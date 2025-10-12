«Τσαντάκιας» με μοτοσυκλέτα σκόρπιζε τον τρόμο σε Κορυδαλλό και Νίκαια - Τραυμάτιζε γυναίκες

Φορώντας κράνος και μπουφάν διανομέα για να παραπλανά τα θύματά του, 41χρονος πραγματοποιούσε βίαιες επιθέσεις σε ανυποψίαστες γυναίκες, αρπάζοντας τις τσάντες τους με τρόπο που προκαλούσε τραυματισμούς. Η δράση του έλαβε τέλος το απόγευμα της 8ης Οκτωβρίου 2025, όταν συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην Αγία Βαρβάρα.

Ο άνδρας κατηγορείται για ληστείες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, διακεκριμένες κλοπές και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Σύμφωνα με την αστυνομία, το ίδιο απόγευμα είχε επιτεθεί σε γυναίκα στον Κορυδαλλό, την οποία προσέγγισε με μοτοσυκλέτα και, με βίαιο τράβηγμα, της άρπαξε την τσάντα, ρίχνοντάς την στο οδόστρωμα.

Ακολούθησαν αναζητήσεις από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον δράστη στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Ο 41χρονος οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.

Από την προανακριτική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή των αντίστοιχων τμημάτων Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη και Κορυδαλλού, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε ξεκινήσει τη δράση του από τον Σεπτέμβριο. Χρησιμοποιώντας πάντα μοτοσυκλέτα και ντυμένος σαν διανομέας, προσέγγιζε γυναίκες πεζές και τους άρπαζε τις τσάντες με ιδιαίτερη σφοδρότητα.

Η βιαιότητα των επιθέσεών του είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών γυναικών, ενώ σε μία περίπτωση ένα από τα θύματα υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στο δεξί χέρι.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξιχνιάστηκαν επιπλέον τρεις περιπτώσεις ληστειών σε Κορυδαλλό και Νίκαια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε σε Κατάστημα Κράτησης, ενώ η δικογραφία διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.