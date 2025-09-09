Τα GLP-1 κατά της παχυσαρκίας στη λίστα με τα βασικά φάρμακα - «Ρεκόρ» παράνομων σκευασμάτων στην ΕΕ

Στον κατάλογο των βασικών φαρμάκων ενέταξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), τα επιτυχημένα σκευάσματα νέας γενιάς κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη, τους αγωνιστές GLP-1.

Περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως επηρεάζονταν από την παχυσαρκία και περισσότεροι από 800 εκατομμύρια από διαβήτη το 2022, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ενώ με βάση τα στοιχεία του οργανισμού, περισσότεροι από 3,7 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν το 2021 από ασθένειες που συνδέονται με την παχυσαρκία – περισσότεροι από όσους πέθαναν από τις βασικές, θανατηφόρες μολυσματικές ασθένειες, την ελονοσία, τη φυματίωση και το AIDS μαζί.

Ο κατάλογος βασικών φαρμάκων του ΠΟΥ περιέχει τα φάρμακα που θεωρούνται πιο αποτελεσματικά και ασφαλή για να ικανοποιήσουν τις σημαντικότερες ανάγκες σε ένα σύστημα υγείας και ενημερώνεται κάθε δύο χρόνια. Σήμερα, ο Οργανισμός προσέθεσε τη σεμαγλουτίδη, τη ντουλαγλουτίδη και τη λιραγλουτίδη, καθώς και την τιρζεπατίδη.

Οι νέες θεραπείες για τον διαβήτη και την παχυσαρκία ενισχύουν τη δράση μιας ορμόνης που επηρεάζει την έκκριση ινσουλίνης (GLP-1) και γενικότερα το αίσθημα κορεσμού. Αρχικά τα σκευάσματα αυτά αναπτύχθηκαν για τον διαβήτη, όμως έχουν σημαντικά αποτελέσματα στην απώλεια βάρους και θεωρούνται από τους ειδικούς μια σημαντική θεραπευτική πρόοδος.

Ωστόσο η υψηλή τιμή τους, που μπορεί να ξεπερνά για παράδειγμα τα 1.000 δολάρια μηνιαίως στις ΗΠΑ, «περιορίζει την πρόσβαση σε αυτά τα σκευάσματα», παρατήρησε ο ΠΟΥ εκφράζοντας την ανησυχία ότι οι χαμηλού εισοδήματος χώρες θα τα στερηθούν. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτές οι «σωτήριες» ενέσιμες θεραπείες θα φτάσουν σε αυτούς που τις χρειάζονται περισσότερο, ο ΠΟΥ ζήτησε «να ενθαρρυνθεί ο ανταγωνισμός μέσω των γενόσημων φαρμάκων για να μειωθούν οι τιμές».

Η πατέντα της σεμαγλουτίδης θα λήξει το 2026 σε ορισμένες χώρες, περιλαμβανομένου του Καναδά, της Ινδίας και της Κίνας, γεγονός που θα μπορούσε να ενθαρρύνει την παραγωγή γενόσημων φαρμάκων.

Εκτός από τον διαβήτη και την παχυσαρκία τα σκευάσματα αυτά φαίνεται να συνδέονται με τη βελτίωση διάφορων παθολογιών. Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα στο επιστημονικό περιοδικό JAMA, ο κίνδυνος νοσηλείας ή πρόωρου θανάτου μειώνεται κατά 40% στους ασθενείς που πάσχουν από καρδιακά προβλήματα και λαμβάνουν αυτά τα φάρμακα.

Απότομη αύξηση στις πωλήσεις παράνομων φαρμάκων στην ΕΕ

Καθώς το ενδιαφέρον του κοινού για τα νέα φάρμακα απώλειας βάρους είναι μεγάλο, «φουντώνει» παράλληλα το εμπόριο παράνομων φαρμάκων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράνομα φάρμακα προωθούνται ως αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1 για την απώλεια βάρους και το διαβήτη και θέτουν την υγεία σε σοβαρό κίνδυνο, προειδοποιούν οι ευρωπαϊκές αρχές.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), μετά από προειδοποίηση που εκδόθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), σχετικά με την απότομη αύξηση παράνομων φαρμάκων της κατηγορίας των αγωνιστών GLP-1 στην ΕΕ για την απώλεια βάρους και το διαβήτη (όπως η σεμαγλουτίδη, η λιραγλουτίδη και η τιρζεπατίδη), τονίζει ότι:

Τα παράνομα φάρμακα συχνά πωλούνται μέσω κακόβουλων ιστότοπων και προωθούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ΔΕΝ είναι εγκεκριμένα και ΔΕΝ πληρούν τα απαραίτητα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

Ο ΕΟΦ παρακολουθεί ενεργά τους παράνομους προμηθευτές, τόσο εθνικά όσο και στο πλαίσιο διασυνοριακών συνεργασιών και ενημερώνει το κοινό για τη διακίνηση παράνομων φαρμάκων. Δεν σταματά, όμως, να υπενθυμίζει ότι τα παράνομα φάρμακα θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία, καθώς μπορεί να μην περιέχουν καθόλου τη δηλούμενη δραστική ουσία ή ακόμη να περιέχουν άλλες επιβλαβείς ουσίες που αποκρύπτονται από τη σύνθεσή τους.

Επομένως, οι χρήστες των φαρμάκων αυτών διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο αποτυχίας της θεραπείας, απροσδόκητων και σοβαρών προβλημάτων υγείας και επικίνδυνων αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα.

Τέλος, τονίζεται ότι οι αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1 είναι συνταγογραφούμενα φάρμακα για σοβαρές παθήσεις όπως ο διαβήτης και η παχυσαρκία και πρέπει να λαμβάνονται υπό την επίβλεψη γιατρού. Κατά συνέπεια, οι ασθενείς που πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη θεραπεία με τα φάρμακα αυτά, πρέπει να συμβουλευτούν το γιατρό τους και να αγοράσουν τα φάρμακα μόνο κατόπιν ιατρικής συνταγής και μόνο από τα φυσικά καταστήματα φαρμακείων.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΟΦ)

