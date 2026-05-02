Παναιτωλικός-Κηφισιά 0-1: Αγκάλιασε την παραμονή

Η Κηφισιά επικράτησε 1-0 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πόμπο στο 64’ και είναι μία ανάσα από την παραμονή της στη Stoiximan Super League. Πλέον ο Παναιτωλικός έμπλεξε σε σενάρια υποβιβασμού.

Παναιτωλικός-Κηφισιά 0-1: Αγκάλιασε την παραμονή
Η Κηφισιά κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς στο Αγρίνιο μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πόμπο στο 64’, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των playouts της Stoiximan Super League.

Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι ήρθε από την πλευρά των γηπεδούχων, όταν ο Μανρίκε έκανε το γύρισμα, η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Ραμίρεζ και από κοντά ο Μπάντζι δεν κατάφερε να σκοράρει στο 12ο λεπτό.

Λίγο αργότερα, ο Πέτκοφ νίκησε με κεφαλιά τον Κουτσερένκο για το 0-1, όμως σηκώθηκε το σημαιάκι για οφσάιντ και το γκολ ακυρώθηκε (17’).

Η Κηφισιά βγήκε στην αντεπίθεση, ο Μπένι έπεσε στην περιοχή από μονομαχία με τον Σιέλη και το VAR κάλεσε τον διαιτητή να ελέγξει τη φάση. Ο Πόμπο ανέλαβε την εκτέλεση και «άνοιξε» το σκορ στο 64’.

Ο Ταβάρες έπαιξε το 1-2 με τον Πόμπο και στη συνέχεια «έπιασε» δυνατό σουτ, ωστόσο ο Κουτσερνένκο ήταν σε ετοιμότητα και απέκρουσε με δυσκολία (90’).

Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Μαυρίας (90+1′ Μίχαλακ), Γκράναθ, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης (71′ Λομπάτο), Εστεμπάν, Ματσάν, Ρόσα (85′ Γκαρσία), Άλεξιτς (72′ Σμυρλής), Μπάτζι (46′ Αγκίρε)

Κηφισιά: Ραμίρες, Πετκόφ, Πόμπο (90+1′ Μποτία), Αντόνισε, Μπένι (84′ Ταβάρες), Σόουζα (74′ Αμανί), Έμπο, Κονατέ, Ποκόρνι, Χριστόπουλος (84′ Θεωδορίδης), Λαρουσί

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Νάρκωσε και έκοψε τα γεννητικά όργανα του συζύγου της - Πιθανό κίνητρο η απιστία

19:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός-Κηφισιά 0-1: Αγκάλιασε την παραμονή

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Αλιβέρι: Αυτή είναι η παραλία με τα τελευταία ίχνη ζωής του 62χρονου επιχειρηματία

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ διαψεύδει ισχυρισμούς για την καταστροφή μοναστηριού στον νότιο Λίβανο

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Απαλλαγείτε από τις ουλές ακμής με αυτές τις δερματολογικά εγκεκριμένες λύσεις

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στον ΕΦΚΑ - «Πιστολέρο είναι κάποιος που σηκώνει όπλο για να σκοτώσει - Δεν είναι ύποπτος φυγής», λέει ο δικηγόρος του 89χρονου

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φωτιά σε λάστιχα πίσω από την Pirelli – Επιχείρηση της Πυροσβεστικής - Βίντεο

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

18:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί – Επίτευγμα να βρεθούμε στην τετράδα»

18:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Συμπλοκή 10 ανηλίκων - Δύο 15χρονοι τραυματίες

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Οσάμα Μπιν Λάντεν: Τη νύχτα που οι Navy Seals κυνήγησαν και σκότωσαν σε 9 λεπτά τον ηγέτη της Αλ Κάιντα

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Αιματηρές καταστολές στο Ιράν: Θανάσιμα βασανιστήρια για τη χρήση διαδικτύου - Εκτελέστηκε 21χρονος πρωταθλητής καράτε

18:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Τρέλα» στη Νέα Φιλαδέλφεια: 12.000 φίλοι της ΑΕΚ στην ανοιχτή προπόνηση

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σικάγο: Γυμνός κρατούμενος άρπαξε όπλο και σκότωσε ομογενή αστυνομικό σε νοσοκομείο

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νέα στοιχεία για την άγρια επίθεση-φρίκη Πιτ Μπουλ και Ντόγκο Αρτζεντίνο

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Οργανωμένο κύκλωμα τηλεφωνικής απάτης στα Χανιά, τους έπιασαν στον Πειραιά - Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

17:35ΚΟΣΜΟΣ

Ναργκίς Μοχαμαντί: Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Τι σημαίνει όταν ανάβει η κόκκινη ένδειξη θερμομέτρου στο ταμπλό αυτοκινήτου

17:17WHAT THE FACT

Οι λύκοι που επέζησαν από την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ αναπτύσσουν κάτι μοναδικό

13:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτό θα είναι το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Οι προβλέψεις ECMWF και UMKO για τη χώρα μας

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Αιματηρές καταστολές στο Ιράν: Θανάσιμα βασανιστήρια για τη χρήση διαδικτύου - Εκτελέστηκε 21χρονος πρωταθλητής καράτε

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Αλιβέρι: Η παράξενη συμπεριφορά του 62χρονου πριν την εξαφάνισή του - Τι αποκαλύπτει η σύζυγός του

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φωτιά σε λάστιχα πίσω από την Pirelli – Επιχείρηση της Πυροσβεστικής - Βίντεο

14:35WHAT THE FACT

Κορυφαίος επιστήμονας μοιράζεται μια ανησυχητική θεωρία για το τι συμβαίνει μετά θάνατον

17:17WHAT THE FACT

Οι λύκοι που επέζησαν από την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ αναπτύσσουν κάτι μοναδικό

17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Συμπλοκή 10 ανηλίκων - Δύο 15χρονοι τραυματίες

08:13TRAVEL

Αυτές είναι οι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου - Μόνο μία ελληνική ανάμεσά τους

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον-Φωτιά σε κατάστημα: Δεύτερο πλήγμα για τον «βασιλιά των ανταλλακτικών» - Η ολική καταστροφή της επιχείρησης και η απαγωγή το 2021

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

14:26WHAT THE FACT

Έψαχνε 2 χρόνια το βίντεο του γάμου της - Όταν το είδε, δεν πίστευε στα μάτια της

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις γυναίκες επιτέθηκαν στο Εφετείο με βαριοπούλες και σφυριά

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ασυνήθιστη ζέστη και καταιγίδες τον Μάιο - Η πρόβλεψη των μετεωρολόγων για την Ευρώπη

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στον ΕΦΚΑ - «Πιστολέρο είναι κάποιος που σηκώνει όπλο για να σκοτώσει - Δεν είναι ύποπτος φυγής», λέει ο δικηγόρος του 89χρονου

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Οργανωμένο κύκλωμα τηλεφωνικής απάτης στα Χανιά, τους έπιασαν στον Πειραιά - Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Η θαυματουργός αγία της Εκκλησίας

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Σχέδιο του Ιράν για δελφίνια - καμικάζι: «Οπλισμένα» με νάρκες για επιθέσεις σε αμερικανικά πλοία

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Αλιβέρι: Αυτή είναι η παραλία με τα τελευταία ίχνη ζωής του 62χρονου επιχειρηματία

