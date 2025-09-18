Προειδοποίηση για φάρμακα GLP-1: Ιστότοποι πωλούν παράνομα τα δημοφιλή σκευάσματα απώλειας βάρους
Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για την ασφαλή πρόσβαση στα φαρμακευτικά προϊόντα της Νovo Νordisk
Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk Ελλάς ενημερώνει το κοινό ότι δεν διαθέτει τα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά της προϊόντα μέσω μη εξουσιοδοτημένων ιστοσελίδων ή παρόχων και ότι δεν έχει καμία σχέση με ιστότοπους που φέρονται να πωλούν συνταγογραφούμενα προϊόντα της στο διαδίκτυο.
Η προειδοποίηση αφορά τα σκευάσματα κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη τύπου 2. Πρόκειται κυρίως για τα φάρμακα της κατηγορίας GLP-1, για τα οποία το ενδιαφέρον του κοινού είναι μεγάλο.
Παραδείγματα ιστοσελίδων, που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι, είναι τα εξής:
- https://ozempic-greece247.com/
- https://ozempic-greece.com/
- https://pharmako24.com/ozempic/
- https://pharmako24.com/wegovy/
- https://pharmako24.com/saxenda/
- https://www.panaceafarmakeio.com/product/ozempic
- https://ozempicwegovy.com/product/ozempic-1-mg-αγορα-online/
- https://www.killspill.eu/wegovy/
- https://www.killspill.eu/ozempic/
- https://www.killspill.eu/saxenda/
- https://www.killspill.eu/rybelsus/
Όπως τονίζει η εταιρεία, η ελληνική νομοθεσία επιτρέπει τη λιανική πώληση συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων μόνο από νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία.
Η αγορά φαρμάκων από μη εξουσιοδοτημένες πηγές ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ασθενών, καθώς:
- Δεν διασφαλίζεται η αυθεντικότητα, η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων.
- Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος παραποίησης ή απάτης.
- Η χρήση τέτοιων προϊόντων χωρίς ιατρική συνταγή και παρακολούθηση μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία των ασθενών.
Υπενθυμίζεται ότι ο ΕΟΦ έχει καλέσει το ευρύ κοινό να μην προμηθεύεται συνταγογραφούμενα φάρμακα από μη αξιόπιστες πηγές, όπως το διαδίκτυο.
«Η προστασία της υγείας των ασθενών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμάς», τονίζει η Novo Nordisk Ελλάς και καλεί τους πολίτες να απευθύνονται πάντα σε φαρμακεία που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και σε επαγγελματίες υγείας για την προμήθεια συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων.