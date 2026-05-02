Οσάμα Μπιν Λάντεν: Τη νύχτα που οι Navy Seals τον κυνήγησαν και τον σκότωσαν σε 9 λεπτά

Νέες λεπτομέρειες σχετικά με την επιχείρηση του 2011 που σκότωσε τον ηγέτη της Αλ Κάιντα, Οσάμα Μπιν Λάντεν, έδωσε στη δημοσιότητα η CIA, σηματοδοτώντας τα 15 χρόνια από την επιδρομή που εξάλειψε τον νούμερο ένα καταζητούμενο στον κόσμο.

Η σορός του Μπιν Λάντεν μεταφέρθηκε στο USS Carl Vinson και θάφτηκε στη θάλασσα μέσα σε 24 ώρες. Η απόφαση είχε ως στόχο να αποτρέψει οποιονδήποτε φυσικό τάφο από το να γίνει σύμβολο ή τόπος λατρείας.

Σύμφωνα με την έκθεση, η επιχείρηση ήταν το αποτέλεσμα ετών πολύπλοκης συλλογής πληροφοριών μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Οι αναλυτές εντόπισαν έναν αξιόπιστο ταχυμεταφορέα που συνδέεται με τον Μπιν Λάντεν, οδηγώντας τελικά σε ένα ύποπτο συγκρότημα στο Αμποταμπάντ.

Η CIA είπε ότι το συγκρότημα είχε ασυνήθιστα χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως ψηλούς τοίχους, συρματοπλέγματα, περιορισμένες επικοινωνίες και κανένα ορατό ψηφιακό αποτύπωμα. Οι δείκτες αυτοί ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις ότι εκεί κρυβόταν ένας στόχος υψηλής αξίας.

Μέχρι το 2010, οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ είχαν καταλήξει με μεγάλη βεβαιότητα στο συμπέρασμα ότι ο Μπιν Λάντεν ζούσε στην περιοχή. Ακολούθησαν μήνες προετοιμασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής ενός μοντέλου πλήρους κλίμακας του συγκροτήματος για πρόβες.

«Επιχείρηση Neptune Spear»

Η αποστολή εγκρίθηκε από τον Μπαράκ Ομπάμα και την 1η Μαΐου 2011, οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ ξεκίνησαν την επιδρομή από το Αφγανιστάν.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 2ας Μαΐου, ελικόπτερα που μετέφεραν SEALs του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ πέρασαν στο Πακιστάν. Καθώς πλησίαζαν το συγκρότημα, ένα ελικόπτερο προσγειώθηκε λόγω απροσδόκητων συνθηκών. Παρά την οπισθοδρόμηση, η ομάδα συνέχισε χωρίς καθυστέρηση, επιδεικνύοντας την ανθεκτικότητα και την εκπαίδευση που καθόρισαν την αποστολή

Η επιχείρηση των 9 λεπτών

Μέσα σε λίγα λεπτά από την είσοδό τους στο συγκρότημα, οι αμερικανικές δυνάμεις εντόπισαν τον Μπιν Λάντεν στον τρίτο όροφο. Η αναμέτρηση ήταν σύντομη αλλά καθοριστική. Σε μόλις εννέα λεπτά, ο πιο καταζητούμενος άνθρωπος στον κόσμο ήταν νεκρός.

Επιβεβαίωση

Μετά την επιδρομή, η ταυτότητα του Μπιν Λάντεν επιβεβαιώθηκε με πολλαπλές μεθόδους. Εν τω μεταξύ, η ομάδα συνέλεξε πολύτιμο υλικό πληροφοριών από το συγκρότημα. Παρά την προηγούμενη συντριβή, όλο το προσωπικό εκκενώθηκε με ασφάλεια, αφήνοντας πίσω του ένα κατεστραμμένο ελικόπτερο για να αποτρέψει την ευαίσθητη τεχνολογία να πέσει σε λάθος χέρια.

Τα μυστικά ανακτήθηκαν

Τα υλικά που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της επιδρομής αποκάλυψαν ότι ο Μπιν Λάντεν εξακολουθούσε να διευθύνει ενεργά την Αλ Κάιντα. Οι επιστολές έδειχναν ότι σχεδίαζε να μετακομίσει και παρέμεινε βαθιά εμπλεκόμενος στη στρατηγική. Αυτές οι ιδέες αναδιαμόρφωσαν την κατανόηση του ρόλου του, αποδεικνύοντας ότι απείχε πολύ από μια συμβολική φιγούρα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίωκαν τον Μπιν Λάντεν για σχεδόν μια δεκαετία μετά τις επιθέσεις της 9/11, οι οποίες σκότωσαν σχεδόν 3.000 ανθρώπους και οδήγησαν στον πόλεμο υπό την ηγεσία των ΗΠΑ κατά της Αλ Κάιντα και των θυγατρικών της.

Οι αναλυτές λένε ότι η επιχείρηση αποδυνάμωσε σημαντικά την ηγετική δομή της Αλ Κάιντα, αν και η ομάδα και οι θυγατρικές της συνεχίζουν να λειτουργούν σε μέρη της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Αφγανιστάν.

Η CIA περιέγραψε την επιδρομή ως ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αντανακλώντας χρόνια συντονισμού μεταξύ πληροφοριών και στρατιωτικών υπηρεσιών.

Αν και δεν τερμάτισε την τρομοκρατία, επέφερε ένα σημαντικό πλήγμα στην Αλ Κάιντα και αναδιαμόρφωσε τις παγκόσμιες στρατηγικές ασφάλειας.