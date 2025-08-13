Ειδικά σνακ και ποτά για λήπτες φαρμάκων απώλειας βάρους GLP-1 λανσάρουν οι κολοσσοί τροφίμων

Ο ένας μετά τον άλλον, οι διεθνείς κολοσσοί τροφίμων λανσάρουν ειδικά προϊόντα διατροφής που έρχονται να καλύψουν τις ανάγκες ατόμων που λαμβάνουν φάρμακα απώλειας βάρους GLP-1.

Οι αγωνιστές GLP-1 μέσω του μηχανισμού τους που περιορίζει το αίσθημα της πείνας και κατ’ επέκταση της δίψας, συχνά προκαλούν στα άτομα που λαμβάνουν τη συγκεκριμένη αγωγή, απώλεια μυικής μάζας ή άλλων πολύτιμων συστατικών, που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε ανισορροπία των ηλεκτρολυτών. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται παρακολούθηση, καθώς και αλλαγές στη διατροφή τους, με έμφαση στην πρόσληψη πρωτεΐνης.

Ροφήματα και κατεψυγμένα γεύματα

Η Danone, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, είναι η τελευταία εταιρεία παραγωγής τροφίμων που μπαίνει στη συγκεκριμένη αγορά, με ένα γαλακτοκομικό ρόφημα, για το οποίο υποστηρίζει ότι βοηθά στη διατήρηση της μυικής μάζας. Το ρόφημα περιέχει βιταμίνη D και πρωτεΐνη ορού γάλακτος (whey).

Ήδη στην αμερικανική αγορά, η εταιρεία έτοιμων γευμάτων Conagra, έχει λανσάρει κατεψυγμένα γεύματα «φιλικά στα GLP-1». Η Nestle από την άλλη έχει προηγηθεί με σειρά επίσης κατεψυγμένων γευμάτων, που στόχο έχουν να υποστηρίξουν τους λήπτες φαρμάκων GLP-1. Τα γεύματα περιλαμβάνουν πίτσα και ζυμαρικά σε μικρότερες μερίδες, που γενικά είναι πηγές υψηλών ποσοτήτων πρωτεΐνης.

Νωρίτερα φέτος, η Danone είχε εξάγει στην αμερικανική αγορά ένα ακόμη προϊόν υψηλής πρωτεΐνης, σε μορφή smoothie, προκειμένου να ανταγωνιστεί το εξαιρετικά δημοφιλές Fairlife της Coca-Cola. Επίσης, η PepsiCo μπαίνει και αυτή στο παιχνίδι της «υγρής πρωτεΐνης», καθώς όλο και περισσότεροι Αμερικανοί το προτιμούν για τη διατροφή τους.

Τα νέα «φιλικά προς τα GLP-1» προϊόντα διατροφής είναι διαθέσιμα σε προσιτές τιμές, σε μεγάλα καταστήματα τροφίμων και σούπερ-μάρκετ, ενώ αναλυτές αναμένουν η ζήτηση να εκτοξευθεί στο άμεσο μέλλον, όταν τα ενέσιμα φάρμακα GLP-1 αρχίσουν να διατίθενται και σε μορφή χαπιού.

