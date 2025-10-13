Αγία Βαρβάρα: Η στιγμή που ο 41χρονος «τσαντάκιας» επιτίθεται και τραυματίζει σε γυναίκα - Βίντεο

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ληστείες κατ' εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, διακεκριμένες κλοπές και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης

Κατερίνα Ρίστα

Αγία Βαρβάρα: Η στιγμή που ο 41χρονος «τσαντάκιας» επιτίθεται και τραυματίζει σε γυναίκα - Βίντεο
Eurokinissi
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φορώντας κράνος και μπουφάν διανομέα για να παραπλανήσει τα θύματά του, ένας 41χρονος «τσαντάκιας» πραγματοποιούσε βίαιες επιθέσεις σε ανυποψίαστες γυναίκες, αρπάζοντας τις τσάντες τους με τέτοια σφοδρότητα που προκάλεσε τραυματισμούς.

Η δράση του σταμάτησε το απόγευμα της 8ης Οκτωβρίου 2025, όταν συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ληστείες κατ' εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, διακεκριμένες κλοπές και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Την ίδια ημέρα είχε επιτεθεί σε μια γυναίκα στον Κορυδαλλό, προσέγγισή της με μοτοσυκλέτα και με βίαιο τράβηγμα αφαίρεσε την τσάντα της, αφήνοντάς την πεσμένη στο οδόστρωμα.

Βίντεο ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της επίθεσης, όπου ο δράστης πλησιάζει τη γυναίκα, της αρπάζει βίαια την τσάντα και τη ρίχνει στο έδαφος. Αμέσως μετά, ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ., οι οποίες οδήγησαν στη σύλληψή του στην Αγία Βαρβάρα και τη μεταφορά του στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία των αστυνομικών τμημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη και Κορυδαλλού, αποκαλύφθηκε ότι ο 41χρονος δρούσε συστηματικά από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Με τη μοτοσυκλέτα του και ντυμένος ως διανομέας, στοχεύοντας κυρίως πεζές γυναίκες, τις προσέγγιζε και τις άρπαζε τις τσάντες με ιδιαίτερη σφοδρότητα, προκαλώντας παράσυρση και τραυματισμούς.

Οι επιθέσεις του συχνά ήταν βίαιες, με τουλάχιστον μία γυναίκα να υποστεί σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στο δεξί χέρι από την πτώση της στο δρόμο. Επιπλέον, κατά την έρευνα αποκαλύφθηκαν τρεις επιπλέον περιπτώσεις ληστειών, που σημειώθηκαν στις περιοχές Κορυδαλλού και Νίκαιας.

Ο συλληφθείς κρατείται και η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον θυμάτων.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:26ΚΟΣΜΟΣ

Ελεύθερος ο όμηρος που είχε υποχρεωθεί να σκάψει τον τάφο του από τους τρομοκράτες της Χαμάς

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση τρένων στην Σλοβακία: Τουλάχιστον 20 τραυματίες

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρρωστημένες θεωρίες της AI για την εξαφάνιση του 4χρονου Γκας - Η «φωτογραφία απαγωγής» θολώνει τις έρευνες

12:20ΥΓΕΙΑ

Η κρυφή απειλή στο εμφιαλωμένο νερό: Τι δείχνουν νέες έρευνες

12:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Επιστροφή για Λάρισα - Τα δεδομένα με τους τραυματίες

12:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγία Βαρβάρα: Η στιγμή που ο 41χρονος «τσαντάκιας» επιτίθεται και τραυματίζει σε γυναίκα - Βίντεο

12:16ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Allwyn και ΟΠΑΠ ενώνουν δυνάμεις – Νέος παγκόσμιος ηγέτης με αξία 16 δισ. ευρώ

12:15ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέο τοπίο στην ασφαλιστική αγορά: Η Eurobank αποκτά την Eurolife Life από τη Fairfax έναντι 813 εκατ. ευρώ

12:15ΚΟΣΜΟΣ

«Εμφύλιος» στα ερείπια της Γάζας: Πάνω από 64 νεκροί σε συγκρούσεις της Χαμάς με ένοπλες φατρίες

12:08ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ομάδα της Nova πραγματοποίησε νέα περιβαλλοντική εθελοντική δράση στην Ιερά Μονή Πεντέλης

11:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με διαφορά 13,2% από το ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για κόμμα Τσίπρα και Σαμαρά

11:49ΚΟΣΜΟΣ

O πλανήτης έχει φτάσει στο πρώτο καταστροφικό σημείο καμπής: Οι ύφαλοι θα σωθούν ή θα εξαφανιστούν;

11:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Αταμάν: «Δεν είναι αστείο, το φάουλ στον Σλούκα έγινε δύο βολές στον Μιλουτίνοφ»

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού: «Κάθε μέρα και σε μια γειτονιά – Υλοποιούμε παντού έργα με απτό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών»

11:31LIFESTYLE

Ο «πιο γοητευτικός εγκληματίας του κόσμου» - Πώς είναι σήμερα στα 41 του, ο πρώην κατάδικος

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Σέρφινγκ στο μετρό: Η θανατηφόρα viral πρόκληση που σκοτώνει εφήβους στη Νέα Υόρκη

11:26LIFESTYLE

Ο Alpha έβαλε γκολ στην τηλεθέαση με το ματς της Εθνικής

11:22TRAVEL

Σύρος: Στην κορυφή ιταλικής ιστοσελίδας για φθινοπωρινές διακοπές

11:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Γυρίζει άμεσα σελίδα μετά το ντέρμπι

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Ιμπραήμ Καλίν: O «αρχιπράκτορας του Ερντογάν» που έπαιξε ρόλο-κλειδί στη Συμφωνία για τη Γάζα - «Δεν φεύγω αν δεν βγει λευκός καπνός...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Άννα Κυριακού

12:20ΥΓΕΙΑ

Η κρυφή απειλή στο εμφιαλωμένο νερό: Τι δείχνουν νέες έρευνες

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον: Η ανατριχιαστική κλήση στο 911

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Οι πρώτες εικόνες ομήρων που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

08:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις: «Αγγίζει» τον δολοφόνο η ΕΛΑΣ, πού βρίσκεται ο συνεργός

12:15ΚΟΣΜΟΣ

«Εμφύλιος» στα ερείπια της Γάζας: Πάνω από 64 νεκροί σε συγκρούσεις της Χαμάς με ένοπλες φατρίες

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Από τα κιμπούτζ στις «σήραγγες θανάτου» της Χαμάς: Οι ιστορίες των 20 ομήρων που απελευθερώθηκαν

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή Χαμάς: Δεύτερη αυτοκτονία σε 48 ώρες, στη σκιά της επιστροφής των ομήρων

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροπέδες σε Δανή υπήκοο - Κατέβασε την ελληνική σημαία και χτύπησε αρχιφύλακα

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

11:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με διαφορά 13,2% από το ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για κόμμα Τσίπρα και Σαμαρά

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ισραήλ ο Ντόναλντ Τραμπ - Έφτασε στην Κνεσέτ: «Είναι μεγάλη μου τιμή, είναι μια σπουδαία ημέρα»

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην «Έπαυλη των Τεράτων»: Η φυλακή των παιδόφιλων, βιαστών και κατά συρροή δολοφόνων - Σε γυάλινο κελί ο «Χάνιμπαλ»

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται αξιόλογες βροχές σε όλη την Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

07:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Τιμές… Μονακό σε 5 περιοχές της Ελλάδας - Αναλυτικοί πίνακες

07:40WHAT THE FACT

Ευρωπαϊκός συναγερμός για επικίνδυνο ψάρι που συνεχίζει να πωλείται - Μην το καταναλώσετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ