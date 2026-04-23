Αγία Βαρβάρα: 19χρονη με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο μετά από καβγά με φίλη της

Σοβαρά τραυματισμένη μεταφέρθηκε το βράδυ της Τετάρτης μία 19χρονη στην Αγία Βαρβάρα, έπειτα από επεισόδιο με συνομήλική της φίλη.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:10 στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οι δύο νεαρές ενεπλάκησαν σε έντονο καβγά.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, η μία φέρεται να έσπρωξε την άλλη, με αποτέλεσμα η 19χρονη να πέσει πάνω σε τζαμαρία, η οποία έσπασε. Από τα θραύσματα του γυαλιού υπέστη σοβαρά τραύματα, με βαθιά κοψίματα στο κεφάλι και τον λαιμό.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την τραυματία αρχικά στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Μεταθριάσιο , όπου και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς βρίσκεται εκτός κινδύνου, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.