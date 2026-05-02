Περιστέρι: Συμπλοκή 10 ανηλίκων - Δύο 15χρονοι τραυματίες

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Πρωτομαγιάς στο Περιστέρι, όταν ομάδα περίπου δέκα νεαρών, στην πλειονότητά τους ανήλικοι, ενεπλάκη σε επεισόδιο για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Το περιστατικό καταγράφηκε λίγο μετά τις 19:00 στην οδό Αϊδινίου, έπειτα από σήμα που έλαβε το κέντρο της Ελληνική Αστυνομία για διαπληκτισμό μεταξύ νεαρών ατόμων.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στην ΕΡΤ, τους προτάθηκε η διακομιδή τους σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ωστόσο οι ίδιοι αρνήθηκαν, χωρίς να είναι σαφές αν στη συνέχεια αναζήτησαν ιατρική φροντίδα με ίδια μέσα.

Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι απομακρύνθηκαν από το σημείο πριν την άφιξη των αρχών, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό τους και τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.

Αυτόπτες μάρτυρες και εργαζόμενοι σε καταστήματα της περιοχής εμφανίστηκαν ανήσυχοι από το συμβάν, αποφεύγοντας ωστόσο να προβούν σε δηλώσεις.

