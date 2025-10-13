Αγία Βαρβάρα: Η στιγμή που ο 41χρονος «τσαντάκιας» επιτίθεται και τραυματίζει σε γυναίκα - Βίντεο

Φορώντας κράνος και μπουφάν διανομέα για να παραπλανήσει τα θύματά του, ένας 41χρονος «τσαντάκιας» πραγματοποιούσε βίαιες επιθέσεις σε ανυποψίαστες γυναίκες, αρπάζοντας τις τσάντες τους με τέτοια σφοδρότητα που προκάλεσε τραυματισμούς.

Η δράση του σταμάτησε το απόγευμα της 8ης Οκτωβρίου 2025, όταν συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ληστείες κατ' εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, διακεκριμένες κλοπές και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Την ίδια ημέρα είχε επιτεθεί σε μια γυναίκα στον Κορυδαλλό, προσέγγισή της με μοτοσυκλέτα και με βίαιο τράβηγμα αφαίρεσε την τσάντα της, αφήνοντάς την πεσμένη στο οδόστρωμα.

Βίντεο ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της επίθεσης, όπου ο δράστης πλησιάζει τη γυναίκα, της αρπάζει βίαια την τσάντα και τη ρίχνει στο έδαφος. Αμέσως μετά, ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ., οι οποίες οδήγησαν στη σύλληψή του στην Αγία Βαρβάρα και τη μεταφορά του στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία των αστυνομικών τμημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη και Κορυδαλλού, αποκαλύφθηκε ότι ο 41χρονος δρούσε συστηματικά από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Με τη μοτοσυκλέτα του και ντυμένος ως διανομέας, στοχεύοντας κυρίως πεζές γυναίκες, τις προσέγγιζε και τις άρπαζε τις τσάντες με ιδιαίτερη σφοδρότητα, προκαλώντας παράσυρση και τραυματισμούς.

Οι επιθέσεις του συχνά ήταν βίαιες, με τουλάχιστον μία γυναίκα να υποστεί σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στο δεξί χέρι από την πτώση της στο δρόμο. Επιπλέον, κατά την έρευνα αποκαλύφθηκαν τρεις επιπλέον περιπτώσεις ληστειών, που σημειώθηκαν στις περιοχές Κορυδαλλού και Νίκαιας.

Ο συλληφθείς κρατείται και η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον θυμάτων.