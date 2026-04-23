Αγία Βαρβάρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη συμπλοκή δύο 19χρονων κοριτσιών – «Θα σε θάψω»

Για τα «μάτια» ενός αγοριού γράφτηκε άλλο ένα περιστατικό νεανικής βίας που προκαλεί έντονο προβληματισμό, αυτήν τη φορά στην Αγία Βαρβάρα, όπου δύο 19χρονες κοπέλες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο έπειτα από άγρια συμπλοκή. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα, με αποτέλεσμα να σπάσουν τζαμαρία καταστήματος και να τραυματιστούν αμφότερες.

«Μου έλεγε ότι θα με θάψει και θα με σκοτώσει. Πονάω αρκετά, έχω κάνει ράμματα στο κεφάλι και στο δεξί χέρι. Με πλησίασε μία κοπέλα. Πήρε το κινητό της φίλης της και μου έδειξε ένα αγόρι. Αν μου αρέσει αυτό το αγόρι, άμα το ξέρω», είπε η μία 19χρονη.

«Άρχισε να μου φωνάζει και να με βρίζει. Με χτύπησε, με χαστούκισε, μου τραβούσε τα μαλλιά, με αποτέλεσμα να ακουμπήσουμε τη τζαμαρία, να πέσει αυτή, να πάρει κι εμένα μαζί της. Πέσαμε και οι δύο πάνω στη τζαμαρία και όταν σηκωθήκαμε, η κοπέλα δεν είχε αφήσει το μαλλί μου», προσέθεσε.

Η μητέρα της 19χρονης είπε ότι «η κόρη μου είναι σε άθλια κατάσταση. Τη χαστούκισε και την τράβηξε από τα μαλλιά και χτύπησαν σε ένα τζάμι», μιλώντας στο STAR.

Διαβάστε επίσης