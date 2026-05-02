Παναιτωλικός-Κηφισιά 0-1: Αγκάλιασε την παραμονή

Η Κηφισιά κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς στο Αγρίνιο μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πόμπο στο 64’, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των playouts της Stoiximan Super League.

Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι ήρθε από την πλευρά των γηπεδούχων, όταν ο Μανρίκε έκανε το γύρισμα, η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Ραμίρεζ και από κοντά ο Μπάντζι δεν κατάφερε να σκοράρει στο 12ο λεπτό.

Λίγο αργότερα, ο Πέτκοφ νίκησε με κεφαλιά τον Κουτσερένκο για το 0-1, όμως σηκώθηκε το σημαιάκι για οφσάιντ και το γκολ ακυρώθηκε (17’).

Η Κηφισιά βγήκε στην αντεπίθεση, ο Μπένι έπεσε στην περιοχή από μονομαχία με τον Σιέλη και το VAR κάλεσε τον διαιτητή να ελέγξει τη φάση. Ο Πόμπο ανέλαβε την εκτέλεση και «άνοιξε» το σκορ στο 64’.

Ο Ταβάρες έπαιξε το 1-2 με τον Πόμπο και στη συνέχεια «έπιασε» δυνατό σουτ, ωστόσο ο Κουτσερνένκο ήταν σε ετοιμότητα και απέκρουσε με δυσκολία (90’).

Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Μαυρίας (90+1′ Μίχαλακ), Γκράναθ, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης (71′ Λομπάτο), Εστεμπάν, Ματσάν, Ρόσα (85′ Γκαρσία), Άλεξιτς (72′ Σμυρλής), Μπάτζι (46′ Αγκίρε)

Κηφισιά: Ραμίρες, Πετκόφ, Πόμπο (90+1′ Μποτία), Αντόνισε, Μπένι (84′ Ταβάρες), Σόουζα (74′ Αμανί), Έμπο, Κονατέ, Ποκόρνι, Χριστόπουλος (84′ Θεωδορίδης), Λαρουσί