάκων από μη εξουσιοδοτημένες πηγές ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ασθενών, καθώς:

Δεν διασφαλίζεται η αυθεντικότητα, η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος παραποίησης ή απάτης. Η χρήση τέτοιων προϊόντων χωρίς ιατρική συνταγή και παρακολούθηση μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία των ασθενών.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΕΟΦ έχει καλέσει το ευρύ κοινό να μην προμηθεύεται συνταγογραφούμενα φάρμακα από μη αξιόπιστες πηγές, όπως το διαδίκτυο.

«Η προστασία της υγείας των ασθενών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμάς», τονίζει η Novo Nordisk Ελλάς και καλεί τους πολίτες να απευθύνονται πάντα σε φαρμακεία που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και σε επαγγελματίες υγείας για την προμήθεια συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων.

Διαβάστε επίσης