Χανιά: Νέα στοιχεία για την άγρια επίθεση-φρίκη Πιτ Μπουλ και Ντόγκο Αρτζεντίνο

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως σχετικά με την επίθεση που δέχθηκε από άγριο σκυλί ένα 4χρονο παιδί στα Χανιά. Το περιστατικό σημειώθηκε σε οικιακό χώρο, όπου το παιδί βρισκόταν σε επαφή με σκύλο που ανήκε σε συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας.

Το ζώο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρέμεινε στην κατοχή της οικογένειας μετά τον θάνατο του αρχικού ιδιοκτήτη.

Πρόκειται για υβρίδιο διασταύρωσης Πιτ Μπουλ και Ντόγκο Αρτζεντίνο, με ιδιαίτερα ισχυρή δύναμη δαγκώματος, όπως μεταδίδει ο ιστότοπος Neakriti.gr επικαλούμενο στοιχεία.

Η επίθεση εκδηλώθηκε την ώρα που το παιδί κρατούσε τροφή, γεγονός που φέρεται να πυροδότησε την επιθετική αντίδραση του ζώου.

Από την επίθεση, το 4χρονο υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και την πλάτη. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει πλέον διαφύγει τον κίνδυνο, παρουσιάζοντας σταδιακή βελτίωση στην υγεία του.

Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού.

Πενταμελής επιτροπή του Δήμου Πλατανιά αναμένεται να αξιολογήσει την υπόθεση και να αποφασίσει για την περαιτέρω διαχείριση του ζώου, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.

Διαβάστε επίσης