Ειδικά σνακ και ποτά για λήπτες φαρμάκων απώλειας βάρους GLP-1 λανσάρουν οι κολοσσοί τροφίμων

Μια νέα αγορά τροφίμων αναδύεται από την ολοένα και μεγαλύτερη χρήση των φαρμάκων απώλειας βάρους

Διονυσία Προκόπη

κατεφυγμένα γεύματα
Νέα προϊόντα διατροφής «φιλικά στα GLP-1»
AP
ΥΓΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ένας μετά τον άλλον, οι διεθνείς κολοσσοί τροφίμων λανσάρουν ειδικά προϊόντα διατροφής που έρχονται να καλύψουν τις ανάγκες ατόμων που λαμβάνουν φάρμακα απώλειας βάρους GLP-1.

Οι αγωνιστές GLP-1 μέσω του μηχανισμού τους που περιορίζει το αίσθημα της πείνας και κατ’ επέκταση της δίψας, συχνά προκαλούν στα άτομα που λαμβάνουν τη συγκεκριμένη αγωγή, απώλεια μυικής μάζας ή άλλων πολύτιμων συστατικών, που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε ανισορροπία των ηλεκτρολυτών. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται παρακολούθηση, καθώς και αλλαγές στη διατροφή τους, με έμφαση στην πρόσληψη πρωτεΐνης.

Ροφήματα και κατεψυγμένα γεύματα

Η Danone, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, είναι η τελευταία εταιρεία παραγωγής τροφίμων που μπαίνει στη συγκεκριμένη αγορά, με ένα γαλακτοκομικό ρόφημα, για το οποίο υποστηρίζει ότι βοηθά στη διατήρηση της μυικής μάζας. Το ρόφημα περιέχει βιταμίνη D και πρωτεΐνη ορού γάλακτος (whey).

Ήδη στην αμερικανική αγορά, η εταιρεία έτοιμων γευμάτων Conagra, έχει λανσάρει κατεψυγμένα γεύματα «φιλικά στα GLP-1». Η Nestle από την άλλη έχει προηγηθεί με σειρά επίσης κατεψυγμένων γευμάτων, που στόχο έχουν να υποστηρίξουν τους λήπτες φαρμάκων GLP-1. Τα γεύματα περιλαμβάνουν πίτσα και ζυμαρικά σε μικρότερες μερίδες, που γενικά είναι πηγές υψηλών ποσοτήτων πρωτεΐνης.

Νωρίτερα φέτος, η Danone είχε εξάγει στην αμερικανική αγορά ένα ακόμη προϊόν υψηλής πρωτεΐνης, σε μορφή smoothie, προκειμένου να ανταγωνιστεί το εξαιρετικά δημοφιλές Fairlife της Coca-Cola. Επίσης, η PepsiCo μπαίνει και αυτή στο παιχνίδι της «υγρής πρωτεΐνης», καθώς όλο και περισσότεροι Αμερικανοί το προτιμούν για τη διατροφή τους.

Τα νέα «φιλικά προς τα GLP-1» προϊόντα διατροφής είναι διαθέσιμα σε προσιτές τιμές, σε μεγάλα καταστήματα τροφίμων και σούπερ-μάρκετ, ενώ αναλυτές αναμένουν η ζήτηση να εκτοξευθεί στο άμεσο μέλλον, όταν τα ενέσιμα φάρμακα GLP-1 αρχίσουν να διατίθενται και σε μορφή χαπιού.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα: «Έχει σχεδόν σβήσει, υπάρχουν μόνο μικροεστίες», λέει ο δήμαρχος

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ για τον τίτλο της… Υπερπρωταθλήτριας! | Πού θα δείτε το UEFA Super Cup

06:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μάχη γιγάντων στην τεχνητή νοημοσύνη: Η Perplexity AI βάζει στο στόχαστρο το Chrome της Google - Η τολμηρή προσφορά

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Η απάντηση του Δημάρχου Χανίων μετά την αγανάκτηση του ηθοποιού σε παράστασή του στα Χανιά

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία σπάει την ουκρανική πρώτη γραμμή - Τι φοβάται το Κίεβο λίγο πριν το τε α τετ Πούτιν - Τραμπ στο Άνκρορατζ

06:24ΥΓΕΙΑ

Ο πόλεμος της «υγρής πρωτεΐνης»: Οι κολοσσοί των τροφίμων δημιουργούν νέα προϊόντα σαν συμπληρώματα για τα φάρμακα απώλειας βάρους

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με ισχυρά μελτέμια και η Τετάρτη – «Κλείδωσε» η πρόγνωση για τις 15 Αύγουστου

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Μαϊμού» αστυνομικοί «χτυπούν» καταστήματα εστίασης σε όλη τη χώρα

06:10ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Πύρινες γλώσσες πνίγουν Πάτρα, Χίο, Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Ιωάννινα – Φωτιά τα ξημερώματα και στα Μέγαρα - 4.850 πυροσβέστες στη μάχη

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Υγροί τάφοι» οι παραλίες της Κρήτης: Δύο ζωές χάθηκαν σε λίγες ώρες - 11 πνιγμοί στο Ηράκλειο φέτος

06:04ΕΘΝΙΚΑ

Η Τουρκία προχωρά σεισμικές έρευνες στα χωρικά ύδατα της Λιβύης – Το σχέδιο της Άγκυρας

05:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Mέγαρα: Μήνυμα από το 112 στον Άγιο Κωνσταντίνο – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:28ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στον χώρο εμπορίου

05:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στην Ελλάδα: Πορτοκαλί συναγερμός – Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές – Δείτε το χάρτη

05:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αττική: Στις φλόγες δασική έκταση στον Άγιο Κωνσταντίνο Μεγάρων – Ήχησε το 112

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 13 Αυγούστου

04:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αττική: Στις φλόγες χώρος εμπορίου στο Κορωπί

04:08ΥΓΕΙΑ

Φωτιές στην Ελλάδα: Σε ετοιμότητα το ΕΚΑΒ σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Αιτωλοακαρνανία, Ζάκυνθο και Χίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:10ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Πύρινες γλώσσες πνίγουν Πάτρα, Χίο, Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Ιωάννινα – Φωτιά τα ξημερώματα και στα Μέγαρα - 4.850 πυροσβέστες στη μάχη

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα: «Έχει σχεδόν σβήσει, υπάρχουν μόνο μικροεστίες», λέει ο δήμαρχος

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Η απάντηση του Δημάρχου Χανίων μετά την αγανάκτηση του ηθοποιού σε παράστασή του στα Χανιά

05:28ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στον χώρο εμπορίου

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με ισχυρά μελτέμια και η Τετάρτη – «Κλείδωσε» η πρόγνωση για τις 15 Αύγουστου

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία σπάει την ουκρανική πρώτη γραμμή - Τι φοβάται το Κίεβο λίγο πριν το τε α τετ Πούτιν - Τραμπ στο Άνκρορατζ

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: «Να φύγεις γιατί έτσι γουστάρω» – Επεισόδιο με δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

06:12ΕΛΛΑΔΑ

«Μαϊμού» αστυνομικοί «χτυπούν» καταστήματα εστίασης σε όλη τη χώρα

05:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Mέγαρα: Μήνυμα από το 112 στον Άγιο Κωνσταντίνο – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στους διαρρήκτες: Αυτό είναι το νέο... παλιό κόλπο για να σας τσεκάρουν

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: «Οι εκκενώσεις πραγματοποιούνται ανάλογα με την περιοχή - Κρίσιμη η κατάσταση», λέει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας στο Newsbomb

00:07ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Μεγάλη φωτιά στη Ζίτσα – Μήνυμα «112» για εκκένωση - Απειλείται ο Πρωτόπαπας

06:24ΥΓΕΙΑ

Ο πόλεμος της «υγρής πρωτεΐνης»: Οι κολοσσοί των τροφίμων δημιουργούν νέα προϊόντα σαν συμπληρώματα για τα φάρμακα απώλειας βάρους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ: Νέο μέγα τζακ ποτ και… εκτόξευση στα 26,5 εκατ. ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ για τον τίτλο της… Υπερπρωταθλήτριας! | Πού θα δείτε το UEFA Super Cup

10:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρέθυμνο: Έστησαν μπαρμπούτι σε καφετέρια και έφεραν «ντόρτια» - Οκτώ συλλήψεις

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές τώρα στην Ελλάδα: Δείτε τη συγκλονιστική εικόνα από το σύστημα Engage της Πυροσβεστικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ